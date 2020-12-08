"قناة دوزيم" ترفع الستار عن إستراتيجيتها الجديدة‎

هسبريس من الرباط

أعلنت القناة الثانية (2M) أنها سترفع الستار، ابتداءً من يوم الخميس 10 دجنبر الجاري، عن إستراتيجيتها الجديدة "التي تضع الإخبار في قلب أولوياتها، من خلال نشرات إخبارية بحلة جديدة، تركز على تحليل وفك رموز الخبر وبرامج ومجلات إخبارية وحوارية جديدة، بأستوديو متطور، وبتكنولوجيا حديثة".

وبهذه المناسبة، ‎يقول سليم الشيخ، المدير العام لقناة Soread-2M: "لقد تغيّرت عادات الوصول إلى الخبر لدى مشاهدينا، إذ بحلول وقت تتبعهم لنشراتنا الإخبارية، تكون الأخبار العاجلة قد وصلتهم على هواتفهم الذكية عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي. مهمتنا الآن هي تمكينهم من فهم هذه الأخبار، والتحقق من صحتها عبر التأكد من عدم كونها أخبارًا مزيفة أو معلومات مضللة. ومن ثمّ، معالجتها بعمق، وفك رموزها ومناقشتها".

من جهته، أكد حميد ساعدني، مدير الأخبار التلفزيونية بالقناة، أن جميع التقنيين والصحافيين والفرق الفنية "متحمسون للغاية لرفع هذا التحدي الجديد الذي يعزز التزامنا تجاه الجمهور لتقديم تحليل وقراءة أعمق للخبر"، كما سيكون للأخبار الجهوية حضور أكبر في النشرات الجديدة.

كما ستطلق القناة أيضاً برامج ومجلات إخبارية وحوارية جديدة، حيث يقول رضى بنجلون، مدير المجلات والأفلام الوثائقية في القناة الثانية، إن "طموحنا هو فتح المجلات الجديدة للنقاش الهادئ وكسب جماهير جديدة، من خلال إعطاء الكلمة للأشخاص الذين نادرًا ما تسمع أصواتهم في وسائل الإعلام".

ومن بين هذه البرامج الجديدة، برنامج "مع الرمضاني" الذي يقدمه رضوان الرمضاني، والبرنامج الحواري الجديد "نكونو واضحين" من تقديم جامع كلحسن، والمجلة الحوارية باللغة الفرنسية "On n'est pas obligé d'être d'accord" التي تقدمها حنان حراث، وبرنامج "Confidences de presse" الذي يقدّمه عبد الله ترابي بصيغة جديدة، بالإضافة إلى البرنامج الأسبوعي "صوتكم" الذي يقدمه صلاح الدين الغماري.