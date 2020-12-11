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كُتّاب وآراء
الملك يعزي أسرة الغماري: إعلامي مقتدر وخلوق
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أسرة المرحوم الصحفي صلاح الدين الغماري.
وقال الملك، في هذه البرقية، "تلقينا ببالغ التأثر والأسى النبأ المفجع لوفاة فقيدكم العزيز الصحفي المرحوم صلاح الدين الغماري، أحسن الله قبوله إلى جوار ربه مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان".
وأعرب العاهل المغربي، في هذه البرقية لأسرة الفقيد ولكافة أهله وذويه، وكافة أصدقاء ومحبي الفقيد، عن أحر التعازي وأصدق المواساة في الرزء الفادح الذي ألم بالأسرة قضاء وقدرا، سائلا إلى الله جلا وعلا أن "يعوضكم عن رحيله جميل الصبر وحسن العزاء"
ومما جاء في برقية جلالة الملك "وإذ نشاطركم أحزانكم برحيل إعلامي مقتدر، مشهود له بالخلق الرفيع وبالغيرة الوطنية الصادقة، فإننا ندعو العلي القدير أن يشمله بواسع رحمته ومرضاته، ويكرم مآبه، وأن يجزيه الجزاء الأوفى على ما أسداه لوطنه من جليل الأعمال وما قدم بين يدي ربه من خالص المبرات".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
صراحة اول صحافي كيبقا فيا بزاف عندا سماع الموت ديالو كان صدمة.
ان العين تدمع والقلب يحزن على فراقك الأليم الذي كرس ورسخ اسمك ومشوارك المهني خصوصا في ظل أزمة كورونا لن ننساك يا صالح فلدات المواطنين الذين يكنون لك التقدير والاحترام حينما كنت توضح لهم كيفية الاستفادة من تعويضات موڤبد19,والتوضيحات التي كنت تقدمها المشاهدين الاعزاء مع ضيوفك الكرام ,لقد صدقت واديت مشوارك المهني لكل تفان واخلاص،رحمك الله واسكنك فسيح جناته وأن يلحقك الله بالصالحين و المؤمنين وحسن اولئك رفيقا،ان الشعب المغربي قاطبة يترحم عليك ويتحسر على فراقك.
يؤسفني أن كفاءة صحفية مثقفة كهذه، ضيعت سنوات ثمين من العمل في قناة الصرف الصحي 2M.
إنّا لله وإنّا إليه راجعون، اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك وصبِّر أهله وأحبابه.
رحم الله رجلا فرحت بهم الدنيا حين زينها، واستقبلته الأرض بالبشرى من الرحمن، نسأل الله أن يجعل قبره نزلاً فسيحًا من الجنة يسكنها إلى حين الموعد الأكبر