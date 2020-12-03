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الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تنبّه محمد زيان

الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تنبّه محمد زيان
هسبريس من الرباط
الخميس 03 دجنبر 2020 - 13:40

قالت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، ضمن بيان توصلت به هسبريس، إنها "أخذت علمًا بالاتهامات والعبارات غير اللائقة التي كالها محمد زيان، النقيب السابق والأمين العام للحزب المغربي الحر والمحامي الموقوف تأديبيًا، للجسم الصحافي المغربي واصفًا الصحافيين بأوصاف تحقيرية".

وأضافت الجمعية، من خلال الوثيقة التي وقعها رئيس التنظيم عبد المنعم دلمي، أنه "بعد الاطلاع على الأكاذيب التي روّجها زيان في فيديو مصور حول الدعم العمومي، الذي تستفيد منه الصحافة الوطنية وربطه ذلك بالتغاضي عن قيام الصحافة بواجبها المهني في التصدي للفساد والمفسدين، مما يستفاد معه أن الصحافة الوطنية، والمكتوبة على وجه الخصوص، تحصل على دعم عمومي غير مستحق دون أن تكلف نفسها الطبع والصدور والتوزيع، فإن الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، وانسجاما مع أهدافها التي تم تأسيسها للدفاع عن الوضع الاعتباري المادي والمعنوي للصحافيين المغاربة بمختلف خطوطهم التحريرية، تجد نفسها مضطرة للتوضيح".

الجمعية أعلنت استنكار واستهجان الأوصاف الحاطة للكرامة التي وصم بها محمد زيان الصحافيين المغاربة، وشددت على أنها توضح لزيان، وعبره لغيره، أن الدعم العمومي الذي تستفيد منه المقاولات الصحافية هو دعم مصادق عليه في الميزانية العمومية، ويتم صرفه بموجب اتفاق بين مهنيي القطاع ووزارة الاتصال. كما أن الصحف اليومية والأسبوعية المعروفة تصدر وتطبع وتوزع بانتظام، وليس هناك أي دعم يصرف بشكل غير مستحق.

كما شدد التنظيم نفسه على أن "عدم اصطفاف المقاولات الصحافية إلى جانب قضايا شخصية، تهم أفرادا معينين اختاروا خوض صراعات خفية ومكشوفة ضد مؤسسات بعينها، لا يعني مقايضة الصحافيين حريتهم بالدعم العمومي، وإنما يدل على أنهم ناضجون بما فيه الكفاية للتمييز بين القضايا الإعلامية الحقيقية وبين المعارك الدونكيشوتية التي تعتبر معركة محمد زيان ضد مؤسسات الدولة إحداها".

وعلى متن البيان حذرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين المحامي محمدا زيان من مغبة الاستمرار في تحقير الصحافيين، ونعتهم بأوصاف لا تليق بهم، وكيل الاتهامات لهم والتشكيك في ذممهم، مبرزة أنها ستسلك كل السبل القانونية المتاحة لرد الاعتبار للمنتسبين إليها؛ كما إلى مجمل الجسم الصحافي الوطني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - سباتة الخميس 03 دجنبر 2020 - 14:12
عندو صح الصحافة الورقية تأخد دعم سنوي من مال العام و الحصيلة تباع جرائد بكيلو لصباغ.
كل ما قاله حقيقة يجب فضح المستفيدين
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21
2 - Ahmed الخميس 03 دجنبر 2020 - 14:13
علاش الدعم أعباد الله، هذا سميتو اقتصاد الريع، المراد منه تحويل الصحافة إلى أبواق جهات معينة، اللي خاصو الدعم راه هو دور الأيتام والعجزة والتعليم والتعليم جمعو الدعم كل وعطيوه للتعليم، خليتو الشعب بلا وعي
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16
3 - من أجل المعرفة الخميس 03 دجنبر 2020 - 14:17
هل زيان محق ام كاذب فيما يتعلق بالرقم 180مليون درهم المخصصة للدعم الصحافي ؟ سؤال هناك عدد من الجرائد لا تباع ؟ خصوصا الجرائد الحزبية ؟
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11
4 - لا لا الخميس 03 دجنبر 2020 - 14:24
"كما أن الصحف اليومية والأسبوعية المعروفة تصدر وتطبع وتوزع بانتظام، وليس هناك أي دعم يصرف بشكل غير مستحق".
ومتى كان إصدار وطبع وتوزيع صحيفة موجبا لدعم "مستحق" من الدولة، لا من الناحية الأخلاقية ولا من حيث مصداقية الجسم الصحفي؟ هل نحن أمام مقاولات صحفية أم أمام مرتزقة يأتمرون بأوامر من يدفع الأجر في نهاية كل شهر؟
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8
5 - علاش الدعم الخميس 03 دجنبر 2020 - 14:29
زعم هاد الصحافة شنو تادير باش تستفذ من الدعم العمومي وما يستفيذه الشعب المغربي من صرف اعتمادات الميزانية العامة للصحافة
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7
6 - fahd الخميس 03 دجنبر 2020 - 14:34
سؤال لا يهمنى لا زيان ولا فلتان هل الصحافة في بلدنا بكل أنواعها تقوم فعلا بالدور النبيل والفعلي للصحافة ❓‼
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7 - kadiri الخميس 03 دجنبر 2020 - 14:43
ماقاله زيان لا يجانب الصواب فأنا بوصفي مواطن عادي أثار انتباهي ما تروجه قناة شوڤ تيڤي التي تبين لي أنها في خذمة جهة أمنية معينة مثلها مثل الكثير من الجرائد الورقية مثل الاحداث المغربية وغيرها كثير .... المغاربة واعون بما يجري ببلدهم !!! الله يستر هذا البلد وصافي ..... هل يمكن لهذه النقابة أن تبرر موقفها المخزي إزاء ما تعرض له بعض الصحافيين النزهاء من تنكيل وسجن بحجج ( أخلاقية )؟؟؟
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