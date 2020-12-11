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الرئيسية | السلطة الرابعة | الملك يعزي أسرة الغماري: إعلامي مقتدر وخلوق

الملك يعزي أسرة الغماري: إعلامي مقتدر وخلوق

الملك يعزي أسرة الغماري: إعلامي مقتدر وخلوق
هسبريس من الرباط
الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:40

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أسرة المرحوم الصحفي صلاح الدين الغماري.

وقال الملك، في هذه البرقية، "تلقينا ببالغ التأثر والأسى النبأ المفجع لوفاة فقيدكم العزيز الصحفي المرحوم صلاح الدين الغماري، أحسن الله قبوله إلى جوار ربه مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان".

وأعرب العاهل المغربي، في هذه البرقية لأسرة الفقيد ولكافة أهله وذويه، وكافة أصدقاء ومحبي الفقيد، عن أحر التعازي وأصدق المواساة في الرزء الفادح الذي ألم بالأسرة قضاء وقدرا، سائلا إلى الله جلا وعلا أن "يعوضكم عن رحيله جميل الصبر وحسن العزاء"

ومما جاء في برقية جلالة الملك "وإذ نشاطركم أحزانكم برحيل إعلامي مقتدر، مشهود له بالخلق الرفيع وبالغيرة الوطنية الصادقة، فإننا ندعو العلي القدير أن يشمله بواسع رحمته ومرضاته، ويكرم مآبه، وأن يجزيه الجزاء الأوفى على ما أسداه لوطنه من جليل الأعمال وما قدم بين يدي ربه من خالص المبرات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - ayoub الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:54
المغرب فقد شخص وطني بكل ما تحمله الكلمة
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146
2 - فاعل خير الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:55
الله يرحمو صحفي رائع ومقتدر وجيرانه وزملائه يشهدون له بدلك الله يرحمو وفاته كانت مفاجئة تجعل من كل واحد فينا يعيد ترتيب اورقه مع خالقه
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159
3 - مغربية حرة الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:56
رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون.
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88
4 - الصراحة على عين ميكا الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:56
إنسان يستحق وسام اللهم ارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء.
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94
5 - ismail الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:02
لا الاه الا الله محمد رسول الله الانسان بضعة ايام وسيأتي يوم سندهب فيه الي عالم اخر ياربي ياربي حسن الخاتمة
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57
6 - من هنا الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:03
السلام عليكم اللهم ارحمه وتجاوز عنه واجعل قبره روضة من رياض الجنة ويرزق اهله الصبر والسلوان والله العظيم الا بكيت ليه وربي لي عالم بلي فالقلوب ولكن الواحد اقوي ايمانو الموت كلنا ليها فاللهم اجعل حسن اعمالنا خواتمها وتبت قلوبنا على دينك واحفظ ملكنا وبلدنا وقواتنا المسلحة بما حفظت به الذكر الحكيم وانا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم والسلام عليكم
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36
7 - bni mellal الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:04
رحمك الله أيها الصحفي الطيب و المغربي الحر...أحببناك وعلى حوض الرسول نلقاك... اللهم اجعل دموعي رحمة لك
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48
8 - %%%% الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:05
il a eu l amour et le respect des marocains des funérailles dignes d un grand homme d etat l amour des gens se mérite et je lance la balle aux responsables aux elus .le chemin vers le cœur des marocains est simple . RESPECT. salah edine . un nom bien mérité.
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28
9 - لحنين احمد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:05
سلام اللهم ارحمه رحمة واسعة والهم دويه الصبر والسلوان هدا السيد المميز الخلوق الذي يحب مهنته ووطنه انا لله وانا اليه راجعون
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18
10 - ام ادام الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:07
الله ارحمو و أوسع عليه و يجعل مثواه الجنة يارب العالمين
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13
11 - يوسسسسسسسسسف الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:10
انا لله وانا اليه راجعون ، المرحوم كان صادقا في مخاطبة الشعب، والشعب يلمس ذلك ، خاطبنا بالدارجة ودافع على المحرومين و كان مدرسة للاميين وبيداغوجي ناجح ، غفر الله لنا وله . لقد تاثرنا وكأنه من العائلة.
