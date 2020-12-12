رصيف الصحافة: "حركات إسلامية" تدعم المرتزقة بالصحراء المغربية

هسبريس من الرباط

قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من "الأيام" التي ورد بها أنه بدا لافتا، خلال الأيام الماضية، صدور مواقف مناوئة للمملكة وداعمة للانفصاليين في الصحراء من حركات إسلامية مغاربية، وذلك عكس ما ترتكز عليه هذه الحركات من أدبيات تعلي من شأن الوحدة وتنبذ التقسيم والتجزئة.

في هذا الصدد أفاد محمد جبرون، أستاذ الفكر والتاريخ الإسلامي، بأن "العمل الدبلوماسي الإسلامي محدود وضعيف، وهامش الحرية الذي تتمتع به الحركات الإسلامية في التواصل واللقاء والحوار مع بعضها البعض ضعيف جدا".

"في تقديري الشخصي هم مقتنعون بعدالة قضيتنا، وكان عباسي مدني رحمه الله واضحا وصريحا في هذا الباب، ولكن لم يكن برغماتيا كما هو الحال بالنسبة للآخرين، وقد أدى ثمن هذا الوضوح وهذه المبدئية"، يزيد جبرون.

وأضاف المتحدث نفسه قائلا: "شخصيا، أتعامل مع موقف الحركة الإسلامية في هذا الموضوع كما أتعامل مع موقف الفلسطينيين، لا يجب أن نحرجهم بالموقف في ظل أنظمة قمعية وعنيفة لا تلقي بالا لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير".

بحيز آخر قال المنبر إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء استمعت إلى الوزير السابق محمد مبديع على مدى ست ساعات، بسبب تورطه في اختلالات كبيرة تهم المال العام، وقررت احترازيا إغلاق الحدود في وجهه ومنعه من السفر إلى الخارج.

هذه التحقيقات مع الوزير السابق جاءت بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات بعد وقوفه على خروقات تكتسي طابعا جنائيا في تدبير المجلس البلدي بمدينة الفقيه بنصالح، الذي يرأسه مبديع لمدة وصلت إلى 23 سنة.

وأضاف الخبر أن الجمعية المغربية لحماية المال العام سبق لها أن وجهت ضد محمد مبديع شكايات عدة قدرت الخروقات التي تعرفها بلدية الفقيه بنصالح بالمليارات.

وكتبت "الأيام" كذلك أن العلاقات بين المغرب وموريتانيا في عهد الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني أفضل من سابقتها في عهد سلفه محمد ولد عبد العزيز، حيث عرفت في الشهور القليلة الماضية تطورا نوعيا وتزحزحا عن حالة الجمود والفتور، رغم الضغوط التي من المؤكد أن الجزائر والبوليساريو تمارسانها على الساكن الجديد لقصر نواكشوط للحيلولة دون تقوية العلاقات بين المغرب وموريتانيا.

ووفق المصدر ذاته، فإن العديد من المحللين الموريتانيين ممن ظهروا في مختلف الفضائيات العالمية ركزوا على أن إغلاق البوليساريو لمعبر الكركرات استهدف كذلك موريتانيا، التي تضررت كثيرا، خاصة وأن 70 في المائة من حاجياتها الغذائية يتم استقدامها من المغرب على متن 100 شاحنة كبيرة تدخل بشكل يومي التراب الموريتاني.

وأوردت "الأيام" أيضا أن الاقتصاد الوطني في انكماش لم يسجله منذ ربع قرن. وتعليقا على الموضوع، قال الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي نجيب أقصبي، في حوار مع الأسبوعية، إن "الحقيقة غير الخافية اليوم أن المغرب يعيش في العشرية الأخيرة أزمة عميقة، بل دعني أقولها وأتحمل المسؤولية: المغرب يعيش منذ 2012، وبالخصوص منذ التوقيع مع صندوق النقد الدولي على ما يسمى بالخط الائتماني، تقويما هيكليا مقنعا، فقد على إثره سيادته على سياساته العمومية".

وأضاف أقصبي أن الوضع الاقتصادي اليوم قد يكون أسوأ من الأمس، ناهيك عن حجم الإهانة التي نتعرض لها من الاتحاد الأوروبي في قضية ما يسمى باللائحة الرمادية للملاذات الضريبية، حيث يصنف المغرب في هذه اللائحة بسبب اختيارات فرضت عليه في السنوات السابقة من طرف نفس الدول والقوى مثل الإعفاءات الضريبية للمستثمرين وخلق مناطق حرة.

لحسن حداد، الوزير السابق والخبير في الدراسات الاستراتيجية، أفاد بأن الاقتصاد الوطني لا يتوفر على المناعة، مما يكرس التبعية المطلقة لتدخل الدولة، مضيفا: "أظن أن سنة 2021 ستكون سنة صعبة كذلك، ستعرف مداخيل الجبايات تدهورا، خصوصا مع الهبوط الحاد الذي ستعرفه الضريبة على الشركات، وسيقع ضغط أكبر للحصول على إعفاءات ضريبية لصالح قطاعات معينة، ولن تسترجع السياحة إلا 50 إلى 60 في المائة من عافيتها، ولن تسترجع الصادرات إنجازاتها السابقة، خصوصا على مستوى النسيج والسيارات والطيران".

