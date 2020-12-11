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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | السلطة الرابعة | الصحافي المغربي صلاح الدين الغماري في ذمة الله

الصحافي المغربي صلاح الدين الغماري في ذمة الله

الصحافي المغربي صلاح الدين الغماري في ذمة الله
هسبريس من الرباط
الجمعة 11 دجنبر 2020 - 00:59

توفي، ليلة الخميس/الجمعة، صلاح الدين الغماري، الصحافي بالقناة الثانية "دوزيم"، عن عمر يناهز 50 سنة وذلك إثر سكتة قلبية مفاجئة.

الخبر خلف صدمة كبيرة وسط زملاء ومعارف الراحل، الذي عرف بإطلالته التلفزية المتميزة عبر قناة "دوزيم".

من جهتها نعت القناة الثانية الراحل بمنشور على "فيسبوك" جاء فيه "‏ببالغ الأسى والحزن تلقينا خبر وفاة زميلنا الاعلامي المتميز صلاح الدين الغماري. رحم الله الفقيد. وداعا صلاح.."

وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم طاقم هسبريس لأسرة الفقيد بخالص التعازي وأصدق المواساة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (316)

1 - said الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:10
انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله وحد اللهم ارحمه رحمة واسعة ورزق أسرته الكريمة الصبر والسلوان وان يسكن الفقيدبواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
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253
2 - Az-eddine الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:10
ان لله وان اليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة
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190
3 - محمد المودن الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:10
رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته إن لله وإن إليه راجعون
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146
4 - يوسف بن ساسي فاس الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:11
رحمه الله والهم ذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون. عرفناه انسانا خلوقا فاللهم اغفر له وارحمه
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117
5 - أنوار تمارة الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:11
إنا لله وإنا إليه راجعون. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته
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98
6 - معلقة الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:12
الله اكبر انا لله وانا اليه راجعون
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105
7 - محمد المغربي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:12
إنا لله وإنا إليه راجعون.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
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83
8 - علاء الدين الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:12
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحم موتى المسلمين و أرزق اهله الصبر والسلوان .
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71
9 - بياض الثلج الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:12
صدمة كبيرة ولكن البقاء لله غفر الله لك واسكنك فسيح جنانه
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105
10 - عبد الخالق الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:13
رحمه الله ، نسأل الله أن يشمله برحمته
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64
11 - تعزية خاصة الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:13
ان لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمه وارحم جميع المسلمين
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51
12 - رشيد أكاديري الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:13
السلام عليكم
لا حولا ولا قوة الا بالله
إنسان طيب وخلووق ، خاصة فهاد الأزمة كورونا ولفناه وكان كايوصل لينا المعلومة واضحة ..الله يرحمه ويصبر عائلته يا رب
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112
13 - محمد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:13
الله يرحمه ويغفر له ويدخله جنة الفردوس خالدا فيها
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50
14 - نبيل الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:13
إن لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه وازرق أهله الصبر والسلوان
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42
15 - يونس الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:13
رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون
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32
16 - Yassine الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:13
انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه و يغفر له و يسكنه فسيح جناته
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35
17 - youssef.elmoumen الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:13
الله ارحمه واغفر له واجعل قبره روضه من رياض الجنه
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33
18 - sentissi الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:13
ان لله وان إليه راجعون رحمه الله ورزق اهله الصبر والسلوان
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31
19 - tafalkayt الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:13
اللهم أجرنا من موت الغفلة يا رب
انا لله وانا اليه راجعون
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48
20 - ma3loumat الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:14
الله أكبر إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله
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31
21 - صوت العقل الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:14
من الوجوه المألوفة لدى المغاربة . تغمده الله برحمته الواسعة وألهم ذويه الصبر والسلوان . إنا لله وإنا إليه راجعون .
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22 - مصطفى الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:14
رحم الله الفقيد..كل المغاربة يحبونه
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39
23 - فواد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:14
إن لي الله وإن إليه راجعون الله يرحمو برحمته الواسعة
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22
24 - ركيز زهير الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:14
انا لله و انا اليه راجعون، كان كيتعصب مسكين ، الله ارحموا و الحقنا به مسلمين، كامل العزاء والمواساة
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28
25 - samir الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:14
انا لله وانا اليه راجعون. اللهم اغفر له وارحمه
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24
26 - الحجاج الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:14
ان لله وان اليه راجعون .
ندعو له بالرحمة والمغفرة .
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25
27 - يوسف الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:14
رحمه الله و أدخله فسيح جناته كان رجلا محبا للخير والبراءة تسع من وجهه
فليتذكر كل إنسان و يعتبر فالموت يأتي فجأة فماذا أعددنا لها
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56
28 - rachid الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:14
لا إله إلا ألله محمد رسول ألله صلى ألله عليه وسلم.
تغمده ألله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون.
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22
29 - الحسيمي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:14
رحم الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
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16
30 - عصام الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:14
إنا لله وإنا إليه راجعون صحفي متميز لكن الأجل انقضى لله ما أعطى ولله ما اخذ
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20
31 - وزديني الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:14
أنا لله وأنا اليه لراجعون
رحمت الله عليه
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13
32 - عمر الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:14
الله أكبر الله يرحمو و يصبر عائلتو
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13
33 - عادل الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:14
انا لله وانا اله راجعون.. والله العظيم الى تصدمت فاش قريت العنوان.. صحافي متميز متقد بالنشاط واعتبره من الوجوه الاعلامية البارزة في بلادنا ولا شك انه خسارة كبيرة للميدان الصحافي بالمغرب ككل.. تعازينا الحارة لأسرته الكبيرة والصغيرة ولا حول ولا قوة الا بالله.
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49
34 - adil الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:14
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا
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21
35 - فاسي مغترب الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:14
الله يرحمه كان من الوجوه البشوشة في الشاشة المغربية ككل، تعازينا للعائلة الكريمة، ان لله وان اليه راجعون
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20
36 - بلاحدود.. الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:14
تغمده الله بواسع رحمته و أسكنه فسيح جناته و ألهم ذويه الصبر والسلوان و إنا لله وإنا إليه راجعون.
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13
37 - فهد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:14
الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنه
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14
38 - فاسي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:14
انا لله وانا اليه راجعون رحمه الله واسكنه فسيح جنانه... حقا سنفتقدك
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13
39 - عبد المجيد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:14
آلَلَهّ يَرحًمًهّ بًرحًمًتٌهّ آلَوٌآسِعٌهّ وٌيَسِکْنِهّ فُسِيَحً جّنِآتٌهّ وٌيَلَهّمً أهّلَهّ آلَصّبًر وٌآلَسِلَوٌآنِ
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18
40 - محمد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:14
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك
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13
41 - نبيل بناني الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:14
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ووسع مدخله واكرم نزله ولاحولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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15
42 - عبدو الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:14
لاحول ولاقوة الا بالله ،رحمك الله ياصلاح الدين وغفر لك
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11
43 - معلق الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:14
الله يرحمو و يغفر ليه ويرزق أهلو الصبر
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14
44 - هدى الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:15
إنا لله وإنا إليه راجعون مسكين الله يرحمه ويغفر ليه ويصبر أهله على فراقه
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14
45 - هشام الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:15
نسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة ويغفر له. إنه تعالى هو الغفور الرحيم .
