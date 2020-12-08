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الرئيسية | السلطة الرابعة | رصيف الصحافة: صرف منحة مالية استثنائية لجميع أفراد أسرة الأمن

رصيف الصحافة: صرف منحة مالية استثنائية لجميع أفراد أسرة الأمن

رصيف الصحافة: صرف منحة مالية استثنائية لجميع أفراد أسرة الأمن
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 22:00

مطالعة أنباء بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء نستهلها من "المساء" التي ورد بها أن الجائحة ورأس السنة عجلا بصرف منحة لرجال الأمن بمختلف الرتب؛ إذ أمر المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، بصرف مكافأة استثنائية لعناصر الأمن تشجيعا لهم على مجهوداتهم في مواجهة فيروس كورونا.

المنحة الاستثنائية التي ستصرف من ميزانية المديرية العامة للأمن الوطني، ستوزع خلال الشهر الجاري وستكون مختلفة حسب رتبة كل أمني وسلمه الإداري، وسيستفيد منها جميع رجال الأمن بمختلف الرتب في جميع مدن المغرب الذين يزيد عددهم عن 70 ألف موظف وموظفة، وذلك اعترافا لهم بالمجهودات التي يقومون بها منذ انتشار فيروس كورونا للحد من تفشيه عن طريق السدود الإدارية لضبط تنقلات المواطنين، والحرص على تطبيق إجراءات السلامة.

وفي موضوع آخر، كتبت الجريدة ذاتها أن اتهامات علنية بالمحسوبية وتوجيه صفقات الطرق هزت جلسة مجلس النواب؛ إذ انسحب الفريق الاستقلالي من جلسة الأسئلة الشفوية بعد اتهام صريح وجهه الوزير عبد القادر عمارة إلى الحزب بتدبير صفقات سابقة بمنطق المحسوبية والزبونية خلال الفترة الممتدة ما بين 2007 و2011، التي تقلد فيها كريم غلاب حقيبة والتجهيز والنقل.

وجاء الاتهام في سياق رد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء على اتهام مماثل صدر عن الفريق الاستقلالي الذي قال إن المحسوبية تطغى في برمجة المشاريع، وأن لديه عشرات الدلائل على ذلك.

ونقرأ ضمن مواد "المساء" أيضا أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم والبحث العلمي فتحت باب المشاركة في عملية معالجة طلبات الاستفادة من المعاش قبل بلوغ سن التقاعد لعدم القدرة البدنية برسم الموسم الدراسي 2021 ـ 2022.

هاته العملية مفتوحة في وجه موظفات الوزارة اللائي قضين مدة لا تقل عن 18 سنة من الخدمة الفعلية، والموظفين الذين قضوا مدة لا تقل عن 24 سنة من الخدمة الفعلية إلى غاية 31 غشت، والذين يعانون أمراضا مستعصية أو مزمنة تفقدهم القدرة البدنية على القيام بمهامهم التربوية والإدارية.

المنبر الإخباري ذاته أشار إلى حالة الاستنفار الأمني بمدينة مكناس نتيجة وفاة سيدة بمحل لبيع الملابس بالحي الشعبي سباتة؛ إذ انتقلت العناصر الأمنية إلى مكان الحادث، كما دخلت على الخط عناصر الشرطة العلمية والتقنية التي قامت بمعاينة جثة الضحية قبل أن يتم نقلها إلى مستودع الأموات بتعليمات من النيابة العامة، من أجل تشريحها لإعداد تقرير طبي مفصل حول أسباب الوفاة.

"أخبار اليوم" نشرت من جهتها أن تكاليف مالية وشروطا قاسية تنهك مرضى القصور الكلوي بمراكش، مقابل الاستفادة من مركز تصفية الدم بمقاطعة سيدي يوسف بنعلي؛ إذ أصبحوا ملزمين بأداء 100 درهم لفائدة المؤسسة المشرفة على تسيير المركز المذكور، فضلا عن تحمل تكاليف جميع المصاريف المصاحبة لعملية غسل الكلى.

وطالبت مؤسسة "أمل" لمساعدة مرضى القصور، التي تتولى تدبير المركز، المرضى بضرورة تعبئة التزامات والتوقيع عليها تنص على التكاليف السابقة، ناهيك عن شروط قاسية من قبيل إخلاء مسؤولية المركز وتنازلهم عن متابعته قضائيا في حالة توقفه عن أداء خدماته الصحية، وهي الشروط التي فرضت المؤسسة على المرضى الإذعان إليها تحت طائلة التهديد بطردهم وحرمانهم من العلاج.

