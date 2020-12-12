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الرئيسية | السلطة الرابعة | رصيف الصحافة: "حركات إسلامية" تدعم المرتزقة بالصحراء المغربية

رصيف الصحافة: "حركات إسلامية" تدعم المرتزقة بالصحراء المغربية

رصيف الصحافة: "حركات إسلامية" تدعم المرتزقة بالصحراء المغربية
هسبريس من الرباط
السبت 12 دجنبر 2020 - 17:00

قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من "الأيام" التي ورد بها أنه بدا لافتا، خلال الأيام الماضية، صدور مواقف مناوئة للمملكة وداعمة للانفصاليين في الصحراء من حركات إسلامية مغاربية، وذلك عكس ما ترتكز عليه هذه الحركات من أدبيات تعلي من شأن الوحدة وتنبذ التقسيم والتجزئة.

في هذا الصدد أفاد محمد جبرون، أستاذ الفكر والتاريخ الإسلامي، بأن "العمل الدبلوماسي الإسلامي محدود وضعيف، وهامش الحرية الذي تتمتع به الحركات الإسلامية في التواصل واللقاء والحوار مع بعضها البعض ضعيف جدا".

"في تقديري الشخصي هم مقتنعون بعدالة قضيتنا، وكان عباسي مدني رحمه الله واضحا وصريحا في هذا الباب، ولكن لم يكن برغماتيا كما هو الحال بالنسبة للآخرين، وقد أدى ثمن هذا الوضوح وهذه المبدئية"، يزيد جبرون.

وأضاف المتحدث نفسه قائلا: "شخصيا، أتعامل مع موقف الحركة الإسلامية في هذا الموضوع كما أتعامل مع موقف الفلسطينيين، لا يجب أن نحرجهم بالموقف في ظل أنظمة قمعية وعنيفة لا تلقي بالا لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير".

بحيز آخر قال المنبر إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء استمعت إلى الوزير السابق محمد مبديع على مدى ست ساعات، بسبب تورطه في اختلالات كبيرة تهم المال العام، وقررت احترازيا إغلاق الحدود في وجهه ومنعه من السفر إلى الخارج.

هذه التحقيقات مع الوزير السابق جاءت بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات بعد وقوفه على خروقات تكتسي طابعا جنائيا في تدبير المجلس البلدي بمدينة الفقيه بنصالح، الذي يرأسه مبديع لمدة وصلت إلى 23 سنة.

وأضاف الخبر أن الجمعية المغربية لحماية المال العام سبق لها أن وجهت ضد محمد مبديع شكايات عدة قدرت الخروقات التي تعرفها بلدية الفقيه بنصالح بالمليارات.

وكتبت "الأيام" كذلك أن العلاقات بين المغرب وموريتانيا في عهد الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني أفضل من سابقتها في عهد سلفه محمد ولد عبد العزيز، حيث عرفت في الشهور القليلة الماضية تطورا نوعيا وتزحزحا عن حالة الجمود والفتور، رغم الضغوط التي من المؤكد أن الجزائر والبوليساريو تمارسانها على الساكن الجديد لقصر نواكشوط للحيلولة دون تقوية العلاقات بين المغرب وموريتانيا.

ووفق المصدر ذاته، فإن العديد من المحللين الموريتانيين ممن ظهروا في مختلف الفضائيات العالمية ركزوا على أن إغلاق البوليساريو لمعبر الكركرات استهدف كذلك موريتانيا، التي تضررت كثيرا، خاصة وأن 70 في المائة من حاجياتها الغذائية يتم استقدامها من المغرب على متن 100 شاحنة كبيرة تدخل بشكل يومي التراب الموريتاني.

