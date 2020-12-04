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كُتّاب وآراء
النقابة الوطنية للصحافة تدين تصريحات وزير سابق
عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن استغرابها إقحام مجموع الصحافيات والصحافيين المغاربة في خلافات لا علاقة لهم بها، "وهي ترتبط بحسابات تجهل طبيعتها وأطرافها الحقيقية".
كما عبرت النقابة، في بلاغ تنديدي صادر عنها، عن رفضها جميع أشكال التشهير والإساءة وانتهاك الحياة الخاصة للأفراد، مدينة في الآن ذاته "كل ما جاء في مضامين تصريحات أحد الأطراف، وهو مسؤول سياسي، وزير سابق ونقيب سابق للمحامين، إذ انهال على الصحافيات والصحافيين بوابل من السب والقذف، وبعبارات حاطة من الكرامة، كما اتهمهم بالارتشاء من خلال إقحام الدعم الذي تقدمه السلطات العمومية لوسائل الإعلام الوطنية، وهو الدعم المعمول به في العديد من أقطار العالم، ويتم عبر لجنة مستقلة وطبقا لشروط والتزامات محددة".
وجددت النقابة استياءها من هذه التصريحات "الصادرة عن شخص يدعي مرجعية حقوقية ويشرف على موقع إلكتروني ويرأس حزبا سياسيا يستفيد بدوره من الدعم العمومي، ولم يتردد يوما في إبلاغ آرائه ومواقفه عبر وسائل الإعلام الوطنية التي يهين مواردها البشرية التي ما فتئت تؤكد مهنيتها وكفاءتها"، مدينة محاولة المعني بالأمر "توظيف وسائل الإعلام والصحافيين في قضايا وخلافات لا علاقة لهم بها وذات أبعاد وخلفيات غير معروفة".
ودعا البيان من اعتبر نفسه تضرر من ممارسة إعلامية معينة إلى "اللجوء إلى المساطر التي تحقق له الإنصاف والعدل، وهذا ما كان على الشخص المعني اتباعه، وتقديم القدوة عبر هذا السلوك في الاحتكام إلى القوانين؛ وبذلك فإن الشخص الذي اعتبر نفسه ضحية لتشهير إعلامي مرفوض، اقترف نفس الفعل من خلال التشهير بعموم الصحافيات والصحافيين والمغاربة".