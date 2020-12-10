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رصيف الصحافة: تكلفة اللقاح ضد "كورونا" تتجاوز 25 مليار درهم

رصيف الصحافة: تكلفة اللقاح ضد "كورونا" تتجاوز 25 مليار درهم
هسبريس من الرباط
الخميس 10 دجنبر 2020 - 22:00

جولتنا في رصيف صحافة يوم الجمعة نستهلها من "أخبار اليوم" التي ورد بها أن اللقاح الصيني هو الأغلى في السوق، عكس الشائع؛ إذ يبلغ سعره 140 دولارا، أي ما يعادل 1259 درهما، وسيتم إعطاؤه في جرعتين، وسيكلف الدولة ما يناهز 12 مليارا و590 مليون درهم، وباحتساب جرعتين لكل مواطن ستكون التكلفة أكثر من 25 مليارا.

أما اللقاح الأمريكي فمستبعد تواجده في المغرب لصعوبة نقله وتخزينه؛ إذ يتطلب أجهزة ومعدات تخفض درجة الحرارة إلى 80 تحت الصفر، فضلا عن تكلفته الغالية، ونتيجته التي لا تختلف عن اللقاحات الأخرى.

وأما اللقاح البريطاني فهو الأرخص والأسهل استعمالا؛ إذ لن يتجاوز 4 دولارات، أي 35 درهما. وإذا ما استحضرنا أن المغرب طلب 17 مليون جرعة منه، فإنه سيكلف خزينة الدولة تقريبا 5 مليارات و950 مليونا، كما أنه لا يحتاج مدة زمنية مثل اللقاحين الأول والثاني، أي إن التكلفة المادية هي أقل بثلاثة أضعاف مقارنة مع اللقاح الصيني.

واللقاح الروسي مرشح بدوره للالتحاق بسلة اللقاحات بالمغرب، إلا أنه لم يتم بعد تحديد الجرعات التي ستتسلمها المملكة.

وإلى "المساء" التي تطرقت لإحالة رئيس جماعة تالوين، إقليم تارودانت، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمراكش، من أجل إجراء تحقيقات دقيقة تخص شبهة اختلاس أموال عمومية.

وتأتي هاته المتابعة القضائية، حسب محمد الغلوسي، رئيس جمعية حماية المال العام، على خلفية افتراض وجود شبهة تلاعبات مالية بخصوص الدعم المخصص لمهرجان الزعفران الذي أقيم بالمنطقة والذي جرت العادة على تنظيمه كل سنة.

وفي خبر آخر، ذكرت الصحيفة ذاتها أن عقوبات صارمة تنتظر مستوردي أجهزة التشفير بشكل قانوني ومستعمليها في الأنشطة الإجرامية؛ إذ صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون رقم 20.43 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، الذي يهدف إلى تحديد النظام المطبق على خدمات الثقة، وعلى وسائل خدمات التشفير وتحليل الشفرات وكذا على المعطيات المنجزة من قبل مقدمي خدمات الثقة والقواعد الواجب التقيد بها من لدن هؤلاء ومن لدن أصحاب الشهادات الإلكترونية.

المشروع يهدف إلى وضع إطار قانوني أقل تقييدا وأكثر ملاءمة لمختلف المعاملات، مما سيسمح برقمنة غالبية الاستخدامات التي تعرف مخاطر ذات مستوى منخفض ومتوسط، مع الحفاظ على نظام أكثر صرامة لتغطية الاستخدامات ذات المخاطر العالية.

وكتبت المساء" كذلك أن وزارة الداخلية استنفرت 50 ألفا من أعوان السلطة والمسؤولين الترابيين قصد تعبئة المواطنين من أجل الاستفادة من اللقاح المضاد لكورونا، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

ووفق المصدر ذاته، فإن وزارة الداخلية تعيش حالة تأهب قصوى بسبب التحضير لعملية التلقيح ضد وباء كورونا، التي ستجري خلال الأيام القادمة، بعد وصول الجرعات من الصين.

وسيتكلف أعوان السلطة بالأحياء خلال الأسبوع المقبل بتقديم تقارير عن المواطنين الذين لهم الأولوية في اللقاح المنتظر وصوله إلى المغرب في الأسابيع المقبلة، كما سيتم الإعلان عن المراكز الصحية التي سيتم بها التطعيم حسب كل حي.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإخباري ذاته أن المفتش العام السابق لشرطة البوليساريو، مصطفى سلمى، أفاد بأن الجزائر ليست جاهزة للحرب مع المغرب بسبب وضعها الاقتصادي والسياسي واضطراب جميع حدودها.

وأضاف سلمى أن الشريط العازل من تشلة إلى الكركرات بات في حكم المؤمن تقريبا لضيق المسافة المتبقية مع حدود موريتانيا، والتأييد الذي يحظى به المغرب حاليا حقيقي، ونقاط قوته تنضاف إلى رصيده على حساب الجزائر.

"الأحداث المغربية" نشرت من جهتها أن اللقاح ضد كورونا ينتظر شهادة الميلاد؛ فمديرية الأدوية والصيدلة تنتظر تسليم مؤسسة سنوفارم لجميع الوثائق الخاصة بالدراسات التي أجريت على اللقاح، لكي تعطي قرارها بكل حيادية واستقلالية بخصوصه.

