24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/12/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4608:1713:2416:0018:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مجلس الصحافة يناقش تأثير "كوفيد-19" على المقاولات الإعلامية (5.00)

  2. تويزي يختار "أسود الأطلس" بدل منتخب إسبانيا (5.00)

  3. شراكة تجمع "مقاولات المغرب" والضمان المركزي (5.00)

  4. جبهة "سامير": المغرب يخسر 100 مليون درهم شهريا بسبب خزّانات (5.00)

  5. مغاربة أمريكا ينظمون مسيرة لدعم ملف الصحراء (4.67)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | السلطة الرابعة | "قناة دوزيم" ترفع الستار عن إستراتيجيتها الجديدة‎

"قناة دوزيم" ترفع الستار عن إستراتيجيتها الجديدة‎

"قناة دوزيم" ترفع الستار عن إستراتيجيتها الجديدة‎
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 18:20

أعلنت القناة الثانية (2M) أنها سترفع الستار، ابتداءً من يوم الخميس 10 دجنبر الجاري، عن إستراتيجيتها الجديدة "التي تضع الإخبار في قلب أولوياتها، من خلال نشرات إخبارية بحلة جديدة، تركز على تحليل وفك رموز الخبر وبرامج ومجلات إخبارية وحوارية جديدة، بأستوديو متطور، وبتكنولوجيا حديثة".

وبهذه المناسبة، ‎يقول سليم الشيخ، المدير العام لقناة Soread-2M: "لقد تغيّرت عادات الوصول إلى الخبر لدى مشاهدينا، إذ بحلول وقت تتبعهم لنشراتنا الإخبارية، تكون الأخبار العاجلة قد وصلتهم على هواتفهم الذكية عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي. مهمتنا الآن هي تمكينهم من فهم هذه الأخبار، والتحقق من صحتها عبر التأكد من عدم كونها أخبارًا مزيفة أو معلومات مضللة. ومن ثمّ، معالجتها بعمق، وفك رموزها ومناقشتها".

من جهته، أكد حميد ساعدني، مدير الأخبار التلفزيونية بالقناة، أن جميع التقنيين والصحافيين والفرق الفنية "متحمسون للغاية لرفع هذا التحدي الجديد الذي يعزز التزامنا تجاه الجمهور لتقديم تحليل وقراءة أعمق للخبر"، كما سيكون للأخبار الجهوية حضور أكبر في النشرات الجديدة.

كما ستطلق القناة أيضاً برامج ومجلات إخبارية وحوارية جديدة، حيث يقول رضى بنجلون، مدير المجلات والأفلام الوثائقية في القناة الثانية، إن "طموحنا هو فتح المجلات الجديدة للنقاش الهادئ وكسب جماهير جديدة، من خلال إعطاء الكلمة للأشخاص الذين نادرًا ما تسمع أصواتهم في وسائل الإعلام".