وأورد الوزير السابق والخبير الاقتصادي عبد السلام الصديقي أنه "لا يمكن عزل المسألة الاقتصادية، ولن نتقدم بدون ترسيخ الديمقراطية؛ إذ لا بديل عن الديمقراطية، فهي من أنجح الوسائل لتفادي الهزات والاضطرابات الاجتماعية وتحقيق السلم الاجتماعي، علما أن الديمقراطية لا تنحصر في العملية الانتخابية، بل هي ثقافة وسلوك وممارسة يومية من خلال إعمال الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الدستور".

وأضاف الصديقي أن الفساد يكلف المغرب 60 مليار درهم، وهذا أمر غير مقبول ولا ينبغي أن يستمر لأنه قد يؤدي، على المدى الطويل، إلى خلق "دولة داخل دولة" كما حدث مع أباطرة المخدرات في بعض البلدان بأمريكا اللاتينية.

أما "الأسبوع الصحفي" فنشرت أن الصحافي السابق بالقناة الثانية الراضي الليلي تعقدت وضعيته بعد أن وجهت إليه تهم عدة في فرنسا مرتبطة بخرق قواعد اللجوء، وممارسة نشاط سياسي عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكتبت الأسبوعية ذاتها أن لجنة مكونة من 16 برلمانيا ينتمون لمختلف الفرق النيابية، أغلبية ومعارضة، تعتزم القيام بزيارة إلى مخيمات الاعتقال التي تعيش فيها النساء المغربيات للوقوف على أحوالهن وظروف أطفالهن، والعمل على تسوية وضعيتهن بتنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية، والبحث عن صيغة لإعادتهن إلى المغرب.

ووفق "الأسبوع الصحفي"، فإن هذه اللجنة من المنتظر أن تعقد اجتماعا مع تنسيقية العالقين في سوريا والعراق، لأجل دراسة الملفات والحالات الموجودة لديها، قصد طرحها خلال الاجتماعات التي ستجمع اللجنة البرلمانية مع وزراء في الحكومة لمناقشة الملف والخروج بقرارات تسعد عائلاتهم في المغرب.

ونشرت "الأسبوع الصحفي" كذلك أن نقابة الجامعة الوطنية للسكنى والتعمير وسياسة المدينة طالبت الوزيرة نزهة بوشارب بافتحاص محايد لجمعية الأعمال الاجتماعية وتحديد المسؤوليات بخصوص الاختلالات التي عرفتها مالية المؤسسة، مشددة على إنهاء الوضعية الكارثية التي تعيشها جمعية الأعمال الاجتماعية بسبب سوء التدبير خلال السنوات الماضية.

المنبر عينه أفاد بأن حركة "صحراويون من أجل السلام" كشفت أن جبهة البوليساريو الانفصالية قامت بتعذيب 11 معتقلا صحراويا بسجن الذهيبية المتواجد داخل مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، مبرزة أن مدير السجن المسمى محمد الكوري أبيقيس أقدم على إخضاع هؤلاء النزلاء لجلسات تعذيب أدت إلى إغماءات.

وأضافت "الأسبوع الصحفي" أن هذا التعذيب الوحشي جاء بسبب احتجاج هؤلاء الصحراويين على وضعهم في زنزانة جماعية فيها مرحاض مغلق ينفث رائحة كريهة، الأمر الذي دفعهم إلى المطالبة بتغيير تلك الزنزانة، وهو ما جعل مدير السجن يغضب ويخضعهم لجلسات تعذيب لمدة 5 ساعات متواصلة.

وإلى الوطن الآن التي كتبت أن إحداث عمالة المحبس هي الورقة المغربية لتفريغ مخيمات تندوف.

في هذا الصدد، استعرض بوجمعة بيناهو، باحث في العلوم السياسية مهتم بقضايا الصحراء، مسار المطالبة بإحداث عمالة إقليم المحبس، وربطه بسياق رد الاعتبار لقبائل أيتوسى، كما توقف عند الدسائس التي حيكت وما تزال ضد أيتوسى رغم أن مجالها الترابي يمثل ثلثي الصحراء المسترجعة الخاضعة حاليا لإقليم أسا الزاك. وأضاف أن إحداث عمالة المحبس سيكون صمام أمان في مواجهة البوليساريو بتندوف.

وقال علي كدوار، رئيس جماعة تويزكي سابقا (إقليم أسا)، إن "المحبس آخر منطقة استرجعناها من الاستعمار، وهي الأجدر بالعمالة".

وقال طه عبدي، رئيس جماعة الجديرية بإقليم السمارة، إن "مطلبنا ليس قبليا، والوقت حان لتعود المحبس إلى جذورها بالسمارة".

وأضاف أن "وزارة الداخلية لم تتخذ أي موقف، نحن فقط وضعنا الملف، ووضعنا طلب إنشاء إقليم الجديرية المحبس ضمن مجموعة من المطالب، وللدولة واسع النظر في اتخاذ القرار المناسب، نحن نبهنا فقط، وإذا أرادت الدولة إحداث اقليم الجديرية المحبس أو الجديرية الكارة فلها واسع النظر".

وأشار محمد صالح بلحسن وريكا، عضو اللجنة المركزية لقدماء المحاربين ـ فرع السمارة، إلى أن عمالة المحبس ستخدم مصالح كل القبائل.