وأوردت "الأيام" أيضا أن الاقتصاد الوطني في انكماش لم يسجله منذ ربع قرن. وتعليقا على الموضوع، قال الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي نجيب أقصبي، في حوار مع الأسبوعية، إن "الحقيقة غير الخافية اليوم أن المغرب يعيش في العشرية الأخيرة أزمة عميقة، بل دعني أقولها وأتحمل المسؤولية: المغرب يعيش منذ 2012، وبالخصوص منذ التوقيع مع صندوق النقد الدولي على ما يسمى بالخط الائتماني، تقويما هيكليا مقنعا، فقد على إثره سيادته على سياساته العمومية".

وأضاف أقصبي أن الوضع الاقتصادي اليوم قد يكون أسوأ من الأمس، ناهيك عن حجم الإهانة التي نتعرض لها من الاتحاد الأوروبي في قضية ما يسمى باللائحة الرمادية للملاذات الضريبية، حيث يصنف المغرب في هذه اللائحة بسبب اختيارات فرضت عليه في السنوات السابقة من طرف نفس الدول والقوى مثل الإعفاءات الضريبية للمستثمرين وخلق مناطق حرة.

لحسن حداد، الوزير السابق والخبير في الدراسات الاستراتيجية، أفاد بأن الاقتصاد الوطني لا يتوفر على المناعة، مما يكرس التبعية المطلقة لتدخل الدولة، مضيفا: "أظن أن سنة 2021 ستكون سنة صعبة كذلك، ستعرف مداخيل الجبايات تدهورا، خصوصا مع الهبوط الحاد الذي ستعرفه الضريبة على الشركات، وسيقع ضغط أكبر للحصول على إعفاءات ضريبية لصالح قطاعات معينة، ولن تسترجع السياحة إلا 50 إلى 60 في المائة من عافيتها، ولن تسترجع الصادرات إنجازاتها السابقة، خصوصا على مستوى النسيج والسيارات والطيران".

وأورد الوزير السابق والخبير الاقتصادي عبد السلام الصديقي أنه "لا يمكن عزل المسألة الاقتصادية، ولن نتقدم بدون ترسيخ الديمقراطية؛ إذ لا بديل عن الديمقراطية، فهي من أنجح الوسائل لتفادي الهزات والاضطرابات الاجتماعية وتحقيق السلم الاجتماعي، علما أن الديمقراطية لا تنحصر في العملية الانتخابية، بل هي ثقافة وسلوك وممارسة يومية من خلال إعمال الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الدستور".

وأضاف الصديقي أن الفساد يكلف المغرب 60 مليار درهم، وهذا أمر غير مقبول ولا ينبغي أن يستمر لأنه قد يؤدي، على المدى الطويل، إلى خلق "دولة داخل دولة" كما حدث مع أباطرة المخدرات في بعض البلدان بأمريكا اللاتينية.

أما "الأسبوع الصحفي" فنشرت أن الصحافي السابق بالقناة الثانية الراضي الليلي تعقدت وضعيته بعد أن وجهت إليه تهم عدة في فرنسا مرتبطة بخرق قواعد اللجوء، وممارسة نشاط سياسي عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكتبت الأسبوعية ذاتها أن لجنة مكونة من 16 برلمانيا ينتمون لمختلف الفرق النيابية، أغلبية ومعارضة، تعتزم القيام بزيارة إلى مخيمات الاعتقال التي تعيش فيها النساء المغربيات للوقوف على أحوالهن وظروف أطفالهن، والعمل على تسوية وضعيتهن بتنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية، والبحث عن صيغة لإعادتهن إلى المغرب.

ووفق "الأسبوع الصحفي"، فإن هذه اللجنة من المنتظر أن تعقد اجتماعا مع تنسيقية العالقين في سوريا والعراق، لأجل دراسة الملفات والحالات الموجودة لديها، قصد طرحها خلال الاجتماعات التي ستجمع اللجنة البرلمانية مع وزراء في الحكومة لمناقشة الملف والخروج بقرارات تسعد عائلاتهم في المغرب.