ومن بين هذه البرامج الجديدة، برنامج "مع الرمضاني" الذي يقدمه رضوان الرمضاني، والبرنامج الحواري الجديد "نكونو واضحين" من تقديم جامع كلحسن، والمجلة الحوارية باللغة الفرنسية "On n'est pas obligé d'être d'accord" التي تقدمها حنان حراث، وبرنامج "Confidences de presse" الذي يقدّمه عبد الله ترابي بصيغة جديدة، بالإضافة إلى البرنامج الأسبوعي "صوتكم" الذي يقدمه صلاح الدين الغماري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - بوشعيب مساعد الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 18:31
من بين ما يجب على القناة الثانية أخده بعين الإعتبار هو تقديم مادة إعلامية وبرامج في مستوى تطلعات المواطن المغربي الذي هجر في أغلبه القنوات المغربية حتى لا أقول الوطنية،وعلى رأسها2M ،بحثا عن برامج ترقى بمستواه ،ونتمنى أن تكف القناة عن تقديم كل ما يتسم بالتفاهة ، فالتفاهة مردودة على مقدميها .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
2 - مغربي قح الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 18:32
دوزيم باقي تايتفرج فيها سكان البوادي فقط لانه اغلبهم مادخل الكهرباء عندهم حتال مور 2004 وباقي ماتيميزوش مابين الضار والنافع فالتلفزة ،اما اغلب سكان المدن حيدوها من قائمة الاذاعات مدة هادي...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
3 - abdelhafid الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 18:35
يلا ما حيدوش ديك لحموضة د رشيد شو و دوك افلام تركية راه ماكاين لا حلة جديدة لا والو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
4 - محمد إسبانيا الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 18:36
لابد من التخلي عن البرامج المميعة إذا أرادت المواصلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
5 - afawzor الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 18:40
ماد عن البرامج الامازيغية أو في الهامش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
6 - Hassan الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 18:42
والمرجو ترشيد النفقات..ماشي المواطن اللي يخلص هاد التحديث
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
7 - salim الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 18:43
مع الاسف 2M فقتو معطلين وبزاف. العولمة والتكنولوجيا والتقنيات العالية استافدوا منها باقي الشبكات فالوقت لي كنتوا كتخربوا فيه بيوت المغاربة ببرامجكم الفاسدة. القناة الثانية اعتبرها قناة غير تخصصية بالمرة. محكومة ومدفوعة باجندات يعلمها الله. ولا مصداقية في اخباركم. هذا راي والراي لكل المغاربة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
8 - نورالدين المعتدل الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 18:47
يا ودي تبعد لنا غير على المسلسات التركية راه ضيعات لينا لولاد ولاسيما لبنات ولعيلات
ايعطيونا برامج ثقافية ،نشرات اخبارية رياضية وانتاجات وطنية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
9 - من مكفس إلى أكفس الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 18:47
و من يتفرج على أخباركم الهزيلة التي كلها تطبيل لدولة المخزن و متجاوزة، ثم من هذا الرمضاني الذي تريدون إعطاءه برنامجا ألا تستحون هذا أسوأ شخص يمكنه الظهور على التلفاز، غبي غير متعلم جاهل بأبجديات المهنة منحط سافل و لا قيمة له بدليل التراكس و سينا و غيرهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
10 - maghribi الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 18:52
خاص الاخبار باللغة الانجليزية بحكم هي لغة العالم و باش العالم يعرف شطاري فالصحراء حيت كيسمعوا غير من البوليزاريو .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
11 - محمد الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 18:58
وا عباد الله بعدو علينا المسلسلات التركية او مسلسلات د ست دريال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
12 - مواطن من المغرب الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 19:00
دوزيم اذا أرادت الاستمرار فعليها ان تكون قناة الدراما. تترجم مسلسلات اجنبية وفي نفس الوقت تستفيد من الاشهار والمسابقات. أما الاخبار فهناك قنوات عربية لا يمكن منافستها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - مجرد ملاحظة الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 19:06
مادامت الافلام المدبلجة تأخد الحيز الأكبرمن زمن بثكم وما دمتم تطبلون لبرامج أمثال رشيد شو وتهللون لغرباء عن المهنة امثال إيكو، فقناتم إنشاء الله إلى الزوال...إتقو الله في المشاهدين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
14 - Moroccan Democrat الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 19:07
What a shameful mission. The sole role of the press and all their branches is to hold officials and people in power accountable and expose their failures. Everything else they do is to distract you while the big guys rob your nation more and more.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