وأوردت الجريدة ذاتها أن عبد اللطيف وهبي، برلماني حزب الأصالة والمعاصرة، أشار إلى تورط مجلس المستشارين في إدخال تعديلات على مشروع القانون المالي لصالح شركة يوجد صلاح الدين مزوار، الرئيس السابق للتجمع الوطني للأحرار، ضمن المساهمين فيها.

وقال وهبي خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، في إطار قراءة ثانية لمشروع القانون المالي 2021، لوزير المالية محمد بنشعبون: "مازلنا لم نبتلع بعد مرارة تمرير تعديل في قانون مالي سابق سمح لشركة يملكها مولاي حفيظ العلمي بربح 435 مليون درهم، فإذا بنا نفاجأ بتعديل آخر لصالح شركة يوجد مزوار ضمن المساهمين فيها".

وإلى "الأحداث المغربية" التي أوردت أن الحكومة قامت بمد جميع جهات وأقاليم المملكة بالموارد المالية والبشرية والوسائل اللوجستيكية حتى تكون مستعدة بعد إطلاق الحملة الوطنية لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، التي من المنتظر أن تبدأ خلال الأيام القليلة القادمة.

وكان من المنتظر أن تبدأ الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا من الدار البيضاء يوم 4 دجنبر الجاري، على أساس أنها أكثر المدن الموبوءة في المغرب، إلا أنه تم تأجيلها بسبب أمور تقنية تتعلق بعدم توصل السلطات المغربية بترخيص رسمي من الصين صاحبة لقاح "سينوفارم".

وكتب "الأحداث المغربية" أنه في انتظار الضوء الأخضر من الصين، قامت وزارة الصحة بتعبئة أطرها الصحية والطبية التي ستشرف على المرحلة الأولى من التلقيح المحدد حاليا في 5 ملايين مواطن ممن يشتغلون في الخطوط الأمامية، أي العاملين في القطاع الصحي والأمني والتعليمي وأعوان السلطة والفئات الهشة، والذين يعانون من أمراض مزمنة ومناعية وأعمارهم فوق 45 سنة.

وتطرقت الورقية اليومية ذاتها إلى استقالة رئيس جماعة قروية بإقليم العرائش و13 مستشارا من حزب الأصالة والمعاصرة بشكل جماعي، بعد التشاور المسبق مع الساكنة التي انتخبتهم سنة 2015، ومطالبتهم الأمين العام للحزب بعدم إدراج أسمائهم ضمن لائحة مرشحي الحزب في الاستحقاقات المقبلة لسنة 2021.