ونشرت "الأسبوع الصحفي" كذلك أن نقابة الجامعة الوطنية للسكنى والتعمير وسياسة المدينة طالبت الوزيرة نزهة بوشارب بافتحاص محايد لجمعية الأعمال الاجتماعية وتحديد المسؤوليات بخصوص الاختلالات التي عرفتها مالية المؤسسة، مشددة على إنهاء الوضعية الكارثية التي تعيشها جمعية الأعمال الاجتماعية بسبب سوء التدبير خلال السنوات الماضية.

المنبر عينه أفاد بأن حركة "صحراويون من أجل السلام" كشفت أن جبهة البوليساريو الانفصالية قامت بتعذيب 11 معتقلا صحراويا بسجن الذهيبية المتواجد داخل مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، مبرزة أن مدير السجن المسمى محمد الكوري أبيقيس أقدم على إخضاع هؤلاء النزلاء لجلسات تعذيب أدت إلى إغماءات.

وأضافت "الأسبوع الصحفي" أن هذا التعذيب الوحشي جاء بسبب احتجاج هؤلاء الصحراويين على وضعهم في زنزانة جماعية فيها مرحاض مغلق ينفث رائحة كريهة، الأمر الذي دفعهم إلى المطالبة بتغيير تلك الزنزانة، وهو ما جعل مدير السجن يغضب ويخضعهم لجلسات تعذيب لمدة 5 ساعات متواصلة.

وإلى الوطن الآن التي كتبت أن إحداث عمالة المحبس هي الورقة المغربية لتفريغ مخيمات تندوف.

في هذا الصدد، استعرض بوجمعة بيناهو، باحث في العلوم السياسية مهتم بقضايا الصحراء، مسار المطالبة بإحداث عمالة إقليم المحبس، وربطه بسياق رد الاعتبار لقبائل أيتوسى، كما توقف عند الدسائس التي حيكت وما تزال ضد أيتوسى رغم أن مجالها الترابي يمثل ثلثي الصحراء المسترجعة الخاضعة حاليا لإقليم أسا الزاك. وأضاف أن إحداث عمالة المحبس سيكون صمام أمان في مواجهة البوليساريو بتندوف.

وقال علي كدوار، رئيس جماعة تويزكي سابقا (إقليم أسا)، إن "المحبس آخر منطقة استرجعناها من الاستعمار، وهي الأجدر بالعمالة".

وقال طه عبدي، رئيس جماعة الجديرية بإقليم السمارة، إن "مطلبنا ليس قبليا، والوقت حان لتعود المحبس إلى جذورها بالسمارة".

وأضاف أن "وزارة الداخلية لم تتخذ أي موقف، نحن فقط وضعنا الملف، ووضعنا طلب إنشاء إقليم الجديرية المحبس ضمن مجموعة من المطالب، وللدولة واسع النظر في اتخاذ القرار المناسب، نحن نبهنا فقط، وإذا أرادت الدولة إحداث اقليم الجديرية المحبس أو الجديرية الكارة فلها واسع النظر".

