الصحافي المغربي صلاح الدين الغماري في ذمة الله

هسبريس من الرباط

توفي، ليلة الخميس/الجمعة، صلاح الدين الغماري، الصحافي بالقناة الثانية "دوزيم"، عن عمر يناهز 50 سنة وذلك إثر سكتة قلبية مفاجئة.

الخبر خلف صدمة كبيرة وسط زملاء ومعارف الراحل، الذي عرف بإطلالته التلفزية المتميزة عبر قناة "دوزيم".

من جهتها نعت القناة الثانية الراحل بمنشور على "فيسبوك" جاء فيه "‏ببالغ الأسى والحزن تلقينا خبر وفاة زميلنا الاعلامي المتميز صلاح الدين الغماري. رحم الله الفقيد. وداعا صلاح.."

وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم طاقم هسبريس لأسرة الفقيد بخالص التعازي وأصدق المواساة.