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19
12 - ملاحض الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:11
انا لله وان اليه راجعون اللهم ارحمه وارحم جميع اموات المسلمين . القناة الثانية خاصة هي قناة تبث السموم في المجتمع المتمثل في الأفكار الفاسدة والمفاهيم المغلوطة والمقاييس المادية ان تلك القناة المأجورة او المصنوعة تحارب قيم المجتمع وتدعوا الى قيم غريبة ودخيلة عن الأسرة المسلمة المغربية واشهد الله انني لم ارى اي برنامج من برامجها وكل الأعلام العربي مأجور وبوق مجان للحضارة العربية وعبارة عن غزو فكري وثقافي الى المجتمع الإسلامي لان ذلك الإعلام يتناقض مع الاسلام في الكليات والجزءيات ومرجعيته هو فصل الدين عن الحياة والمجتمع والدولة وهو علماني محض وكفر لان الله هو المشرع وليس البشر كيف يمكن فصل قوانين رب العالمين عن المجتمع ولهذا فان كل الأعلام العربي يتخذ من الغرب قبلته الاولى ومشبوه لقيم الغرب وحضارته
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-54
13 - السهيلي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:14
نسأل الله تعالى أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون.
صراحة اول صحافي كيبقا فيا بزاف عندا سماع الموت ديالو كان صدمة.
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2
14 - الوطنية الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:18
ان تموت في وطنك وانت تتنقل من مصحة إلى مصحة أخرى ظلم لروح العباد هنا نستنتج ما وصل اليه المستوى الصحي في المغرب قلة الامكانيات وانعدام ضمير أطباء التخصص الله يواليه بالرحمة ويلهم امه المكلومة فيه الصبر والسلوان
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15 - FENANE الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:21
انه صحافي جليل لقد أسدى الكثير لصالح الشاشة الوطنية ومتتبيعيه وحواراته التي كانت تتسم بالجدية والبراعة في طرحها على ضيوفه
ان العين تدمع والقلب يحزن على فراقك الأليم الذي كرس ورسخ اسمك ومشوارك المهني خصوصا في ظل أزمة كورونا لن ننساك يا صالح فلدات المواطنين الذين يكنون لك التقدير والاحترام حينما كنت توضح لهم كيفية الاستفادة من تعويضات موڤبد19,والتوضيحات التي كنت تقدمها المشاهدين الاعزاء مع ضيوفك الكرام ,لقد صدقت واديت مشوارك المهني لكل تفان واخلاص،رحمك الله واسكنك فسيح جناته وأن يلحقك الله بالصالحين و المؤمنين وحسن اولئك رفيقا،ان الشعب المغربي قاطبة يترحم عليك ويتحسر على فراقك.
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4
16 - حسين الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:22
رحمه الله و أسكنه فسيح جناته كان رجلا بمعنى الكلمة في عمله وخاصة في جائحة كورونا عمل بجد واجتهاد يستحق كل التقدير والاحترام
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17 - غيور الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:22
الله يرحم صلاح الغماري ويسكنه فسيح جنانه جنازته كانت مهيبة وأتمنى أن تكون عبرة لكل مسؤول فهاد الوطن الحبيب ان يعمل من أجل الوطن ويرضي الله فيما يقوم به
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0
18 - حسين الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:23
رحمه الله و أسكنه فسيح جناته كان رجلا بمعنى الكلمة في عمله وخاصة في جائحة كورونا عمل بجد واجتهاد يستحق كل التقدير والاحترام
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1
19 - maghribia الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:30
الله يرحمو ويجعلو من اهل الجنة,انا لله وانا إليه راجعون.
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20 - أستاذ الاجتماعيات الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:40
كفاءة صحفية عالية، بمستوى ثقافي عالي و لسان فصيح، رجل وسيم و أنيق و بنبرة صوة جميلة، عندما يتحدث بالفصحى كأنه يغرد.
يؤسفني أن كفاءة صحفية مثقفة كهذه، ضيعت سنوات ثمين من العمل في قناة الصرف الصحي 2M.
إنّا لله وإنّا إليه راجعون، اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك وصبِّر أهله وأحبابه.
رحم الله رجلا فرحت بهم الدنيا حين زينها، واستقبلته الأرض بالبشرى من الرحمن، نسأل الله أن يجعل قبره نزلاً فسيحًا من الجنة يسكنها إلى حين الموعد الأكبر
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21 - said الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:44
عازائنا واحد فعلا ونعم الأخلاق لقد تأثرت كثيرا من نبأ وفاته يارب ارحمه ووسع عليه
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22 - رحاب الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:45
الله يرحمو ويسكنو فسيح جناتو والله كتير زعلنا عليه
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