وأشار محمد صالح بلحسن وريكا، عضو اللجنة المركزية لقدماء المحاربين ـ فرع السمارة، إلى أن عمالة المحبس ستخدم مصالح كل القبائل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - زعزع السبت 12 دجنبر 2020 - 17:07
ولو اجتمعت لك الاطياف فالمغرب لن يتنازل عن قضيته و وحدته
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51
2 - Bouyflane السبت 12 دجنبر 2020 - 17:10
إسلاميي الحاضر مجموعة من تجار الدين و مجموعة من المغفلين يفهمون الإسلام بطريقة خاطئة فمع فائق آحترامي أغبى التلاميذ هم من يتوجون لعلوم الفقه و الشريعة ... ثم يحللون و يحرمون كيفما يشاؤون و يتوهمون أنهم يملكون مفاتيح الجنة بين أيديهم ... يجب تشجيع التلاميذ أصحاب المعدلات المرتفعة بدراسة الفقه و الشريعة بتقديم منح مهمة و هكذا سنعيد التوازن لعالم الفقه و الإفتاء ...
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58
3 - Maroc السبت 12 دجنبر 2020 - 17:16
المغرب بلدي الحبيب أصبح رقم صعب في الساحة الدولية, شكرا جلالة الملك
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21
4 - ben lebsir ahmed السبت 12 دجنبر 2020 - 17:17
ان مايسمى بالحركات الاسلامية ماهي الا حركات يجتمع فيها اناس مسترزقين متسوبين جائعين على السلطة والوضيفة لاعلاقة لها بالدين او الاخلاق او التربية الاسلامية او الوطنية دايما تريد ان تركب على صروف الوطن ونجحاته ومشاكله فقط للاسترزاق والتضليل والتخويف لاعلاقة لهم بالوطنية او حب الاهل ووطن احفادهم فقط يغررون بهم ما لاقيمة لهم الله يهديهم
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11
5 - يعيد السبت 12 دجنبر 2020 - 17:18
قمة الدناءة ،من يبيع وطنه لا دين ولا قيمة له،اخبث وسيلة لاثباث الدات،
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2
6 - الوطن غفور رحيم السبت 12 دجنبر 2020 - 17:19
لايخيفنا احد وعلى بوصبع ان لا يلعب بالنار حلفاءنا اليوم دول نووية نعم والف نعم بالضبط كما فهمتها نستقوي عليك بامريكا واسراءيل فلا تنفعك جنوب افديقيا المغاربة يعرفون جيدا عدوهم وهو الجزاءر اما اخواننا المغرر بهم فهم مرحب بهم في وطنهم كساءر الشعب المغربي لهم نفس الحقوق والواجبات اللهم فك اسرهم والوطن غفور رحيم
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5
7 - Adam Casa السبت 12 دجنبر 2020 - 17:20
يجب على الحكومة المغربية طلب تعديل خريطة المملكة المغربية و انزالها كاملة بالصحراء المغربية من شركة غوغل Google في الانترنيت.
الصورة تلعب دورا كبيرا في تشكيل و صياغة العقل البشري. صورة خريطة المغرب كاملة يجب ان تكون من اولويات الدولة المغربية في الوقت الحاضر.
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9
8 - rachida السبت 12 دجنبر 2020 - 17:20
