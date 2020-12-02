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الرئيسية | السلطة الرابعة | العرايشي لا يستبعد بيع "دوزيم" ويرمي مشاكل الإعلام إلى الحكومة

العرايشي لا يستبعد بيع "دوزيم" ويرمي مشاكل الإعلام إلى الحكومة

العرايشي لا يستبعد بيع "دوزيم" ويرمي مشاكل الإعلام إلى الحكومة
هسبريس - محمد بلقاسم
الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 23:00

رفض فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة الدراسات والإنجازات السمعية البصرية (صورياد دوزيم)، اتهامه من قبل النواب بغياب استراتيجية في مجال الإعلام، مشيرا إلى أن "دفاتر التحملات تضع مسؤولية الاستراتيجيات بيد الحكومة"، وأن "مسؤولي الشركة ينفذون فقط".

وقال الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة الذي كان يتحدث الأربعاء خلال انعقاد لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب، بحضور وزير الثقافة والشباب والرياضة، لمناقشة عرضين سبق تقديمها حول المؤسستين اللتين يشرف عليهما، إن عدم إطلاق قناة خاصة بالأسرة والطفل مرده إلى عدم اعتماد عقد البرنامج، وتوفير الميزانية الخاصة لها، مضيفا: "قدمنا اقتراحات لأكثر من مرة دون أن نتلقى إجابات".

العرايشي كشف أن "الشركة تشتغل سنة بسنة بسبب المتأخرات الكبيرة في الميزانية، التي تصل هذه السنة مثلا 300 مليون درهم"، مشيرا إلى أن "الشركة لو اعتمدت استراتيجية لسنوات دون أن تتمكن من تحصيل الموارد، ستكون في أزمة كبيرة".

وأكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أن "الشركة لا تتوفر على ميزانية مهمة للاستثمار، التي لم تتغير منذ سنة 2000"، موضحا أنه "رغم ذلك، يقوم أطر الشركة بمجهود كبير واقتصاد يصل إلى 40 في المائة في عدد من الأشغال التي كان يمكن اللجوء للخارج لتنفيذها".

العرايشي نبه إلى "خطورة مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الإشاعة التي تحدث بلبلة في المجتمع عبر حسابات تتجاوز الميلون"، مضيفا أنه "لا يمكن مواجهة هذه المواقع بالإعلام العمومي، لأن الصحافي في القناة عندما يريد الاشتغال على خبر يجب أن يتوفر على الأقل على مصدرين، فكيف سيتم مواجهة هذه الحسابات؟".

وقال العرايشي إن التحدي الأكبر المطروح على الإعلام العمومي يتمثل في كيفية مواجهة هذه التحولات التقنية واقتناء المعلومة عبر الإنترنت، وكذلك ضمان استمرار متابعة الشباب للإعلام العمومي، مشيرا إلى أن "الاستراتيجية اليوم هي كيفية جلب المشاهد الشاب وبناء على أي أرضية تقنية سيتم ذلك".

الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة شدد أمام نواب الأمة على أن "القطب العمومي يتطلب رؤية واضحة ولكن المسؤولين لا صلاحية لهم في اتخاذ القرارات الكبرى"، موردا في رده على الانتقادات التي تطال عدم إخراج القطب العمومي أن "ما تم تقديمه من دراسات منذ سنة 2009 لم يتم تنفيذها إلى اليوم".