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9
46 - هشام من سويسرا الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:15
اللهم الهم اهله الصبر والسلوان ، اللهم تغمده برحمتك اللتي وسعت كل شيء ،ان لله وان اليه راجعون
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12
47 - eam الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:15
إن لله وإن إليه راجعون رحمه الله واسكنه فسيح جنانه
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11
48 - نبيل الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:15
انا لله وانا اليه راجعون لا إله إلا الله وحده والله لصدمنا بهد الخبر
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10
49 - karim الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:15
انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله
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11
50 - رشييد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:15
انا لله و انا إليه راجعون. تغمده الله برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جناته و رزق اهله الصبر والسلوان
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11
51 - نبيل الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:15
انا لله وانا اليه راجعون لا إله إلا الله وحده والله لصدمنا بهد الخبر
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9
52 - القرشي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:15
الله اكبر ان لله وان اليه راجعون الموت لا يفرق بين صغير أو كبير نسأل الله حسن الخاتمة
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13
53 - محمد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:15
لا اله الا الله، انا لله وانا راجعون
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9
54 - kjkjkj الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:15
لا الاه الا الله اشهد ان لا الاه الا الله الله يرحمه مسكين والله الا بقا فيا الحال مسكين كان معانا فأيام كورونا و كان كيفوج علينا و كينزل الشارع يوعي الناس.. اللهما اسكنه فسيح جناتك.
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26
55 - سميرةةة الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:15
صحافي متميز وخلوق .انا لله وانا اليه راجعون اللهم اغفر له وتجاوز عنه واجعله من اهل الجنة في هذه الليلة المباركة
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20
56 - badyine houda الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:15
Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons
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11
57 - عبدو الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:15
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم وانا لله وانا اليه راجعون رحمه الله...كم اهدى الفقيد من ايامه لتوعية المغاربة اللهم اجعلها له في ميزان حسناته
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24
58 - badyine houda الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:15
Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons
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8
59 - جعفر الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:15
الله أكبر.ان لله وانا اليه راجعون.
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9
60 - عمر الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:15
كان تيقول على ناس انهم جاهلين حيت مبغاوش يلتازمو بلحجر الصحي او تيضحك على ناس فقراء او ناس ملقات متاكل واش 800 درهم هيا ليغتعيشهم 3 اشهر
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-205
61 - khadija الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:15
إنا لله وإنا إليه راجعون
اللهم ارحمه واغفر له وثبته عند السؤال واجعل مثواه الجنة يارب العالمين
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21
62 - rachid الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:15
إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمك الله ياصلاح الدين
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15
63 - يوسف الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:15
إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحم الفقيد و تجاوز عنه و اسكنه فسيح جناتك
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10
64 - سارة الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:15
الله أكبر إنا لله وإنا اليه راجعون
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10
65 - إنا لله و إنا إليه راجعون الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:15
اللهم اغفر له و ارحمه و أكرم نزله و وسع مدخله و ألحقه بنبينا عليه الصلاة والسلام
ألهم الله دويه الصبر و السلوان
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12
66 - Youssef الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:15
إن لله وإن إليه راجعون. الله يكمل هادشي لي بقى فهاد 2020 بسلام وصافي
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19
67 - hakim الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:16
إن لله وإن إليه راجعون الله ما أعطى وما أخد
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7
68 - houda ezzine الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:16
بقوة صدمة مصدقتش انا كبرت معاه الله يرحمو ويتبتو عن سوؤال لا اله الا الله
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16
69 - noura الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:16
إنا لله و إنا إليه راجعون. اللهم ارحمه و اغفر له
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7
70 - زكرياء الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:16
إنا لله وإنا إليه راجعون
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8
71 - ان لله وأن إليه راجعون الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:16
اللهم ارحمه برحمتك الواسعة التي تشمل الأحياء والأموات أااااااااامين يارب. .....اللهم ثبته عند سؤاله
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11
72 - يونس الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:16
إنا لله و انا اليه راجعون . أسأل الله العظيم أن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان
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8
73 - لا حول ولا قوة الا بالله الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:16
إنا لله و إنا إليه راجعول و لاحول ولا قوة إلا بالله.
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8
74 - كريمة الاجراوي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:16
انا لله وانا اليه راجعون لله ما أخذ وله ما أعطى اللهم اغفر له وارحمه واسكنه الفردوس الأعلى من الجنة الله يصبر اهله
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7
75 - anas الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:16
الله يرحمو و يغفر له و يدخله فسيح جنانه ( ان لله وان اليه راجعون )
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8
76 - من البلاد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:16
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار اللهم وسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس
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14
77 - rachs الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:16
الله أكبر, اللهم ارحمه في هده الليلة المباركة ليلة الجمعة وتبته عند السؤال والله يصبر عائلته يارب امييين
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78 - علي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:17
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته.
انا لله وإنا إليه راجعون.
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6
79 - hicham الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:17
لا اله الا الله محمد رسول الله والله يجعل متواه الجنة صدمة كبيرة
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6
80 - المأمون الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:17
ان لله وان اليه راجعون،تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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5
81 - ahmed الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:17
انا لله و انا اليه راجعون تغمد الله الفقيد و اسكنه جناة النعيم مع الانبياء و الصديقين اللهم ارحمه و ارحم ابي و جميع اموات المسلمين . و ارزق اهله الصبر تعازينا لعائلته الصغيرة و كل من يكن له حبا في الله تحياتي
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7
82 - adil الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:17
إنا لله وإنا إليه راجعون،لله ما أعطى ولله ما اخذ،البقاء لله وحده،تعازينا لأسرة الفقيد.
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83 - aziz canada الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:17
انا لله وانا اليه راجعون
اللهم اغغر له ولجميع موتى المسلمين
امين
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84 - samir tijini الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:17
والله تصدمت بزاف الله يرحمه
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9
85 - hamid الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:17
إنا لله وإنا إليه راجعون.....تغمضه الله بواسع رحمته ومغفرته .
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86 - samir tijini الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:17
والله تصدمت بزاف الله يرحمه
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8
87 - فاطمة الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:17
انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله.
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3
88 - السهيلي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:17
الله اكبر إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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4
89 - kamal الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:17
لا حول و لا قوه الا بالله ... انا لله وانا اليه راجعون اللهم تغمده برحمتك ياارحم الراحمين
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90 - richi الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:17
الله اكبر ولا اله الا الله اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك و انزل السكينة والطمأنينة والصبر على ذويه يارب العالمين.
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91 - طارق الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:17
تغمد الله الفقيد و أسكنه فسيح جناته اللهم إجعل مثواه الجنة و ابدل دارا خير من داره.

الفقيد من الناس القلائل لي كان قلبهم على المغاربة بسبب الفيروس كنتي تتحس بيه نفسو حارة و مباغيش المغاربة المغاربة يتصابو أو يموتو بسبب الفيروس.

