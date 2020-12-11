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الرئيسية | السلطة الرابعة | جمعية الناشرين تعزّي أسرة صلاح الدين الغماري

جمعية الناشرين تعزّي أسرة صلاح الدين الغماري

جمعية الناشرين تعزّي أسرة صلاح الدين الغماري
هسبريس من الرباط
الجمعة 11 دجنبر 2020 - 15:40

قالت الجمعية الوطنية للصحافة والناشرين إنها "تلقّت ببالغ الحزن والأسى خبر الوفاة المفاجئة والمفجعة لزميلنا صلاح الدين الغماري، الصحافي في القناة الثانية".

وجاء في نصّ التعزية أن الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين "تقدم، بهذه المناسبة الحزينة، عميق العزاء إلى أسرته الصغيرة وأسرته الإعلامية، وعموم الشعب المغربي الذي فَقَدَ فيه إعلاميا محبوبا ولامعا ومهنيا نذر نفسه لمهنة الصحافة والتكوين الإعلامي".

وختمت الجمعية تعزيتها بـ"طلب الرحمة للزميل والأخ صلاح الدين"، سائلة المولى أن "يسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته الصغيرة والكبيرة عظيم الصبر وكبير السلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - متابع الجمعة 11 دجنبر 2020 - 15:52
الله يرحمو ويغفر اليه ان لله وانا اليه راجعون
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9
2 - زكرياء الكندي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 15:52
العين تدمع والقلب يحزن واللسان يعجز عن الكلام رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون البقاء لله
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3 - أستاذ الاجتماعيات الجمعة 11 دجنبر 2020 - 15:52
كفاءة صحفية عالية، بمستوى ثقافي عالي و لسان فصيح، رجل وسيم و أنيق و بنبرة صوة جميلة، عندما يتحدث بالفصحى كأنه يغرد.
يؤسفني أن كفاءة صحفية مثقفة كهذه، ضيعت سنوات ثمين من العمل في قناة الصرف الصحي 2M.
إنّا لله وإنّا إليه راجعون، اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك وصبِّر أهله وأحبابه.
رحم الله رجلا فرحت بهم الدنيا حين زينها، واستقبلته الأرض بالبشرى من الرحمن، نسأل الله أن يجعل قبره نزلاً فسيحًا من الجنة يسكنها إلى حين الموعد الأكبر
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4 - مرتن بري دو كيس الجمعة 11 دجنبر 2020 - 15:53
انا لله وانا اليه راجعون..لله ما اعطى ولله ما اخذ..اللهم ارحمه واجعله من عبادك الصالحين.وادخله جنتك يا رؤوف يا رحيم يا رحمان..انه عبدك بن عبدك بن امتك كان يشهد ان لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك..وانت اعلم به..ان كان محسنا فزد في احسانه..وان كان غير ذلك فتجاوز عنه فانت اللطيف بعبادك..وانت الرحمان الرحيم لا اله سواك..وارحم والدينا وجميع اموات المسلمين برحمتك التي شملت كل شيء ...وارفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء ..يا رب.
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5 - متابع الجمعة 11 دجنبر 2020 - 15:59
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار.
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6 - عمر الجمعة 11 دجنبر 2020 - 15:59
اللهم جعله من امتك التى قلت عنها كنتم خير أمة أخرجت لناس تئمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صلاح كان همه الوحيد على الفقراء والمساكين ولاكن يد واحدة لا تصفيق
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