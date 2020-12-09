كورونا ينهي مسار الصحافي والشاعر حكيم عنكر

هسبريس من الرباط

وافت المنية، اليوم الأربعاء بإحدى مصحات الدار البيضاء، الإعلامي والشاعر حكيم عنكر، عن سنة ناهز 52 عاما، متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب عبد الصمد بنشريف، مدير قناة "المغربية": "الرزء مزلزل، وغياب حكيم بسبب فيروس غادر وغاشم موجع بكل المقاييس؛ لكن كل واحدة وكل واحد سيحتفظ بذكرى ما وبصورة ما وبجملة ما وبقصيدة ما لحكيم الذي فقدناه من دون أن نصدق رحيله".

وأضاف بنشريف: "رحم الله صديقنا وشاعرنا النبيل والأصيل الذي كان دائماً مترعاً بالفرح والأمل وشغف الحياة، وكانت ذخيرته من الأسلحة سخرية انسيابية بدون رؤوس مسمومة ومدمرة، ولغة رشيقة خفيفة أنيقة وحس إنساني رفيع وتسامح منقطع النظير وأصالة مغربية عميقة حملها معه حيث حل وارتحل".

من جهته، قال عبد الوهاب الرامي، الشاعر وأستاذ الصحافة المكتوبة، في نعيه للزميل عنكر: "هناك خسارات لا تعوض. وفاة حكيم عنكر الرصين المرح، الرزين المتسامح، حقاً خسارة لأصدقائه وزملاء مهنة الصحافة وللمغاربة حتى وإن لم يكونوا يعرفونه، ربما لاشتغاله بعيداً عن أضواء الكاميرات. صحافي من بلاط الكبار. منقب وباحث عن الحقيقة وراء قشور تفاهات الكتبة عبدة الإلكترون المنفلت".

وأضاف الرامي: "أخي حكيم. أخالهم هنالك يهللون لقدومك المباغت لهم. أكيد ستسعدهم كما أسعدتنا نحن الذين ننتظر دورنا للانخراط في الحضرة الكبرى".