وأضاف الخبر أن المديرية ستتوصل بالوثائق المطلوبة خلال الأيام المقبلة، وهذا بمثابة الضوء الأخضر من الصين، مضيفة أن رخصة تسويق اللقاح في المغرب تعتبر بمثابة شهادة ميلاده في سوق الأدوية، وتستخرج بعد خضوع اللقاح لاختبارات تقنية وكيميائية من قبل المختبر الوطني لمراقبة الأدوية التابع لوزارة الصحة.

وأوردت الجريدة ذاتها أن شهادات مزورة أسقطت 5 فتيات في يد أمن مراكش، بعدما حاولت الفتيات القادمات من مدينة الجديدة العبور بمطار المنارة صوب الرحلة المتوجهة إلى الديار التركية، وأدلت كل منهن بالشهادة الطبية المطلوبة المؤكدة لخلوهن من فيروس كورونا، قبل أن يتأكد أن المختبر الذي صدرت عنه الشهادات المدلى بها قد أغلق أبوابه منذ أشهر، وبالتالي استحالة إصداره لشهادات الخلو من كوفيد 19، الأمر الذي تم إدراجه في خانة التزوير.

وجاء ضمن مواد "الأحداث المغربية" أن نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أعرب عن نيته عدم الترشح مرة أخرى للأمانة العامة للحزب، بحيث قال في برنامج "حديث مع الصحافة" على القناة الثانية: "أعتقد أنه باراكا، لأنني قدمت بما فيه الكفاية للحزب، أعطيت ما يكفي، كما أنني مقتنع بأنني نجحت مع فريق من أجل القيام بأشياء، وفشلت في القيام بأخرى، وهذا طبيعي"، معتبرا أن تجديد الدماء الذي يحتاجه حزب التقدم والاشتراكية، تحتاجه جل الهيئات الحزبية.

وذكر المنبر الورقي ذاته أن أوروبا تلاحق 14 متطرف مغربيا؛ إذ وضعتهم بلجيكا على اللائحة الوطنية للإرهاب وتفرض عليهم عقوبات مالية ومصرفية وتمنع أي تعامل مالي معهم.

ووفق "الأحداث المغربية"، فإن لائحة الأسماء الجديدة ضمت عدة أشخاص ممن يعرفون بالمتطرفين المقاتلين العائدين، وهم من البلجيكيين الذين التحقوا بسوريا والعراق وقاتلوا إلى جانب تنظيمات الإرهاب، في مقدمتها "داعش"، قبل أن يعودوا إلى بلجيكا. ومن بين هؤلاء، ذكرت التقارير الاستخباراتية البلجيكية المغربيان معاذ الأندلسي، وصفاء متوكل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - بدون عنوان الخميس 10 دجنبر 2020 - 22:12
25مليار درهم مقسومة على 25مليون ملقح تساوي 1000درهم لكل فرد.. وكأن هذا اللقاح سيشحن بمعدل عينة واحدة في كل طائرة
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2 - Hasnae الخميس 10 دجنبر 2020 - 22:15
الله يهديكم اشمن اغلى لقاح فالسوق! اللقاح الصيني لا يتعدى تمنه 3 دولار...و اصلا السؤال هو من يقف وراءهدا اللقاح الغير معترف به من باقي الدول و متى سيتم نشر دراساته التفصيلية للتعرف على الاتار الجانبية و ما الى دلك..
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3 - متابع هسبريس الخميس 10 دجنبر 2020 - 22:23
على وزارة الداخلية أن تسلم كل الأموال اللتي جمعة من غرامات ورقة التنقل والكمامات والمحلات التي تخالف توقيت العمل إلى وزارة الصحة لشراء مزيد من الجرعات اللقاح ليكون كافي للشعب المغرب
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4 - شرين الخميس 10 دجنبر 2020 - 22:25
اتفاقية الشراكة مع الصين لتجري تجارب اللقاح على المغاربة تضم استفادة المغاربة من اللقاح و بالمجان بصفتهم طرف مشارك في إنجاح الاختراع. أما هذ الشي ديال الحكومة و الميزانية والفلوس مكايناش وووو. الفناه و مبقيناش نتسوق لهاذ الهضرة حيث عقنا بأنها خاوية. أما المعقول هو الي قال الملك محمد السادس نصره الله
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5 - اللقاح الخميس 10 دجنبر 2020 - 22:34
الحمد لله المغرب له ثروات هائلة فاش جاتو
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6 - كريم الخميس 10 دجنبر 2020 - 22:35
واخا ديرو اللقاح حتى 100 مليار الله يجعل البركة لسيدنا اللي خلاه للشعب ديالو فابور عاش الملك والله يطول لينا فعمرو
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7 - متسائل مغربي الخميس 10 دجنبر 2020 - 22:40
إن كانت لهم نفس الفعالية و نعلم أن أوكسفورد من أعرق و أفضل الجامعات في العالم، و لقاحها ثمنه 35 درهم فقط، لماذا يصر البروفيسورات المغاربة على اللقاح الصيني الباهض الثمن، و الذي لم يتم إصدار أي ورقة بحثية بشأنه ؟؟ أشم رائحة الفساد.. اللهم إحفظ وطننا و شعبنا من القوم الظالمين.
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8 - karim الخميس 10 دجنبر 2020 - 22:46
يجب على الدولة ان تتكلف بتلقيح المواطن المغربي هدا واجبها دون مزايدات
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