آيت الطالب يمنع مسؤولي وزارة الصحة من التواصل مع الرأي العام

هسبريس - عبد الرحيم العسري

بعد الانتقادات التي وجهت إليه بخصوص علاقته بالصحافة الوطنية وتفضيله وسائل إعلام دولية لمخاطبة المغاربة، منع وزير الصحة، خالد آيت الطالب، المسؤولين في وزارته من الإدلاء بأي تصريحات للمنابر الإعلامية.

وكشف مدير مديرية بوزارة الصحة، اتصلت به هسبريس، في موضوع يهم عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، أن وزير الصحة أصدر قراراً يقضي بعدم تصريح أي مسؤول في الوزارة لوسائل الإعلام دون موافقته شخصياً.

وأوضح المسؤول ذاته، الذي سبق له أن رد على تساؤلات الصحافة في تصريحات متعددة، أنه ليس لديه أي مانع في التواصل مع وسائل الإعلام، لكن قبل ذلك يجب الحصول على موافقة وزير الصحة، خلافاً لما كان معمولا به في السابق، مضيفاً أن آيت الطالب أبلغهم أمس بضرورة التوقف عن إعطاء التصريحات الصحافية.

وعبر برلمانيون وصحافيون عن امتعاضهم من سياسة المسؤول الحكومي التواصلية، إذ في عز أزمة فيروس كورونا قام بإلغاء الندوة الصحافية اليومية، ثم بعد ذلك لجأ إلى وسائل إعلام دولية من أجل إجراء حوارات حول إستراتيجية وزارته بخصوص لقاح فيروس "كورونا"، وهو ما أثار الكثير من الاستغراب.

واعتبرت العديد من المصادر أن المسؤول الحكومي اختار مواجهة فشل قطاعه في احتواء "كوفيد 19" بالتهرب من الصحافة الوطنية؛ فيما ذكرت مصادر متطابقة أنه لولا يقظة وجاهزية القطاع الطبي التابع للقوات المسلحة الملكية لواجه المغرب سيناريوهات مرعبة شبيه بما شهدته بلدان أوروبية بخصوص ضحايا "كورونا".

من جهة ثانية، شرع مجلس النواب، من خلال مهمة استطلاعية، في افتحاص صفقات بالمليارات أبرمها وزير الصحة خلال تدبيره لتداعيات فيروس "كورونا"؛ وهي الصفقات التي كانت محط جدل سياسي كبير بالمغرب، دفعت آيت الطالب إلى توضيح حيثيات القضية في أكثر من مناسبة، دون كشف تفاصيل الفواتير.

ويرتقب أن تميط المهمة الاستطلاعية اللثام عن أسرار صفقات كورونا داخل وزارة الصحة، خصوصا أن هذه الصفقات العمومية كانت قد برمجت في إطار القوانين العادية المتعلقة باحترام المساطر الإدارية والقانونية، قبل أن تتراجع الوزارة عنها وتجعلها استثنائية في ظل قانون الطوارئ، وهو ما اعتبرته فرق المعارضة بمثابة مدخل لعدم احترام الحد الأدنى من قواعد الحكامة والشفافية في صفقات وزارة الصحة.