السلام عليكم.وعندما نقول أن الجماعات الإسلامية لا خير فيها وتريد فقط تشتيت الشعوب كي تتحكم فيها كما تريد ولو ظلما يهاجمنا البعض هنا ويقول أننا نريد أن نحارب الإسلام أو أننا ملحدين ونخدم أجندات خارجية خبيثة للنيل من الإسلام لأن بعض المداويخ التي غسلت أدمغتكم أصبحوا يربطون الإسلام بمثل هذه الجماعات كأنها هي من أنزلته أستغفر الله العظيم وليس الله
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7
9 - مواطن السبت 12 دجنبر 2020 - 17:21
فيما يتعلق بقضية السيد رءيس جماعة الفقيه ابن صالح، المهم ليس هو الاستماع إليه أو إلى غيره، المهم بالنسبه لنا هو أن ثبت الجرم في حقه، هو محاكمته ومحاكمة كل المختلسين في في بلادنا، انهم كثر وكثر جدا. كما يجب تطبيق القانون المتعلق من بين لك هذا والا فلن نسير إلى الأمام.
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10 - مهتم جدا السبت 12 دجنبر 2020 - 17:23
الحركات الاسلامية في المغرب والمغرب الاسلامي ككل حركات غادرة لا يؤمن جانبها ، وما قد يبدو او يظهر من أضراس قياداتها وهم يبتسمون احيانا على المنابر ... انما هي كما يقال : اذا الذئب كشر يوما عن اضراسه && فلا تظنن ان الذئب يبتسم
وقد استعرت هنا الذئب مكان الاسد للدلالة الشعرية على المُضمَر في الكلام .
الحركات الاسلامية في المغرب تترقب الموعد او الساعة او الحين او الشخص .. الذي تركب عليه لتحقق افكارها على الارض . ولهذا فاستئناف المغرب لعلاقاته مع اسرائيل هو امر مرفوض عندهم لانه بالنسبة اليهم وفي مخيلتهم الضيقة ، القضية الفلسطينية والعلاقات مع اسرائيل قضية عقيدة وليست قضية سياسية او اقتصادية او حتى أمنية . لكن لكي يعلم هؤلاء ان اسرائيل التي تحدث عنها القرآن منذ 15 قرنا خلت ليست هي اسرائيل اليوم ، بدليل ان المسلم الذي تحدث عنه القرآن في ذاك الزمن ليس هو مسلم اليوم . فلكي نتحدث على مستوى العقيدة ينبغي للمسلم ان يعود الى الصفة التي ذكره بها القرآن ، وتعود اسرائيل الى الوصف الذي ذكرها به القرآن . آنذاك يمكن ان نتحدث في هذا الموضوع عن العقيدة . غير هذا فكلامهم وافكارهم لغو في لغو
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11 - هشام السبت 12 دجنبر 2020 - 17:25
ما ينهك البلاد هو فساد مالي وفقدان ثقة داخليا وخارجيا. الديموقراطية وإسترجاع ثقة ومحاسبة وعقاب
من يختلص أموال. يجب أن لا يضيع المغرب هده فرصة
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12 - المقاطعه خطة فاشله السبت 12 دجنبر 2020 - 17:27
انتبهوا جيدا
سيستغل المتطرفن علاقة مغرب و اسرائيل للدعاية بالتكفير ضد المغاربة .
مع العلم ان مشكل فلسطين سياسي و ليس ديني .
ولان الله في القران امرنا بعدم استفزاز اهل الكتاب وترك ايدائهم
والرسول صلى الله عليه كان يحسن معامله جيرانه يهود

