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الرئيسية | السلطة الرابعة | كورونا ينهي مسار الصحافي والشاعر حكيم عنكر

كورونا ينهي مسار الصحافي والشاعر حكيم عنكر

كورونا ينهي مسار الصحافي والشاعر حكيم عنكر
هسبريس من الرباط
الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 19:00

وافت المنية، اليوم الأربعاء بإحدى مصحات الدار البيضاء، الإعلامي والشاعر حكيم عنكر، عن سنة ناهز 52 عاما، متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب عبد الصمد بنشريف، مدير قناة "المغربية": "الرزء مزلزل، وغياب حكيم بسبب فيروس غادر وغاشم موجع بكل المقاييس؛ لكن كل واحدة وكل واحد سيحتفظ بذكرى ما وبصورة ما وبجملة ما وبقصيدة ما لحكيم الذي فقدناه من دون أن نصدق رحيله".

وأضاف بنشريف: "رحم الله صديقنا وشاعرنا النبيل والأصيل الذي كان دائماً مترعاً بالفرح والأمل وشغف الحياة، وكانت ذخيرته من الأسلحة سخرية انسيابية بدون رؤوس مسمومة ومدمرة، ولغة رشيقة خفيفة أنيقة وحس إنساني رفيع وتسامح منقطع النظير وأصالة مغربية عميقة حملها معه حيث حل وارتحل".

من جهته، قال عبد الوهاب الرامي، الشاعر وأستاذ الصحافة المكتوبة، في نعيه للزميل عنكر: "هناك خسارات لا تعوض. وفاة حكيم عنكر الرصين المرح، الرزين المتسامح، حقاً خسارة لأصدقائه وزملاء مهنة الصحافة وللمغاربة حتى وإن لم يكونوا يعرفونه، ربما لاشتغاله بعيداً عن أضواء الكاميرات. صحافي من بلاط الكبار. منقب وباحث عن الحقيقة وراء قشور تفاهات الكتبة عبدة الإلكترون المنفلت".

وأضاف الرامي: "أخي حكيم. أخالهم هنالك يهللون لقدومك المباغت لهم. أكيد ستسعدهم كما أسعدتنا نحن الذين ننتظر دورنا للانخراط في الحضرة الكبرى".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - بوعزة الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 19:23
انا لله وانا اليه راجعون .
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته ،والهم دويه الصبر والسلوان .
اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان غير دالك فتجاوز عنه
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2 - الحكم لله الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 19:26
ما كان لنفس أن تموت إلا بأمر الله . رفعت الأقلام وجفت الصحف.
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3 - safir الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 19:29
رحمك الله ايها الصحفي الرائع.كم استمتعت بقراءة مقالاتك.كتابتك شيقة ساخرة واقعية.فلتهنأ روحك ولترقد بسلام.
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4 - مواطن من الدارالبيضاء الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 19:34
قدر كورونا مع المغاربة ان تختار الفئات المثقفة من رجال أعمال واطباء واستاذة ورجال الصحافة... وأهملت الفئات الطفيلية داخل المجتمع من مجرمين وتجار المخدرات والعاقون لاباءهم...
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5 - أستاذة وطنية الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 19:37
( اخي حكيم أخالهم هنالك يهللون لقدومك المباغث لهم اكيد سيسعدهم) انه َنعْيٌ فاق التصور ودليل على المحبة الصادقة له الله يرحمه وعوضكم انتم أصدقاؤه وهم أسرته ومحبوه صبرا اسكنه الله فسيح جناته
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6 - nadraouimohamed الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 19:48
كل نفس ذائقة الموت. إن لله وإن إليه راجعون
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7 - قرفاوي م الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 19:48
الأستاذ حكيم إسم على مسمى ِِ رحمه كان حكيما في مقالاته و شعره و تدخلاته ِِ نعم الشخص رحمه الله و أسكنه فسيح الجنان تعازينا لعائلته الصغيرة و الكبيرة و إنا لله و إنا إليه راجعون .
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8 - ssfelmalki الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 19:50
رحمه الله واسكنه فسيح جناته ولجميع المسلمين والمسلمات
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