وبرر "الباميون" الـ 14 استقالتهم من الحزب بسبب التشتت والاصطفافات التي يعاني منها الحزب على صعيده العام وغياب المقاربة التشاركية والديمقراطية الداخلية، مستغربين مناقشة برنامج عمل الحزب بالإقليم في الاستحقاقات المقبلة في لقاء تواصلي بطنجة مع الأمين الجهوي للحزب والأمناء الإقليميين بالجهة، دون حضور الأغلبية الساحقة لمجالس الجماعات الترابية المسيرة من قبل الحزب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - sliman الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 22:07
اين القوات المسلحة الملكية من هذا ؟؟؟؟؟ الكركارات يا الكركارات
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89
2 - كمال المنصوري الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 22:10
رجال الأمن سواء العسكريين أو الشرطة و كل مَن يلبس الزي الرسمي يستحق تلك العلاوة بل نطالب بزيادة رواتبهم الهزيلة خاصة الفئات تحت الضباط.
كذلك نتمنى علاوة لكل العاملين في القطاع الصحي دون أنْ ننسى الإداريون و العاملون في المطابخ و رجال النظافة.
كذلك رجال التعليم يستحقون نفس المعاملة.
كرونا فتحت أعيننا على الحقيقة، الوطن يقوم برجالاته و لَيْس بالفنانين و الرياضيين الذين يتقاضون الملايين بينما طبيب في القطاع العام أو عسكري يتقاضون دراهم معدودات
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81
3 - فؤاد الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 22:10
يستحقونها وشكرا للداخلية بكل أطيافها على المجهودات التي قدموها
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23
4 - Mounir الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 22:11
وماذا عن الوقاية المدينة و القوات المساعدة أليس لهم دور في محاربة الفيروس والمخاطرة بأرواحهم إلا يستحقون هم أيضا منح من ادارتهم. ...غريب....
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60
5 - عبدووو الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 22:12
لا نعترض على مثل هكدا مبادراة، لكن نطالب أن تمنح لكل الذين كانو في مواجهة هده الجائحة.
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40
6 - ولد الجنوب الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 22:12
مبروك عليهم في إنتظار لفتة مشابهة للأسود العسكرية في جميع ارجاء الوطن الحبيب.
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42
7 - أبو أمال الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 22:13
يستاهلو على المجهودات المبذولة .عقبى للأطباء والممرضين والممرضات . هؤلاء كلهم في الواجهة.
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32
8 - med الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 22:13
يجب كذلك عم نسيان جنودنا الابطال المربطون في صحرئنا تحت شعار الله الوطن الملك
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38
9 - متتبع الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 22:13
غادي اجيو شي ناس تاني الله اهديهم مبغيت نقول سميتهم باش ميتقلقو ناس تعليم ايقولو لا حگا غير الامن فاش مهليين و زرواطة و نقصو من البولبس و زيدونا فالمدارس.
الرجوع الله اسميتك النص فلعام و نتا جالس ناعس فالدار و ناس خدامة ليل نهار فكورونا و متقلقش غا جوج فرانك ماشي شي حاجة
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14
10 - hajji الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 22:14
منح مالية للعاملين بقطاع الصحة و الآن صرف منح لجميع نساء و رجال الامن اما بالنسبة لرجال و نساء التعليم الذين يعملون في ظروف قاهرة الدروس الحضورية في زمن كورونا التي ادت الى عدة وفيات بين رجال و نساء التعليم الإقتطاعات المتتالية. شكراً دولتنا على تشجيع الفنانين و تكريس التهميش ازاء الاساتذة. اين السيد وزير التعليم و الناطق الرسمي من كل هذا؟؟؟
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-45
11 - الوطنية الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 22:15
تعديلات في مشروع المالية لصالح وزراء ما آلوا جهدا في تبخيس العمل السياسي الذي جاؤوا من أجله ها عبد الحفيظ العلوي ها السيد مزوار لا زالت التماسيح والعفاريت تلعب بدماغكم رغم تغير الوجوه والمناصب
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5
12 - ملالي أمازيغي الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 22:16
هذه المنحة هي الفائض من ميزانية الأمن نظرا لسياسة ترشيد النفقات، لان بعض المواطنين يعتقدون ان الدولة هي من تعطي هذه الحوافز المالية، لبغا التحفيزات فعليه ان يطلبها من ادارته والا يتدخل في شأن ادارة الأمن مع موظفيها، لان هذا الامر لا يهمهم وليس لهم الحق في انتقاده
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18
13 - مغريبي الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 22:16
تحياتي للرجال الأمن استهلو اكثر من هذا كيضحيو با حياتهم من اجل الواطن والمواطن
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13
14 - يوسف الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 22:17
بكل موضوعية يستحقون خاصة مراقبي الطرق وأصحاب الدرجات الدنيا.
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15
15 - خريبگي الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 22:17
يستحقون كل خير... القوات المسلحة الملكية الدرك الملكي الأمن الوطني القواة المساعدة...
تحياتي لكم ايها الابطال
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19
16 - abdo الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 22:18
والسلطة المحلية ما محلها من الإعراب الأعين التي لا تنام
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-12
17 - متفرج الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 22:19
السلام بصحة والراحة والله يعطيه الصحة للحموشي ونتمنى من اامسؤلين لرجال القوات المسلحة والقوات المساعدة ان يحدوا حدوة اخوانهم والفاهم راه تم وشكرا
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14
18 - فقير الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 22:19
المقاربة الامنية في المغرب تقتضي مكافءة استثناءية لرجال الامن .قطاعات اخري كالمالية والفلاحة والاقتصاد وغيرها تمتع موظفيها بالتعويضات المختلفة.
لكن قطاعين اجتماعين :الصحة والتعليم الذين من االمفروض ان يكونا من اولويات الدولة فلا يحضيان باية اهمية للسياسة اللا اجتماعية المشرعنة في هذ ا البلد.
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1
19 - مواطن من الدارالبيضاء الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 22:20
لأول مرة اقرأ ان عدد رجال الأمن فقط 70 ألفا وهذا العدد لا يكفي حتى ولاية الدار البيضاء وقد ظهر هذا النقص جليا في هذه الجائحة..
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3
20 - Ayoub الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 22:20
بكل تاكيد يستحقونها...الامنيون والعسكريون بكل تلاوينهم اضافة الى الاطر الصحية والتمريضية المنهكة ولا ننسى عمال النظافة بكل اطيافهم.....واخيرا حبذا لو احدثت منحة للاجراء والمياومين الذين فقدوا مصدر دخلهم.....!!!!!؟
...
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7
21 - ملاحظ قنيطري الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 22:21
و المواطن البسيط العاطل و حاملوا الشواهد العليا العاطلون من يكون معهم و و يساعدهم في بطالتهم ..
الوطن فقط مجرد اسم
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-2
22 - ولد لعربي الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 22:21
تقريبا كل القطاعات الحكومية او الشبه حكومية تستفيد من عطل أو تعويضا
ولكن تا وحدة فيهم ماتاتقول راه عطيت للعمال ديالي جوج دريال الا الأمن وهاد الأمر كايتكرر كل سنة
علاش ؟؟
رجال الأمن الله يجازيهم بيخير خدمو البلاد من اليوم الأول لكوفيد بدون انقطاع وبدون اي تعويض مادي على الساعات الاضافية والليالي الحالكة التي قضوها لحماية هذا الوطن ، بينما هناك قطاعات استفادت من عطل مهمة طوال مدة الحجر الصحي
وبخصوص من يدعي أن قطاعه لم يستفد من التعويضات
اقول له أن هذا التعويض الهزيل هو من لدن المدير العام للامن الوطني وليس من المالية أو اي صندوق آخر
انني لا أنتمي لهذا القطاع ولكن لي اقارب يشتغلون فيه
حفظ الله كل من يحمي هذه البلاد من أي سوء
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4
23 - الملالي الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 22:21
متمنياتنا كذلك من السيد وزير الصحة ان يحدو كذلك نهج سي الحموشي لأننا لا ننسى كذلك اخواننا في الصحة من اطباء وممرضين واداريين واعوان كانوا ايضا في الصفوف الامامية وما زالوا إلى يومنا هذا في مواجهة الجائحة وكما لا يخفى عليكم اخواننا المغاربة كم فقدنا من الاطر الطبية والشبه الطبية ابان الجائحة رحمهم الله
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3
24 - عثمان الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 22:24
ممتاز هذا الأمر