إنا لله و إنا إليه راجعون
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92 - Hicham الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:17
لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم رب العرش الكريم أن لله وأن له راجعون
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93 - yassine الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:17
الله أكبر إن لله وإن إليه راجعون
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94 - محب في الله الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:17
اللهم اغفر له و ارحمه وعافه و اعف عنه و أكرم نزله ووسع مدخله و اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب و الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس
اللهم ٱجعل مثواه جنة الخلد يا الله يا رحمان يا عظيم الشأن يا ذا الجلال و الإكرام يا رب العالمين
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95 - ف . ع الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:17
"و الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون "الله يرحمه ويغفر له ويرزق أهله الصبر والسلوان.
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96 - عبدالرزاق القنيطرة الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:17
رحمة الله عليه وانا لله و انا اليه راجعون البقاء لله تغمضه الله بفسيح جنانه.
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97 - النسر الملكي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:17
الله أكبر إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمه وتجاوز عنه كل نفس دائقة الموت
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98 - راجيه المغفرة الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:17
انا لله وانا اليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته خبر نزل كالصاعقه...
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99 - مصطفى الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:18
الله يرحموا فهاد اليوم الجمعة و رزقه الثبات عند السؤال و جعل مثواه الجنة يا ربي
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100 - houda badyine الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:18
Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons
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3
101 - بيكو محمد بن علي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:18
يا إخواني يا أحبابي، ندعوكم إلى التسامح و التآخي، لا دوام إلا لله الواحد الأحد. إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمك الله يا صلاح الدين
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11
102 - Khoudraji mohamed الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:18
انا لله وانا اليه راجعون رحم الله الفقيد واغفر له وارزق اهله الصبر والسلوان
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2
103 - محمد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:18
ان لله وان اليه راجعون تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته
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104 - محمد من العيون الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:18
اللهم ارحمه و اعف عنه و تجاوز عنه...اللهم ارزق اهله الصرر و السلوان
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1
105 - السلام عليكم الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:18
رحم الله الفقيد وإنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته. تعازينا لأسرته الصغيرة والكبيرة
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106 - عبدالله الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:18
اللهم ارحمه واسكنه فسيح جنانك مع الصديقين والصالحين من عبادك وارزق اهله الصبر والسلوان
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2
107 - طارق الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:18
رحمة الله عليه سنة 2020 جعلتنا اقرب الى الموت و تجلياته آللهم ارحم موتانا و اهدنا الى الصراط المستقيم
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7
108 - عبدالرحيم الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:18
رحمه الله وجعله من اهل الجنة. اللهم ارزق أهله الصبر والسلوان.ان لله واليه راجعون
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109 - Ahmiche Noureddine الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:18
إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم ارحمه رحمة واسعة واغفر له وارزق أهله وذويه الصبر والسلوان وان يسكن الفقيد فسيح جناته
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4
110 - علي علي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:19
إ نا لله وإنا إليه راجعون (الله إرحموا أو يوسع عليه)ونعم الرجل
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111 - صدمة الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:19
اللهم ارحمه واجعل مثواه الجنة! خسارة كبيرة لكل المغاربة ! مات صلاح ولكن لن يموت في قلوب المغاربة كان يخاف علينا من كورونا اكثر من اباءنا
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17
112 - العدناني الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:19
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ووسع مدخله واكرم نزله واغسله اللهم بالماء والثلج والبرد يا ارحم الراحمين يا رب العالمين.
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6
113 - من هناك الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:19
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه وأحسن مثواه وثبته عند السؤال وارزق أسرته صبرا جميلا ،لله ما أعطى ولله ما أخد
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114 - rodeo الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:19
كل نفس ذائقة الموت إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم احمه
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5
115 - hicham الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:19
ان لله و ان اليه راجعون رحمة الله عليه
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116 - Ahmed الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:19
ان لله وان اليه راجعون لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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117 - مواطن الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:19
كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم
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118 - جنوبي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:19
يحز في النفس رحيل هذا الوجه المألوف الذي أبلى في وقت ذروة COVID19 البلاء الحسن رحمك الله صلاح الدين وأسكنك فسيح الجنة انا لله وانا اليه راجعون
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17
119 - boob الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:19
إن لله وإن إليه راجعون ، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه ، خبر محزن جدا ، لله ما أعطى ولله ما أخذ ، رحمة الله عليك ، ما يدوم حال
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6
120 - ثريا الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:19
لا حول ولا قوة الا بالله انا لله و انا اليه راجعون الله يرحمه ويرزقك اهله الصبر و السلوان
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121 - rachid الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:19
انا لله وانا اليهي راجعون تغمده الله برحمته الواسعة انا لحد الان مازال ممصضكش الخبر
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122 - وليد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:19
ان لله و ان اليه راجعون الله يرحمو و يصبر عاءلتو
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123 - حزينة الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:19
انا لله و انا اليه راجعون لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم
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3
124 - حسام بلمير الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:19
الصوت الذي لا يفارق الاذن عند سماع اسم المرحوم... تغمده الله بواسع رحمته وجميع المسلمين وألهم ذويه الاجر والثواب... لا حول ولا قوة الا بالله... رؤيته فقط عبر شاشة التلفزيون تبث الفرح في قلب الكبير والصغير
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125 - Said الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:19
انا لاهي وانا راجعون شخس طيب بزاف له يرحمو
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2
126 - عبدالرحيم الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:20
لاحول ولاقوة الا بالله انا لله و انا اليه راجعون اللهم اغفروارحم و انت خير الراحمين۔
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127 - عصام الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:20
إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه وأن يجعل مثواه الجنة
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5
128 - أبو محمد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:20
إنا لله وإنا إليه راجعون ، الله المستعان ، اللهم إنا نسألك في هذه اليلة المباركة أن ترحمه وتغفر له وتتقبله عندك من الشهداء، اللهم ارزق أهله ودويه الصبر والسلوان، اللهم خلفنا في مصيبتنا والرزقنا خيرا منه ، اللهم اجعل قبره روضا من رياض الجنة وافسح له في قبره مد بصره ، لا إله إلا الله
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11
129 - reda الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:20
اللهم اغفر له و ارحمه و اعف عنه و اكرم منزله”. “اللهم أبدله داراً خيراً من داره و أهلاً خيراً من أهله و ذرية خيراً من ذريته و زوجاً خيراً من زوجه”. “اللهم انقله من ضيق اللحود ومن مراتع الدود الى جناتك جنات الخلود”. “لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض تغمد ( صلاح الدين ) برحمتك يا أرحم الراحمين”.
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130 - ادراري محمد دوار ادغيغ الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:20
- لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.....موت الفجأة يا إخواني....نزل هذا الخبر كالصاعقة على رؤوسنا فاللهم يا رب اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد اللهم نقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ارزق أهله الصبر والسلوان انا لله وانا اليه راجعون.....اللهم يا رب ثبت بطل الحجر الصحي سي الغماري عند سؤال الملكين وارزقه الجنة بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين...
