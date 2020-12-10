نقابة الصحافة المغربية تزور الأقاليم الصحراوية

هسبريس من الرباط

قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إن أعضاء مكتبها التنفيذي يقومون بزيارة عمل إلى مدن كلميم وأسا الزاك والمحبس، بداية من الجمعة 11 دجنبر الجاري إلى غاية الاثنين 14 منه.

وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، أن "برنامج هذه الزيارة المهمة، التي تندرج في إطار جهود النقابة الوطنية للصحافة المغربية للمساهمة في التعبئة الوطنية لمواجهة التحديات التي تواجهها بلادنا بعد التطورات الأخيرة المتعلقة بوحدتنا الترابية يتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات".

ويشمل البرنامج المشار إليه "عقد اجتماع للمكتب التنفيذي للنقابة، وعقد اجتماع عمل مع أعضاء الفرع الجهوي للنقابة بجهة كلميم واد نون، وعقد لقاء مع الفعاليات الإعلامية والثقافية بالجهة قصد التأطير". كما تنتهزها قيادة النقابة فرصة لتنظيم لقاء صحافي مفتوح لتقديم التقرير المهم، الذي أصدرته النقابة حول التضليل الإعلامي الممارس من لدن أعداء الوحدة الترابية.

وأشار البلاغ إلى أن "هذه المهمة ستتوج بزيارة منطقة المحبس؛ للوقوف على الحقائق، والتعبير عن تضامن الجسم الصحافي الوطني مع قواتنا المسلحة الملكية ومع قوات الأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة التي ما فتئت تقدم التضحيات الجسيمة من أجل حماية الوطن والدفاع على مصالحه".