لكن يجب ألا ننسى جنودنا البواسل في الحدود الساهرين على أمن وطننا
عسكر ودرك و ق. مساعدة
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6
25 - وجهة نظر.... الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 22:26
صراخة ، رجال الأمن يستحقون منا كمواطنين عاديين كل محبة وتقدير ...ويستحقون أيضا هذه المكافأة....لأننا شاهدناهم طيلة هذه الفترة العصيبة وهم يؤدون عملهم ليلا ونهارا و بكل إتقان وتفان وإخلاص.
نتمنى فقط أن تحدو الإدارات الأخرى نفس الشيئ اتجاه مرابطين آخرين وهم على التوالي : القوات المسلحة الملكية و الدرك الملكي والقوات المساعدة و رجال الوقاية المدنية...إضافة للسلطات المحلية من قواد وبشاوات و كل الأعوان.
حقيقة ما رأيناه بأم أعيننا طيلة الجائة يثلج الصدر ..ويبين بالملموس أن هذه الامة لازالت بخير بوجود كل هؤلاء الأخيار.....
Chapeau!!!
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4
26 - سلام عليكم الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 22:26
رجال امن الخاص ليس لهم الحق الم يكونو يحرسون بليل و النهار ممتلكات الدولة حتى هو معرضون للخطر
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1
27 - rachida الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 22:26
السلام عليكم.أنا لا انتقد صرف المنح لي من يستحقها ولكن أرى دائما أن المنح تصرف فقط للمسؤولين أما الفقير المزلوط لا أحد يفكر فيه خصوصا في ضل هذا الوباء اللذي ترك جيوبنا فارغة
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28 - سبيكس الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 22:36
ادارتهم منحت لهم فما دخلك انت تحسدهم الله يعاون الجميع
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2
29 - abdou الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 22:42
المدير العام المحترم يستحق التنويه والتشجيع .
هذا العمل جريء ومسؤول وشجاع من مسؤول على مصلحته وأتجاه العاملين تحت مسؤوليته
هذه المنحة من مالية إدارته ودبرها من ميزانيتها ولا دخل لأحد فيها. وجبدا لو ٱتجه المشرفين على مؤسساتهم لإتخاد مثل هذه القرارات .
تحية للسيد المدير العام على إقداماته المهنية المسؤولة والقانونية
وعاش الملك.
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30 - محمد العربي الامازيغي الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 22:42
...وماذا لو ثم صرف منح ومساعدات للممرضين و الممرضات..والطبيبات و الاطباء..جنود الخفاء الابطال..الذين يغامرون بحياتهم..بل ويقدمونها احيانا ثمنا لواجبهم الانساني و الوطني لانقاذ ارواح المغاربة خاصة مع جائحة كورونا..اننا نسمع كثييرا عن منح واتاوات تقدم للعسكر ولرجال الامن ولا نسمع ابدا عن مساعدات لرجال التعليم او المربين او الاطباء و الممرضين..فليس البلد كله بوليس و عسكر..
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