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131 - 2 pac chakur الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:20
لا حول و لا قوة الا بالله العظيم كان يوما استثنائيا عظيما فرح فيه كل المغاربة بالانجاز الدبلوماسي و التاريخي حتى سمعنا هذا الخبر الذي احزننا انا لله و انا اليه راجعون الله يرحمك و يوسع عليك فهاد يوم الجمعة
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1
132 - سين الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:20
انا لله وانا اليه راجعون.الله ارحمو ووسع عليه والله ارحم اموات المسلمين اجمعين .العاءلة والاسرة ديالو الله اصبرهم .
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133 - Ali الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:20
Nous sommes à DIeu et à lui nous retournerons. Que son âme repose en paix!
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3
134 - ezzoubair الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:20
إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضه من رياض الجنه
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135 - Mounir الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:20
رحمه الله , لم يكن يتوقع ان يموت بسكتة قلبية.
الدنيا لا تساوي جناح باعوضة.
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9
136 - MEHDi DE MEKNÈS الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:20
الله اكبر ان لله وان اليه راجعون تعازينا لأسرة الفقيد للقناة الثانية وللجسم الصحفي المغربي ودعواتنا له بالرحمة والمغفرة وان يسكنه فسيح جناته.
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7
137 - عادل الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:21
انا لله وانا اليه راجعون، اللهم ارزق اهله الصبر والسلوان
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2
138 - kamal kharraz الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:21
إن لله وإن إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته
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139 - مصطفى وازيز الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:21
انا لله و انا اليه لراجعون....عزاىنا لاسرته الكريمة وللاسره الاعلاميه كافه...
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140 - hassan الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:21
ان الله مااخذ وله ما اعطى.اللهم ارحمه برحمتك الواسعة
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141 - الله أكبر الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:21
إن الله يفعل ما يشاء فلا شيء لنا إلا رحمته تعالى
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142 - aklani الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:21
رحمه الله تعالى وافسحه فسيح الجنان
الخبر المعلوم لهذا اليوم اصابنا جميعا بالصدمة
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143 - البوهالي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:21
وعيا علنا بقاو فديوركم بقاو فديوركم فسبقنا وعشنا ورحمة الله تعالى عليه
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144 - jarjil الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:21
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات
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1
145 - MOHAMMED71 الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:22
ان لله وان اليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة
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146 - karim الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:22
رحمك الله يا طيب. انا لله وانا اليه راجعون
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5
147 - [email protected] الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:22
ان لله وانا اليه راجعون البقاء لله الله ايرحمو ويرحم اموات المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات ويدخله فسيح جناته ويلهم اهله الصبر والسلوان
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4
148 - [email protected] الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:22
إنا لله وانا اليه راجعون رحمه الله واسكنه فسيح جناته والهم دويه الصبر والسلوان
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2
149 - Aicha الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:22
ان لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويرزق أهله الصبر والسلوان
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150 - عقا الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:22
تغمده الله برحمته الواسعة واسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان ولكامل الجسم الاعلامي المغربي وانا لله وانا اليه راجعون
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151 - Kawtar الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:22
ان لله و ان اليه راجعون البقاء لله الله يرحموا ويوسع عليه
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152 - [email protected] الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:22
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لي واغفر للمسلمين ذنوبنا
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2
153 - جواد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:22
أنا لله وأنا إليه راجعون،اللهم ارحمه واسكنه فسيح جناتك.
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154 - youness الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:22
إن لله وانا اليه راجعون، اللهم اسكن اهله الصبر والسلوان.
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155 - Nadia Sel الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:23
‏‎إنا لله وإنا إليه راجعون
تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ورزق أهله الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.
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6
156 - عبود عصام الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:23
إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه وأن يجعل مثواها الجنة إنشاء الله
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157 - Jawad الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:23
ان لله وان اليه راجعون نسأل الله أن يغفر له و يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان
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158 - مواطن الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:23
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، إنا لله و إنا إليه راجعون. رحمه الله، الله يكمل 2020 على خير و يرزقنا حسن الخاتمة.
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159 - سعيد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:23
إن لله وإن إليه راجعون الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته وتعازينا الحارة إلى أسرة المرحوم خبر صادم إنسان طيب وخلوق صحفي كبير جدا ونحبه لمواطنته وحبه لبلده ولي أبناء وطنه الله يرحمه ويوسع عليه
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160 - bakkas الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:24
إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله الفقيد ، وألهم ذويه الصبر والسلوان.
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161 - simo soussi الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:24
تصدمت بزااااف ... انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله
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162 - سمارة الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:24
اله يرحمو ويتبتو عند السؤال كان صحفي مبشور على وجهو تصدمت بالخبر الله يرزق اهلو الصبر والسلوان
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163 - جمال الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:24
أن لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضه من رياض الجنه
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164 - الله أكبر الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:25
أكاد لا أصدق ذلك، إن لله وإن إليه راجعون
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165 - حسن الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:25
ان لله وانا اليه راجعون ، اللهم ارحمه و أغفر له و أرزق اهله الصبر والسلوان.
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166 - houda badyine الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:25
Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons
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167 - سعد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:25
اللهم ارحمه واغفر له ورزق اهله الصبر
اللهم تبته عند السؤال
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168 - الحمدوني الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:25
انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه
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169 - Espoir الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:25
Rahimahou Allah. La mort subite est toujours dure pour la famille du défunt. C'est la volonté du Seigneur. Que Dieu l'entoure de sa miséricorde. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons.
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170 - imane الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:26
انا لله وانا اليه إليه راجعون
نزلت علينا الخبر كالصاعقة كأننا فقدنا شخصا قريب إلى قلوبنا.رجل قل الرجال مثله بخصاله وتفانيه في أداء واجبه المهني. صحيح أننا كنا نراه قليلا لكن صداه يبقى طوال اليوم خاصة في ظل أزمة كورونا كان يحاكي المغاربة وكأنه يحاكي كل فرد من عائلته بنفس وعصبية توحي لك بصورة أب يخاف أن يطال الشر ابنه. رحمك الله وأدخلك فسيح جنانه والله إن العين لتدمع لفراق صورة وصوت اعتدنا وجوده بيننا. اللهم ألهم ذويه الصبر وأقاربه فإذا كنا نحن بعيدين عنه ولا نعرفه إلا من خلال الشاشة فما بالك بمن هم معه وعاشوا معه حياته يوما بيوم وساعة بساعة وعاما بعام.
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171 - سليمان الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:27
إنا لله وإنا إليه راجعون.
اللهم ارحمه وأدخله فسيح جنتك وألهم أهله الصبر والسلوان.
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172 - نبيل الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:28
انا لله و انا اليه راجعون، اللهم انزله منزلا حسنا
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173 - نورالدين الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:28
لا إله الا الله
تغمده الله بواسع رحمته وعظيم مغفرته و رزقنا وأهله الصبر والسلوان.
