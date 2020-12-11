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كُتّاب وآراء
جمعية الناشرين تعزّي أسرة صلاح الدين الغماري
قالت الجمعية الوطنية للصحافة والناشرين إنها "تلقّت ببالغ الحزن والأسى خبر الوفاة المفاجئة والمفجعة لزميلنا صلاح الدين الغماري، الصحافي في القناة الثانية".
وجاء في نصّ التعزية أن الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين "تقدم، بهذه المناسبة الحزينة، عميق العزاء إلى أسرته الصغيرة وأسرته الإعلامية، وعموم الشعب المغربي الذي فَقَدَ فيه إعلاميا محبوبا ولامعا ومهنيا نذر نفسه لمهنة الصحافة والتكوين الإعلامي".
وختمت الجمعية تعزيتها بـ"طلب الرحمة للزميل والأخ صلاح الدين"، سائلة المولى أن "يسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته الصغيرة والكبيرة عظيم الصبر وكبير السلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
يؤسفني أن كفاءة صحفية مثقفة كهذه، ضيعت سنوات ثمين من العمل في قناة الصرف الصحي 2M.
إنّا لله وإنّا إليه راجعون، اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك وصبِّر أهله وأحبابه.
رحم الله رجلا فرحت بهم الدنيا حين زينها، واستقبلته الأرض بالبشرى من الرحمن، نسأل الله أن يجعل قبره نزلاً فسيحًا من الجنة يسكنها إلى حين الموعد الأكبر