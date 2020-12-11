جمعية الناشرين تعزّي أسرة صلاح الدين الغماري

هسبريس من الرباط

قالت الجمعية الوطنية للصحافة والناشرين إنها "تلقّت ببالغ الحزن والأسى خبر الوفاة المفاجئة والمفجعة لزميلنا صلاح الدين الغماري، الصحافي في القناة الثانية".

وجاء في نصّ التعزية أن الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين "تقدم، بهذه المناسبة الحزينة، عميق العزاء إلى أسرته الصغيرة وأسرته الإعلامية، وعموم الشعب المغربي الذي فَقَدَ فيه إعلاميا محبوبا ولامعا ومهنيا نذر نفسه لمهنة الصحافة والتكوين الإعلامي".

وختمت الجمعية تعزيتها بـ"طلب الرحمة للزميل والأخ صلاح الدين"، سائلة المولى أن "يسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته الصغيرة والكبيرة عظيم الصبر وكبير السلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".