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174 - مصطفى الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:28
إن لله و إن إليه راجعون، البقاء لله، اللهم ارحم و اغفر له، واسكنه فسيح جناتك ،إنسان طيب فقدناه
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175 - رحمة الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:28
صدمنا خبر وفاته بحال يلا واحد من العائلة شحال غوت و خرج في حلقه مع هاد كورونا باش يوجه الناس الله يجلعها في ميزان حسناته و يرحمه و يتجاوز عنه
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176 - MAROCG5 الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:28
الله يرحمك ويحسن اليك كنت احسن اعلامي عرفته التلفزة المغرببة كان قلبك يحن الى شعب المغربي
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177 - قدور الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:29
.الله اكبر.اللهم اغفر له و ارحمه وارزق اهله الصبر والسلوان.انا لله وانا اليه راجعون.
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178 - ف .ع الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:29
للذي يسمي نفسه عمر أقول له اذكروا امواتكم بخير الله يرحمه برحمته الواسعة ويغفر له والحمدلله هو الغفور الرحيم
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179 - قدور الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:29
.الله اكبر.اللهم اغفر له و ارحمه وارزق اهله الصبر والسلوان.انا لله وانا اليه راجعون.
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180 - مغربي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:29
تغمده الله بالواسع رحمته و اسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا و ألهم اسرتيه و الذويه و محبيه الصبر والسلوان و حسن العزاء و إن لله وان اليه راجعون .
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181 - يوسف الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:29
انا لله وانا اليه راجعون ، الله يرحموا يا رب
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182 - اليمني الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:30
ان لله وانا اليه راجعون اللهم رحمه
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183 - عبد العزيز. وادي أمليل الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:30
رحمه الله و أدخله جنة الفردوس وإنا لله وإنا إليه راجعون. كل نفس دائقة الموت. اللهم ألهم دويه الصبر والسلوان.
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184 - عادل الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:30
ان لله وان اليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب
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185 - يوسف الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:30
الله اكبر، إنا لله وإنا إليه راجعون،اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب العالمين، خبر لم يكن في الحسبان، لكن الموت هو الاجل المكتوب، اللهم أجعل مثواه الجنه يارب العالمين، و ارحم أبي و جميع موتى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم امين يارب العالمين وإياكم
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186 - majd said الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:30
إنا لله وإنا إليه راجعون .كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك لمحزونون وإنا لله وإنا إليه راجعون .تغمضك الله بواسع رحمته وأسكنك فسيح جناته ورزق أهلك وذويك الصبر والسلون اللهم آمين
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187 - oujed الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:31
يا الله، كل نفس دائقة الموت، يا أيتها النفس المطمئنة ارجِعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي جنتي
اللهم أسكنه الجنة و اغفر له اعف عنه و ثبّته عند السؤال اللهم يمن كتابه و يسِّر حسابه
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188 - kenza الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:31
إن لله وإن إليه راجعون الله يرحم وووسع عليه كانت صدمة كبيرة بنسبة لي كان عزيز أبزاف كنحسبوه فرض من العائلة
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189 - بنوبة الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:31
نسال الله ان يرحمه ويشمله بواسع مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر
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190 - ابو مروى الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:31
إن لله وإن إليه راجعون البقاء لله
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191 - الشبابية الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:31
ان لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان فقدنا اليوم صحافي الذي اعطى الكثير والكثير ندعوا له بالر٨
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192 - عمرو بن العاص الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:31
انالله وانا اليه راجعون البقاء لله اللهم ارحمه رحمة واسعه واغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولجميع موتى المسلمين يارب العالمين وارزق اهله الصبر والسلوان
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193 - الشبابية الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:31
ان لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان فقدنا اليوم صحافي الذي اعطى الكثير والكثير ندعوا له بالرحمة
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194 - فتيحة الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:32
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة آمين يارب العالمين.تصدمت بزاف ولكن الموت لا تميز بين كبير وصغير.وكل واحد تيموت فاش كتوصل ساعتو.اللهم لا تاخذنا إلا وأنت راض عنا.
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195 - محمد زغبوش الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:32
كل نفس ذائقة الموت اللهم أدخله فسيح جناتك يارب العالمين
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196 - متتبع 54 الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:32
إنا لله وإنا اليه راجعون --- اللهم ارحم الغماري وثبته عند السؤال.
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197 - كمال الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:32
ان الله وان إليه راجعون . الله رحمو ويغفر لنا وله يارب. ويرزق عائلته الصبر
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198 - المهاجرة الى الله الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:32
انا لله وانا اليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته والهم ذويه الصبر والسلوان.
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199 - مغربي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:33
اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جنانك يا ارحم الراحمين.
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200 - hanane الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:33
انا لله وانا اليه راجعون، لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
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201 - فوزية الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:33
وفاة الصحفي المتألق المحبوب لدى الكبير والصغيروالمتميز،رحمه الله واسكنه فسيح جناته وجعل قبره روضة من رياض الجنة وإنا لله وإنا إليه راجعون
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202 - تلام ابطو الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:33
انا لله واليه راجعون البقاء الدوام لله تغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته والهم اسرته ودويه الصبر والسلوان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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203 - فاطمة الزهراء الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:33
انا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روض من رياض الجنة .
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204 - citoyenne الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:33
ا نا لله و ا نا اليه راجعون. ا بن مدينتي
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205 - [email protected] الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:33
رجل طيب كان الله يرحمو ويجعل مثواه الجنة كان كايعجبني في الحورات ديالو والأخبار
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206 - مكناسي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:33
لله ما أعطى و لله ما اخذ
بقلب يملؤه الخشوع اتقدم الى بتعزيتي لعاءلة الصحفي الكبير صلاح الغماري و اسال الله ان يرحمه و يغفر له و يسكنك الله فسيح جناته ويلهم عاءلتك و محبيك الصبر والسلوان
نعم فقدنا واحد من خيرة الصحفيين المغاربة الذي عشنا معه لحظات ازمة كورونا و انا لله و انا اليه راجعون
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207 - sulayma الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:34
انا لله وانا اليه راجعون. اللهم ارحمه واغفر له وثبته عند السؤال. وارزق اهله الصبر والسلوان
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208 - [email protected] الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:34
رجل طيب كان الله يرحمو ويجعل مثواه الجنة كان كايعجبني في الحورات ديالو والأخبار
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209 - Rachid الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:34
إن لله وإن إليه راجعون اللهم تغمده برحمتك ياارحم الراحمين يارب العالمين
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210 - taoufik الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:35
اللَّهمَّ اغفِرْ له وارحَمْه واعفُ عنه وأكرِمْ منزلَه وأوسِعْ مُدخَلَه واغسِلْه بالماءِ والثَّلجِ والبَردِ ونقِّه مِن الخطايا كما يُنقَّى الثوبُ الأبيضُ مِن الدَّنسِ وأبدِلْه بدارِه دارًا خيرًا مِن دارِه وأهلًا خيرًا مِن أهلِه وزوجةً خيرًا مِن زوجتِه وأدخِلْه الجنَّةَ وأعِذْه مِن النَّارِ ومِن عذابِ القبرِ.