لكن ايران تعتبر يهود عدوا مطلقا .وتساهم في ميزانيه حماس
اخثصارا حان الان دور الاكاديميين والفقهاء لتصحيح المفاهيم المغلوطة
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13 - البارودي السبت 12 دجنبر 2020 - 17:28
هؤلاء الدين يسمون انفسهم بالإسلاميين هم مجرد جماعات انتهازيين يتخدون الدين مطية للوصول إلى اهدافهم كما انهم مجرد مرتزقة همهم الوحيد هو من يدفع اكتر أما قضيتنا الوطنية فهي عادلة ولا تحتاج إلى متل هؤلاء لدعمها أو غير دلك فالصحراء مغربية وستبقى مغربية أما من يحللون ويحرمون فموعدنا بهم يوم لقاء الله ....اتمنى ان تنشروا
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14 - حور عين السبت 12 دجنبر 2020 - 17:30
لجنة مكونة من 16 برلمانيا ينتمون لمختلف الفرق النيابية، أغلبية ومعارضة، تعتزم القيام بزيارة إلى مخيمات الاعتقال التي تعيش فيها النساء المغربيات للوقوف على أحوالهن وظروف أطفالهن، والعمل على تسوية وضعيتهن.
هل هده الزيارة على حسابهم ام على حساب دافعي الضرائب؟
وا حشوم عليكم ايها البرلمانيون، هؤلاء النساء دهبن الى الجنة عن محض ارادتهن لملاقة الحور عين بصفة المدكر. اتركهن في حالها. ما عندهم ما يديرو في المغرب.
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15 - العربي العربي السبت 12 دجنبر 2020 - 17:31
على المغرب ان يهيء الموانئء الجنوبية لفتح طريق اخر عبر البحر لنقل البضائع عبر البحر الى الدول الافريقية و الاستغناء كليا عن موريطانيا
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16 - سبحان الله السبت 12 دجنبر 2020 - 17:31
في تقديري الشخصي هم مقتنعون بعدالة قضيتنا، هذا الكلام مردود عليه. الواقع هو أن الدبلوماسية المغربية و البرلمانية و الحزبية لا بد أن تنتبه لذلك و ان تعلموا ان هذه المنظمات الاسلاموية والتي كان على الدول ان تجتثها من على الأرض لها مواقف لا يمكن فهمها من منطلق الدين. انهم يعنون ما يقولون.
وافيقوا من الكلبة يا محللين ديال اخر العصر.
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17 - متفائل السبت 12 دجنبر 2020 - 17:32
رسالتي للجيش ابمغربي الباسل :افتحوا ممرات في الجدار الأمني بالصحراء لأفواج الصحراويين العائدين تلبية للنداء :"إن الوطن غفور رحيم" إضافة إلى انسداد الأفق... والأذكياء منهم سيستغلون الفرصة قبل إغلاق باب التوبة...
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18 - medmod السبت 12 دجنبر 2020 - 17:33
استغرب لوزراء سابقين يتكلمون عن الاقتصاد والانتكاسة والفساد المالي . لماذا كانوا صامتين حين وزراء ام انهم تلك الحقبة كانوا مشاركين ؟؟؟؟
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19 - Adam b السبت 12 دجنبر 2020 - 17:34
الحركات الإسلامية التي تدعم انفصاليين ويحتجزون أبرياء ويعدبوهم ليل نهار ولا يصومون ولا يولون وجوههم قبل المشرق والمغرب فهي في مرتبة الشياطين والعفاريت.
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20 - هدا هو موقفهم لكن؛؛؛؛؛؛؛ السبت 12 دجنبر 2020 - 17:37
ان قيام الحركات الإسلامية المغاربية باعترافها بما يسمى بالجمهورية الوهمية، ،،،ماهي إلى ردة فعل على تطبيع المغرب مع إسرائيل؛ ؛؛؛؛لكن هده الحركات الإسلامية ما ينقصها هو بعد النظر ،،،،لأن تطبيعات المغرب والسودان والخليج هو أساسا سيكون في صالح القضية الفلسطينية لأن إسرائيل في هدا الشأن ستنظر إلى السلام وستكون مضطرة وملزمة بإعطاء الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني بما في دلك حل الدولتين والقدس الشرقية. للفلسطينيين؛ ؛؛؛
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21 - متقاعد السبت 12 دجنبر 2020 - 17:38
ما شان تجار الدين بالسياسة!!! هم اخبث خلق الله!!! هل يريدون تخريب وطننا ؟؟؟؟ هل شاهدوا ما فعل السفهاء في الكركرات من سرقة ونهب للناس لا ذنب لهم الا أنهم يكافحون من أجل لقمة العيش؟؟؟ لماذا تجبرهم العصابات على أداء اتاوات لكل حافلة!!؟؟! لماذا لم يتكلم تجار الدين آنذاك ظذ العصابات الموالية للجزاءر؟؟؟؟ نحن جد مقتنعين بالتطبيع مع إسرائيل لكن الفرحة سوف لا تكتمل إلا حين قطع كل العلاقات مع دولة الجزاءر المارقة!!! لقد فبركت واهانت الشعب المغربي بأكمله بفبركة فيديوهات لا تمت إلينا بصلة!!! وتحتظن شرذمة من الكراكيز مناوءين للوحدة الترابية!!! هل إسرائيل اصابتنا بسوء ولو مرة واحدة منذ نشاتها؟؟؟؟ سؤال موجه إلى تجار الدين!!!! لكن نحن مع كل ما يقرر جلالة الملك حفظه الله ونصره!!!!×