وأشار العرايشي في هذا الصدد إلى توفر رؤية لدى المسؤولين عبر دراسة تتضمن اقتراحات، كاشفا أن منها "تحويل الشركة الوطنية إلى شركة قابضة ويمكن بيع القناة الثانية، وكذلك خلق شركات للإشهار للاشتغال مع الشركة الوطنية وصورياد دوزيم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - ج مصطفى الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 23:21
بيع 2M
لمن ؟
خردة، ديروها مدرسة حرة.......
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37
2 - مهاجر الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 23:26
لا نتمنى بيعها ولكن نتمنى أن تغلق أبوابها بالمرة لأنها قناة دون المستوى و كل همها هو إفساد الشعب المغربي.
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46
3 - سعيد الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 23:28
المواطن هو الضحية الأولى للإعلام الفاسد الذي تؤدى مصاريفه بالضرائب التي يؤديها رغما عن أنفه.
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32
4 - Omar الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 23:29
برامجكم مائعة ليس لها اي هدف مليئة بااتفاهة و البدوية و الحلايقية. ركزوا على بناء الانسان بناء المواطن. انتجوا لنا برامج ثقافية هادفة وليس الميوعة و قلة الأدب ك 99% المجودة الآن
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27
5 - بيع شري بيع الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 23:30
يوم ظهرت الدوزيم كانت خاصة و بالإشتراك منين بقاو يشوفوها غير هوما فلسات و شراتها الدولة و بدا كولشي يخلص ضريبة التلفزة مع الكهرباء دابا فلسات بالريع و الرداءة باغين يتهناو منها. لارام ماشي غير وحدة كاينين بزاااف.
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18
6 - اين المشكلة الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 23:38
السبب ليس في دوزيم ولكن القائمين على دوزيم. كيف يعقل ان يتم صرف الملايير على قناة ميتة؟؟؟ نفس الشيء يقال على شركة الخطوط الفاشلة. اظن أن المشكلة مستعصية على الحل مادام القائمين على تسيير الشركات المملوكة للدولة ليس لهم حس وطني او رادع أخلاقي للقيام بعمل جاد. وهذا يعمم على كل شيء في المغرب حيث صار الفشل والفاشل قدوة حسنة وأصحاب المهارات العالية و الافكار الجيدة في التسيير الاداري اشخاص غير مرغوب فيهم.
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0
7 - العريشي الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 23:39
كل من فشل في حياته أو شغله أو تدبيره يرمي فشله على شيأ ما الحكومة السحر الآخرين الأعداء الحسد العين .....قناة فاشلة مند تأسيسها لماذا 2M ؟؟؟ يقال المعنى 2ème Maroc يعني المغرب النافع المغرب الفرانكفوني يارب تغرق ليها الشقف وتغرق الشقف لكل المؤسسات المدعمة بمال الشعب مثل هذه القناة و الخطوط الجوية و السكك الحديدية وووووو هم الدين ينهبون ثروات البلد بطريقة قانونية
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2
8 - taoufik الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 23:41
يجب إغلاقها نهائيا فهي قناة تنشر الفساد ولا تقدم اي محتوى يفيد المواطنين. لك الله يا وطني الحبيب. تحية لهسبريس التي تتيح لنا الفرصة للتعبير عن آرائنا كما نريد.
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9 - طاطا الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 23:41
اللهم عجل بإفلاسها وإغلاقها يا أرحم الراحمين يارب العالمين.
قناة الفحش والعهر والبرامج التافهة "المكلخة" للشعب، برامج لا فائدة ترجى منها غير تدمير المبادئ والقيم.
اللهم عجل بإفلاسها يااااااااااااااارب.
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10 - خدوج الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 23:45
أتمنى أن تغلق هذه المزبلة وتختفي غربانها فقد تضررنا من نجاستها كثيرا
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11 - ايور ألمانيا الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 23:48
يجب بيعها وصرف هاته الاموال في الأطلس الصغير والكبير
الدين يعانون في جميع المجالات خصوصا في فصل الشتاء مع هطول الثلوج مع العلم ان هاته القناة ملك لشعب وله الحق في دلك
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12 - محمد محمد م الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 23:48
على هاد البرامج ل فيها غير سد و تهنينا من التلفزة ل عايشها غير الأرشيف لا غير
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13 - الزمروق العظيم الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 23:49
استحمار الشعوب وجمهور المداويخ.
الحمد لله على نعمة الانترنت لي نهت عصر دكتاتورية الاعلام المخزني.
وهاد تحرر الشعوب بسلاح العلم والمعرفة والحرية
الناس احرار يشوفو لي بغاو ...واخا تتيخدو لهم الفلوس متا يشوفوهاش..اما الجرئد الالكترونية فهي تمتل ايضا وفقط الرأي المخزاني وتعليقات الدباب الكتروني تنقروها فقط لمعرفة الرأي المخزني و اخباره الدعائية ودبابه اما الاستفادة فهي 0 بل تسبب مرض الكلاخ.
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14 - حميدات سعيد الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 23:49
من عبث التسيير في هذا البلد مسؤول عمر قرابة عشرون سنة على رأس قنوات الاستهزاء والاستحمار والاحتقار ومعه انهار الاعلام واصبح الكل يطبل ويغيط لطرف واحد رغم ان المخلوق ممول من الشعب فهو يحتقره بأخباره وبرامجه ويبدد امواله في التفاهات !! لكن الحمد لله صارت قنوات الصرف الصحي منبوذة من طرف اغلب المغاربة
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15 - محمد نزار حمدي الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 23:52
طبيعي إفلاس القناة ولو أن كل قنوات القطب العمومي هي مفلسة ببرامجها، وإذا كنت فعلاً تريد تقليص الخسائر فما كان منك إلا تقليص راتبك السمين الذي لا يتقاضاه حتى أكبر مدير قناة تلفزية بمواصفات عالمية واحترافية
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