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211 - سعيد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:35
ان لله وان اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله اللهم ارحمه رحمة واسعه امين
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212 - عمر الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:35
كان رحمه الله عملاق و اسطورة الاعلام المغربي في زمن الجاءحه ....رحمه الله واسكنه فسيح جناته وان يرزق اسرته الصبر وانا لله وانا اليه راجعون ...
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213 - متقاعد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:35
اللهم ارحم الفقيد العزيز برحمتك الواسعة .. والهم ذويه ومحبيه وجميع أصدقاءه في 2Mالصبر والسلوان .. وجميع الصحافيين المغاربة في فقدان أحد رواد الصحافة وانا لله وانا اليه راجعون!!!
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214 - يوسف الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:35
انا لله وانا اليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه
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215 - أن لله وان اليه راجعون الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:35
رجل أحبابناه في الله اللهم ارحمه برحمتك واسكنه فسيح جنانك وحرم جسده عن النار وارزق أهله الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
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216 - ص.م الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:35
أنا لله وأنا إليه راجعون الله ارحمو واغفر ليه والله اتبتو عند السؤال والله اصبر عاءلت.الدوام لله وحده.
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217 - fati army الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:35
الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه يارب العالمين
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218 - حياة اكادير الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:36
أنا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحم الفقيد بواسع رحمتك يارب العالمين اللهم اجعله في زمرة النبيين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا..اللهم ان كان محسنا فزظ في احسانه وان كان مسيءا فتحاوز عن سيئاته... اللهم اغفر له و الهم ذويه الصبر والسلوان وابدل محبتهم صبرا
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219 - بن حميدو المناصرة الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:36
انا لله وانا اليه راجعون رحمه الله واسكنه فسيح جناته والهم ذويه الصبر والسلوان
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220 - الله اكبر الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:36
إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضه من رياض الجنه ولا تجعله حفره من حفر النار اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك يارب.
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221 - بن حميدو المناصرة الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:36
انا لله وانا اليه راجعون رحمه الله واسكنه فسيح جناته والهم ذويه الصبر والسلوان
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222 - marouan الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:36
انا لله و انا اليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته يارب العالمين
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223 - سناء الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:37
انا لله و انا اليه راجعون رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته والهم ذويه الصبر و السلوان
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224 - zakarya ouarzazate الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:37
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جنانك يا ارحم الراحمين.
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225 - يحيى الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:37
آلله أكبر، إن لله وإن إليه راجعون .
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226 - fidae الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:37
كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام
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227 - عبيد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:38
انا لله وانا اليه راجعون رحمة الله عليه وغفر لنا وله كان صحفيا متميزا سطع نجمه بداية الجائحة ابان اعانة الدولة. الموت ياتي فجأة اللهم توفنا وانت راض عنا واختم بالصالحات اعمالنا. اقسم لقد اهتز كياني الخبر. وقلت ما قيمة حياة يتبعها فناء الا ما قدمت من صالح العمل
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228 - عبدو المرضي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:38
انا لله و انا اليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبرها روضه من رياض الجنه
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229 - ابن سوس المغربي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:38
رحمه الله وغفر له وجعله في جنة الفردوس أمين يا رب العالمين وان لله وانا اليه راجعون البقاء لله
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230 - عبدالصمد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:38
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الجنة إن شاء الله..
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231 - Abdul الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:38
‏أن لله وأنا إليه راجعون. ‏اللهم ارحمهم وارزقه الجنة يا أرحم الراحمين
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232 - فؤاد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:38
رحمه الله واسكنه الجنان وانا لله وانا اليه راجعون
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233 - نور الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:38
انا لله وانا اليه راجعون. رحم الله الفقيد والهم ذويه الصبر وجعل عمله الاعلامي في ميزان حسناته. اللهم آمين.
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234 - براهيم بوزگار الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:39
اللهمّ اّنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته.

اللهمّ أنزله منزلاً مباركاً، و أنت خير المنزلين.

اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، و الشّهداء، و الصّالحين، و حسن أولئك رفيقاً.

اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، و افرش قبره من فراش الجنّة.
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9
235 - Hadou boudih الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:39
اللهم ارحمه وأسكنه فسيح جناتك إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له يا أرحم الراحمين وارزقه الرحمه والمغفرة وارزق أهله الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام
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4
236 - Abel الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:39
و الله العلي العظيم كونت ناعس تافيقوني صحاب الدار راه صلاح مات مسكين؛ قولت هادشي حيت المكانة ديال هاذ الإنسان كبيرة فقلوب المغاربة؛ خاصة فالبرنامج دياولو على كورونا؛ إن لله وإن إليه راجعون؛ الله يرحمك يا صلاح
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237 - المهدي الهندزي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:39
رحمه الله وادخله فسيح جناته كان صحافيا محبوبا لدى المغاربة وكان خدوما بمهنته
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238 - عشيشة خديجه الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:39
علمنا بكامل الاسى والاسف وفاة أخونا السيد صلاح الغمري اللهم ارحمه ووسع عليه واجعل قبره روض من رياض الجنة واجعله مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولاءك رفيقا وارزق اهله الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون .
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2
239 - مغترب بامريكا. الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:40
انا لله وانا اليه راجعون .الله يرحمه ويوسع عليه.الله يجعله من أهل الجنة.
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240 - zouhair Bakkali الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:40
رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته إن لله وإن إليه راجعون
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2
241 - khadija الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:41
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضه من رياض الجنه
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2
242 - امنيعي عبد الرسول الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:41
نزل علي الخبر كالصاعقة ,, رحمه الله ,,من الوجوه التي رافقتنا خلال أزمة كورونا ,, فقد أبان من خلال إطلالاته على روح مواطنة عالية ,, كنت تحس وهو يقوم بواجبه الإعلامي يخرج الكلام من قلبه وكنت تحس بصدق عواطفه اتجاه المغاربة ,, فاللهم ارحمه برحمتك الواسعة واجعل قبره روضا من رياض الجنة ,, تعازينا الخالصة إلى قناة الدوزيم وإلى عائلة المرحوم وكل أحبائه ,, لله ما أعطى وما أخذ,,إنا لله وإنا إليه راحعون
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8
243 - مراد لكحل الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:42
رحمتك يارب اللهم إرحمه و تبثه عند السؤال
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3
244 - WAJDI الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:42
نسال الله ان يرحمه ويشمله بواسع مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر
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245 - محمد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:42
إن لله وإن إليه راجعون والله كنت بشاهدك في برنامجك خاص والله يرحمك وتدخل الجنة إن شاء الله.
كل واحد ينظر إلى هذه رسالة يقول أالله يرحمو مقام محمودا ودخول جنة إن شاء الله ويقول أمين.
و يارب تساعد عائلته بي إجتياز هذه المحنة إن شاء الله.
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6
246 - abdo الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:42
انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله
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247 - معلق الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:43
لطالما حذر الناس و المشاهدين من مخاطر الوباء خشية الموت،لكنه لم يكن يعلم أنه سيسبق الجميع، إنا لله وإنا إليه راجعون
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248 - ام مريم الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:43
الله يرحمو عزاؤنا واحد لانه فرد من افراد كل اسرة مغربية الله يوسع عليه كان سندا لكل المغاربة خاصة خلال ايام الجاءحة عمرنا نساوه الجلاله يرحمو
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249 - Mustapha amouri الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:43
اعتقد ان هاد العام يعتبر اسوء عام في حياتنا . رحيل الكثير من الناس....