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22 - يوسف بن تاشفين السبت 12 دجنبر 2020 - 17:40
الصحراء مغربية رغم كيد الاعداء...الشعب المغربي اليوم يحتفل امامي وفي كل ربوع المملكة بالانجازات التي حققتها الدبلوماسية المغربية ويعبر عن تقديره لجلالة الملك ...وان قال بشراي البشير الموريتاني ان وقوف النظام الجزاءري مع المرتزقة يفتخر به ويعلقها نياشين فوق صدور المرتزقة فاني اقول له ان تحالفنا مع امريكا واسراءيل نضعها نياشين على صدورنا ...ونحيي من هنا الاصدقاء والاشقاء الذين وقفوا معنا في كل من الامارات والبحرين وغيرهما من الاصدقاء الافارقة
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23 - najim السبت 12 دجنبر 2020 - 17:40
الاسلاميون اشد خطورة على العالم حتى من الصهيونية
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24 - رشيد السبت 12 دجنبر 2020 - 17:47
سبحان الله في العرب يتميزون بالغدر والنفاق وخيانة الأمانة وحب التفرقة وخلق الفتن (ماعدا دول الخليج الشقيقة).ولعل افضل مثال لذلك الجارة الجزائر وغيرها من الأنظمةالعربية العسكرية الفاشلة والتي أصابها السعار وأعلنت بالواضح العداء الكامل للمملكة.
لو فيكم الخير لكنتم متحدين ولو كان فيكم الخير لكنتم ارقى الشعوب ولو فيكم الخير لكنتم فعلا خير أمة لكن للاسف لاعلاقة لكم بهذه الامة. كم مرة مد المغرب يده للمصافحة الا وزدتم في عدائكم له .كم مرة تحدث العقلاء عن الوحدة وانتم تردونها بالتفرقة.
بصريح العبارة كل المنافقين إلى مزبلة التاريخ ومرحبا بمن يحترم ويقدر بلدي المغرب.
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25 - كريم بوزبيطة تطاون صحراوي السبت 12 دجنبر 2020 - 17:48
الوحدة الترابية لمملكتنا خط احمر ولن نسمح لاي كان بالمقدسات المغربية مهما علا شانه نحن مع القيادة الحكيمة كلنا رهن اشارة صاحب الجلالة نصره الله ارواحنا فداء له تبا عن جد وكل من سولت له نفسه ان يلعب بالنار فسوف نلقبه غيها حذاري من المغالطات والطرهات والكذب غلى الناس بل التلاعب بعقولهم باسم الاسلام الاسلام دين المملكة الرسمي ولا يجوز لان.كانان يتخذه مطيو لقضاء ماربه الخاصة كلنا مسلمون ملكيون ومالكيون اشعريون وعاشت المملكة المغربية قوية بملكها الهمام وبشعبها الحر الابي
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26 - مغربية صحراوية السبت 12 دجنبر 2020 - 17:50
الإسلام بريء من هكذا حركات تدّعي الإسلام وتتاجر بالدين وهم يقبضون الأجر أما بالنسبة لجبهة الخونة والمنفصلين فلا عزاء لهم هم ومن يدعمهم كائن من كان لا يهز فينا شعرة واحدة والصحراء مغربية غصبا عن أنف أي شخص وجيشنا الباسل قادر على مثل هكذا حشرات سواء حركات او منظمات ونحن وراء جيشنا بكل حزم وعزم ونحن متأكدون من قدرتنا والحمد لله.
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27 - محمد مداني السبت 12 دجنبر 2020 - 17:53
لا نعترف بحركات اسلامية بل هي ضمات شيطانية ترقص على اوتار إسلام الغير المعترف به سماويا.
كل من يدعم الانفصال فإنه في كابوس الذي لا يتحقق من خلاله الا الهباء المنتور.
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28 - الصميدع السبت 12 دجنبر 2020 - 17:53
دسائسهم ماكرة في الجسم العربي المريض ونفذوهم لسموم لا تنطلي على احد وزرعو الشقاق والنفاق في معضم الدول العربية وستغلو كل ما هو مخالف لقيم المجتمع العربي المسلم المسالم وعملو على اجهاض المشروع الدمقراطي في عدة بلدان عربية ولكن الشعوب اليوم اصبحات اكثر وعي بما يحك للامة من هاذا ما جنتهو علينا الحمرات
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29 - أمازيغي مراكشي السبت 12 دجنبر 2020 - 17:56
الإسلاميين و خاصة جماعة العدل و الإحسان المغربية تساند مرتزقة البوليزاريو بطريقة غير مباشر بصمتها عن الحديث في هذه القضية... و الإسلاميين المغاربة يعتقدون أن قضايا الشرق الأوسط أهم من القضايا المغربية المصيرية.
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