15 - said الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 19:11
واش بصح الاخبار ولات كتوصل عاااجلة في الهواتف الذكية مفخباريش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
16 - كبور علال الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 19:11
على كل حال يشاهدها قلة قليلة جدا من المواطنين فقط أولائك الذين ليس لهم امكانية مشاهدة القنوات الاخرى عِوَض قنوات الصرف الصحي التي ما تقدمه يعتبر استهزاء واحتقار المواطنين ونهب اموالهم !!
محطة لم يعد لها تاثير ولا تثير اي اهتمام كغيرها من محطات العبث العمومية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
17 - رأي الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 19:13
هذه القناة لا يستفيذ منها سوى البرامج التافهة و مقدميها و المغنين و الفاشلين.... أتمنى أن تغلق فقد أفسدت أخلاق أبنائنا بالمسلسلات التركية و السهرات التافهة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
18 - بويا عمر عبد القادر الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 19:14
نتمنى من الحكومة اغلاق هده القنات لانها لا تنتج الا العهر الثقافي ولا تمثل المغاربة ولا ثقافتنا ومسيرها العرايشي فاشل بمعنى الكلة في التسيير والتدبير هده القنات التهمت اموالا قد تنمي مناطق المغرب الغير النافع من الاطلس وتغطي محن الثلوج لعائلات وتبني مدارس ومستشفيات لا نريد دوزيم ولا برامجها التي جمعت الا الشلاهبية من فنانين مرتزقة و متسولي الفن وناشرة الريع لا نريدها يوتوب يكفينا اموال دوزيم سرقتموها ولا كل عام الشركة في ازمة رغم ضخ اموال تنهب بكل شفافية والان في حافة الافلاس لا نريدوها ونكره برامجها ومن يعمل فيها انشري يا هيسبريس انه نداء مغبون ومشتكي من هدا الاخطبوط الفاسد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
19 - larbi.M الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 19:14
القناة المغربية الوحيدة التي نفتخر بها هي قناة ميدي1. اما ما تبقى من قنواتنا فهي قنواة القصاير بامتياز. وهذا ليس عيبا والحمد لله لأنه يلهينا عما يقع في العالم وما يقع حولنا. ويساهم في رفع درجة بلادتي. والحمد لله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
20 - مواطن2 الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 19:14
الانتقادات التي لاحقت القناة الثانية كلها بسبب رداءة برامجها مع استثناءات قليلة
جدا. المواطن يطمح فقط لمشاهدة برامج هادفة ومفيدة في حياته اليومية. القناة الثانية لن تختلف عن اية قناة في العالم اذا سلكت سلوكا متميزا لجلب المشاهد. الكل يتمنى ان تنجح التجربة الجديدة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
21 - sami الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 19:24
سيعود المغاربة لمشاهدة القنوات الوطنية ان هي ابتعدت عن التفاهة والسفاهة والابتذال. نريد اعلاما نزيها يثقف الناس ويعلمهم ما ينفعهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - ملاحظ عابر سبيل الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 19:24
لماذا لا توجه هذه القناة التي لا فائدة منها الى قضية الصحراء؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
23 - simo الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 19:26
ومن بعد الاخبار برنامج كي كنتي وكوليتي...والشطيح والرديح.....فاتكم القطار ...صعب مواكبة القنوات العالمية...ليس 2M ناس مؤهلين لصياغة قناة جديدة..ء...هدا هو الواقع.....انا من مقاطعي الدوزيم لعدة سنوات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
24 - محمد الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 19:28
السلام وعليكم تذكرو جيدا اقوال المهدي المنجرة رحمه الله عن هذه القناة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
25 - مهاجر الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 19:32
ديروا لبغيتوا. الحمد لله على التكنولوجيا و وسائل التواصل الاجتماعي. أما اخباركم اغلبيتها فاقدة للمصداقية و تطبل للحكومة و لا تقولون الا العام زين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
26 - مغربي الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 19:36
اعتقد انها ستتبع منهج شوف تيفي قريبا. انا كلتها ليكوم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
27 - أجركم الله الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 19:38
صافي كحالت برنامج "مع الرمضاني" الذي يقدمه رضوان الرمضاني، أجركم الله فيةقناة دوزيم. اش خاصك العريان الرمضاني فدوزيم امولاي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
28 - touhali الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 19:42
تمنيت ان تستولي عليها هسبريس المغربية. هسبريس لديها صحافة واعلام في كل المجالات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وعلمية والعسكرية وﻷحدات وكل شيء؛ إن وضعت 2 M تحت تصرف هسبريس ستصبح مثل الجزيرة القطرية.
Hespresse électronique sera capable de rendre 2 M comme Aljazera.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 28 | عرض: 1 - 28

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.