حذرنا المرحوم من فيروس كورونا لشهور عديدة لكن لم نكن نعلم انه هو من سيرحل عنا مبكرا .
لا افهم في الطب. سكتة قلبية سببها ماذا؟ هل هو الاجهاد النفسي و العصبي طيلة مدة الحجر ؟ ام كان مريضا بالقلب من الاساس .
وفاته أحزنتني كثييييرا كثييييرا ....
رحمه الله و غفر له و نقول له سنشتاق اليك و الى اللقاء ....
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5
250 - أمين زياف الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:44
إن لله وإن اليه راجعون البقاء لله وربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة يارب كان الراحل من أطيب خلق الله اللهم صبر أهله وألهم الصبر والسلوان على الفقيد
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251 - لطيفة الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:44
ان لله وانا اليه راجعون اللهم غفر له ورحمه واسكنه فسيحة جناتك
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252 - Hima الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:44
ان لله وان إليه راجعون اللهم رزق اهله الصبر والسلوان
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2
253 - لطيفة الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:44
ان لله وانا اليه راجعون اللهم غفر له ورحمه واسكنه فسيحة جناتك
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2
254 - محمد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:44
لله ما اعطى وله ما اخذ وانا لله وانا اليه راجعون سبحان الله العظيم اللهم اغفر له وارحمه واجعل الجنة متواه اللهم ارزق اهله الصبر والسلوان
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255 - مسلمة الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:44
انا لله وانا اليه راجعون لله ما اخذ وله مااعطى اللهم ارحمه واغفر له وارزق اهله الصبر والسلوان
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256 - محمد الزموري الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:45
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر لنا وله والدوام لله الواحد القهار وتعازينا الحارة إلى كل الأهل والأحباب والأصدقاء
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257 - MOHAMED الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:45
إنا لله و إنا إليه راجعون .
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.
اللهم أغفر له و أرحمه و أرزق أهله الصبر و السلوان.
تعازينا الحارة إلى أسرته الكريمة و إلى جميع أصدقاءه وإلى جميع الصحافيين.
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2
258 - كل نفس ذائقة الموت. الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:45
اللهم ارحمه واغفر له و تجاوز عنه يا ارحم الراحمين،و انا لله وانا اليه راجعون، لله ما اخذ و له ما اعطى.
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259 - نجيب الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:45
اللهم ارحمه واغفر له و اجعل قبره روضا من رياض الجنة ولا تجعله في حفرة من حفر النار اللهم امين
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260 - حسن الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:45
خبر محزن وصدمة إن لله وإن إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته
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261 - زاكورة الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:45
إنا لله وإنا إليه راجعون..اللهم ارحم الفقيد واجعل مثواه الجنة يا رب..آمييين
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262 - محب في الله الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:45
الله رحمك يا رجل كنت تعمل طيلة مسارك المهني بكل جد وحرقة، خصوصا في برنامج التحسيسي لليقظة ضد ووباء كورونا. اللهم ارحمه واغفر له وارزق أهله الصبر والسلوان. انا لله وانا اليه راجعون.
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263 - احمد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:45
الله يرحمه و اسكنه فسيج جناته انا لله و انا اليه راجعون
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264 - Contrex الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:46
إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ووسع مدخله واكرم نزله ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
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265 - رضى الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:47
الله اكبر الله اكبر انا لله وانا اليه راجعون والله اسم على مسمى صلاح الدين فيارب ادخل جنتك الواسعة واجعل قبره روضة من رياض الجنة
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266 - hicham الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:47
إنا لله وإنا إليه راجعون. الله اغفر و ارحمه وصبر أهله.
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267 - محمد امين الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:47
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضه من رياض الجنة
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268 - Hadou boudih الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:47
اللهم ارحمه وأسكنه فسيح جناتك إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له يا أرحم الراحمين وارزقه الرحمه والمغفرة وارزق أهله وذويه الصبر والسلوان كل نفس ذائقة الموت ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام
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269 - بسمة امل الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:47
انا لله وانا اليه راجعون اللهم الحقنا به مسلمين
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270 - محمد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:47
رحم الله اخونا صلاح الرجل الطيب أن الله وان اليه راجعون
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271 - بن ايشو الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:49
انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله
تغمده الله برحمته الواسعة ورزق أهله الصبر والسلوان
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272 - مغربي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:49
انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله
يادنيا يا دنيا مع دخلت لهسبريس كنشوف الخبر كنعاود نتحقق واش نيت صلاح الدين الغماري
سبحان الله مذا عسانا ان نقول
انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله
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273 - Elbouhali الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:50
خوكم مصدوم والله العظيم الله يرحمه
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274 - متابعة الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:51
لاالاه الا الله انا لله وانا اليه راجعون خسارة كبيرة للاعلام الوطني اللهم ارحمه واسكنه فسيح جناتك
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275 - زعفان الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:51
تعازيك الحارة لعائلة الفقيد ادخله الله فسيح جناته
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276 - بدر الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:51
كل نفس دائقت الموت وأحسن الله عزاء أهله
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277 - بسمة امل الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:53
انا لله وانا اليه راجعون اللهم الحقنا به مسلمين
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278 - Salma الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:54
انا لله و انا اليه راجعون ،الله يرحموا ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
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279 - بنت الرباط الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:54
الله يرحمو ويغفر ليه ويتبتو عند السؤال ويرزق اهلو الصبر والسلوان. الدنيا غرارة وموت الفجأة صار كتير في اعمار صغيرة ولاحول ولاقوة الا بالله.
غانبقاو نتفكروه بلازمته الشهيرة: نهاية النشرة ....الى اللقاء
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280 - بنعبدالله المنصوري الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:54
إنا لله وإنا إليه راجعون تغمده الله برحمته واسكنه فسيح جنانه والهم اهله الصبر والسلوان
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281 - المختار الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:55
رحمه الله و غفر له واسكنه فسيح جناته.اما الفنان التانية احد الساعة مميوقاش لخبار.المسلسل خدام والدنيا هانية.كية اللي جات فيه.يعملو غي إشارة ف الشاشة...الله الله.
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282 - بسمة امل الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:55
انا لله وانا اليه راجعون اللهم الحقنا به مسلمين
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283 - عبدالواحد زروقي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:57
رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته وإن لله وانا اليه راجعون
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284 - سامي يوسف الفيلالي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:58
أنا لله وأنا إليه راجعون رحم الله الفقيد صلاح الدين والهم اهله وذويه الصبر والسلوان... الأمر لا علاقة له بالعصبية أو... كما جاء في بعض التعليقات. أن الموت اكبر موعظة صامتة وهو قريب من أي شخص ونحن غافلون عنها افلا نتعظ ونرجع إلى الباري عز وجل. اللهم احسن ختامنا وتوفنا مسلمين يا رب العالمين.
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285 - مرزوقي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:58
"كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام." صدق الله العظيم
اللهم ارحم الفقيد وارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من علمنا...
إنا لله وإنا إليه راجعون...
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286 - اشرف الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:59
انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويسكنة فسيح جناته
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287 - Benzaoual layachi الجمعة 11 دجنبر 2020 - 01:59
ان الله وان إله راجعون اتمنا، صبر وسلوان لي جميح الاهل والحباب
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288 - mano الجمعة 11 دجنبر 2020 - 02:01
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لله ما اعطى ولله ما اخد انا لله وانا اليه راجعون
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289 - عادل بوقنادل الجمعة 11 دجنبر 2020 - 02:01
ان لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب العالمين
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290 - أبو وليد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 02:02
نسألك اللهم يا رحمان يا رحيم أن تثبته عند السرال وأكرم اللهم نزله ووسع مدخله وآرحمه رحمة واسعة وآسكنه فسيح جناتك ومد له مد البصر في قبره وآجعله روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار وآبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه وعامله اللهم يا رحمان يا رحيم برحمتك ولا تعامله بعدلك وآرزق اللهم أهله الصبر والسلوان وآرحم جميع موتانا وموتى المسلمين أجمعين وإنا لله وإنا إليه راجعون ، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين .
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291 - عبدالفتاح منوطو الجمعة 11 دجنبر 2020 - 02:02
اللهم ارحمه واسكنه فسيح جناته وارزق اهله وذويه الصبر والسلوان إن لله وإن إليه راجعون
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292 - عبد الهادي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 02:02
رحمه الله وءسكنه الجنة وءلهم ءهله الصبر والسلوان
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293 - مغربية وأفتخر الجمعة 11 دجنبر 2020 - 02:02
تعازينا الحارة إلى أسرة الفقيد رحمه الله وأحسن إليه وإن لله وإنا إليه راجعون
صدمة كبيرة بكل مآ تحمله الكلمة من معنى ألله يرحمه ويوسع عليه ويجعله من المبشرين بالجنة ويلهم أهله الصبر والسلوان .
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294 - مصطفى الجمعة 11 دجنبر 2020 - 02:02
الله الله وأكبر عدد خلقه ورضى نفسه. الله يرحمو برحمة الله ويغفر له واسكنه واسع المغفرة والتوبة
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295 - مصطفى الجمعة 11 دجنبر 2020 - 02:02
الله الله وأكبر عدد خلقه ورضى نفسه. الله يرحمو برحمة الله ويغفر له واسكنه واسع المغفرة والتوبة
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296 - محمد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 02:02
اللهم ارحمه و اغفر له و اسكنه روضة من رياض جنتك .انا لله و انا اليه راجعون ...
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297 - Abouzaki الجمعة 11 دجنبر 2020 - 02:03
Nous appartenons à Dieu et à Lui nous retournons.Que Dieu ait son âme et l'accueille dans sa Sainte miséricorde. C'était un vrais journaliste , dévoué à sa noble mission d'informer le public et de contribuer à son émancipation.
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298 - محمد ل الجمعة 11 دجنبر 2020 - 02:04
رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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299 - Mjid soulkani الجمعة 11 دجنبر 2020 - 02:06
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضه من رياض الجنه
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300 - محمد جديدي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 02:07
)إنا لله وإنا إليه راجعون(.اللهم ٱرحمه وٱغفرله وتجاوز عنه.ياأرحم الراحمين.
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301 - khalid الجمعة 11 دجنبر 2020 - 02:07
اللهم ارحمه واغفر له ان لله وان اليه راجعون
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302 - رشيد اليحياوي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 02:08
لايسعني سوى قول إنا لله وإنا إليه راجعون فيارب ارحمه رحمة واسعة واجعل مآله إلى الجنة واجعل قبره روضة من رياض الجنة واحشره في جوار سيدنا محمد صلى عليه وسلم وارحم المسلمين أجمعين. اللهم ألهم أهله الصبر والسلوان
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303 - كمال مونتريال الجمعة 11 دجنبر 2020 - 02:08
انا لله وانا اليه لا راجعون اللهم صبر اهله واسكنه فسيح جنانك
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304 - مهتم جدا الجمعة 11 دجنبر 2020 - 02:09
رحمك الله وجعل الجنة مثواك .. سنفتقدك كثيرا وسنفتقد اطلالاتك المرحة والمتميزة ،مكناس تفقد علامة مميزة في احد أبنائها الاعزاء . قلوبنا ممزقة وعيوننا تدمع ولانملك امام امر الله الا ان نقول لا حول ولا قوة الا بالله ، انا لله وانا اليه راجعون .
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305 - متتبع الجمعة 11 دجنبر 2020 - 02:13
اللهم اغفر له وارحمه واسكنه وتبته عند السؤال.
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306 - وجدة الجمعة 11 دجنبر 2020 - 02:14
الله يرحمه أن لي الله وانا اليه رجيعون
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307 - عثمان الجمعة 11 دجنبر 2020 - 02:15
ان لله وان اليه راجعون البقاء لله وحده لا شريك له
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته النعيم
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308 - Dakie الجمعة 11 دجنبر 2020 - 02:16
رحمة الله عليه اللهم أرزق عائلته الصبر
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309 - Nadia الجمعة 11 دجنبر 2020 - 02:17
يأتيها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي،الله يرحمه ويحسن اليه آمين، صدمتنا موته ولاكن ميغلاج على الله سبحان وتعالى كلها لها .
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310 - med الجمعة 11 دجنبر 2020 - 02:17
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه رحمة واسعة والرزق أهله الصبر والسلوان وان يسكن فسيح جناته آمين يارب العالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هم السابقون ونحن اللحقون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام والأعمار بيد الله
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311 - سعيد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 02:19
انا لله وانا اليه راجعون.
كم كنت احب أسلوبه البسيط والشعبوي في الكلام. البرنامج الوحيد الذي كنت التابعه في رمضان مع ابنتي الصغيرة من لندن هو برنامجه أسئلة كورونا. شخص محبوب بسيط صدق النصح. اللهم أفرغ على أهله صبرا واحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. وداعا أخي. سنشتاق اليك. سعيد الحايك.
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312 - عزيزي زكرياء الجمعة 11 دجنبر 2020 - 02:20
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارزق اهله الصبر والسلوان سوف نفتقدق يا صلاح
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313 - Fati الجمعة 11 دجنبر 2020 - 02:21
ان لله وان اليه راجعون رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته
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314 - متابعة الجمعة 11 دجنبر 2020 - 02:24
ان لله وان اليه راجعون،اللهم ارحمه واغفر له واجعله من اهل الجنة،عزاءنا واحد.
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315 - abdo الجمعة 11 دجنبر 2020 - 02:25
ان لله وان اليه راجعون كنت عزيزا على والدتي
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316 - ق م الجمعة 11 دجنبر 2020 - 02:28
الله أكبر. إنا لله وإنا إليه راجعون.
لن ينساه المغاربة فقد كان أخا لكل واحد منا.
اللهم اغفر له يا ربنا وارحمه إنك أنت خير الراحمين.
اللهم ارزق أهله الصبر و السلوان آمين.
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