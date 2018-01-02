"اللجوء السوري يعجل بتنفيذ مشروع ناقل البحرين"

شيماء محمود كامل

مقدمة:

تعد قضية اللاجئين واحدة من أهم القضايا الدولية المعاصرة ليس فقط من منظورها الإنساني وإنما أيضاً من منظورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والقانونى. كما فرض تدفق اللاجئين، وخاصة من سوريا إلى الجوار الإقليمي (لبنان، الأردن، العراق) ضغوطاً داخلية وخارجية على الدول المضيفة التي واجهت معادلة صعبة بين الالتزام بالحقوق الإنسانية للاجئين وفقاً للاتفاقيات والمواثيق الدولية وممارسة سياسات تحد من تأثير تدفقاتهم على أمنها وسيادتها. وبالنظر للحالة الاردنية نجد أن عدد اللاجئين السوريين وصل بالمملكة حوالي (1,400,000) لاجئ سوري يشكلون ما نسبته 20% من عدد سكان المملكة وهذا ما مثل ضغطاً في على مختلف القطاعات الاردنية حيث خلق زيادة في حجم الأعباء الملقاة على عاتق المؤسسات الرسمية والشعبية كما نتج عنه آثار اجتماعية وأمنية واقتصادية سلبية ومثل ضغط كبير على البني التحتية والكهرباء والمياه والطاقة والصحة والتعليم والتي تعاني أصلا من النقص.

اللجوء السوري يخلق عبئاً إضافياً على قطاع المياه الاردني:

ما تزال تبعات أزمة اللجوء السوري تلحّ بتحدياتها الواقعة على قطاع المياه الاردني، حيث أكد وزير المياه والري الأردني "حازم الناصر" تراجع حصة الفرد من المياه في معظم المناطق، بخاصة في الشمال إلى ما دون 68 لترا يوميا كما بلغت كلفة اللاجئ على قطاع المياه “المباشرة”، نحو 208 دنانير سنويا، فيما تصل الكلفة “غير المباشرة” إلى حوالي 220 دينارا سنويا، اي بكلفة اجمالية تقدر بـ602 مليون دينار. وفي هذا السياق نجد أن اللجوء السوري يمثل تهديداً للأمن القومي الأردني حيث أن الأمن القومي لا يتحقق إلا من خلال تحقيق التوازن وذلك بالحفاظ على الأمن (الاقتصادي، الغذائي، المائي، سياسي، ثقافي،.......).

ومن أهم التحديات التي تواجه الاردن في قطاع المياه ضرورة توفير مصادر مائية وخدمات الصرف وهذا يتطلب اعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي، كما ان انشاء المخيمات ضمن مناطق الاحواض المائية يشكل خطرا على المياه الجوفية الامر الذي يتطلب اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة لتجنب تلوث هذه المصادر، بالإضافة الى اهمية توسعة ورفع القدرة الاستيعابية لشبكات المياه والصرف الصحي خاصة في المحافظات الشمالية التي تشهد زيادة سكانية مطردة نتيجة لتواجد السوريين.

وقد توقعت مؤشرات رسمية صادرة عن وزارة المياه والري أن يزداد الطلب على المياه المستخدمة للأغراض البلدية بما تتراوح بين 50 - 60 % خلال الفترة بين العام 2014 ولغاية 2050. وقال التقرير الصادر عن الوزارة مؤخرا، إن النمو السكاني السريع والتنمية الاقتصادية، وارتفاع مستويات المعيشة، وضعف آليات تطبيق الاتفاقيات الدولية، "كلها عوامل تساهم في زيادة الطلب واجهاد مصادر المياه الشحيحة". وكشف التقرير عن توقعات بتجاوز الطلب المستقبلي بحلول العام 2025، قدرة المصادر المائية المتاحة بحوالي 12 %، لكنه توقع بتراجع العجز ليصبح 5 % بحلول العام 2025 مع تشغيل المرحلة الثانية من مشروع ناقل البحر الأحمر – البحر الميت. وبينت أرقام الوزارة أن إجمالي الطلب المتوقع على المياه المستخدمة لكافة الأغراض من مياه بلدية وصناعية وسياحية ومياه الري ولأغراض الصخر الزيتي والطاقة النووية بحلول العام 2030، سيصل إلى حوالي 1450 مليون متر مكعب، فيما سجل الطلب في العام 2014 نحو 1211 مليونا. وكشفت الأرقام عن مؤشرات بأن يصل العجز المائي (مع السحب الجائر) إلى 75 مليون متر مكعب عند تشغيل مشروع ناقل البحر الأحمر- البحر الميت خلال العام 2030، فيما سجل العجز 239 مليونا خلال العام 2014.

الاستراتيجية الاردنية للتعامل مع مشاكل قطاع المياه:

فرض التدفق السوري المتزايد نحو الأراضي الأردنية صياغة سيناريوهات مياه جديدة مستقبلا، تضمن تأمين احتياجات إضافية من المياه". وفي هذا الإطار تواجه المملكة تحديا مائيا جديا إذا استمر تواجد السوريين في البلاد حتى العام 2020، كونها ستضطر للبحث عن مصادر مياه إضافية علاوة على مياه الديسي، لتغطية عجزها الذي يفوق حاليا 216 مليون متر مكعب. لذا تسعى وزارة المياه إلى منهجية تشاركية بالتنسيق مع المعنيين لإعداد خطة منهجية لإدارة الأزمات والمخاطر في قطاع المياه، وبما ينعكس إيجابا على المواطنين واللاجئين السوريين المتأثرين بالأزمة. وأكدت استراتيجية المياه الوطنية التي تتبناها الأردن أهمية الجاهزية والاستجابة للمخاطر الطبيعية مثل الظروف الجوية الاستثنائية والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة بالإضافة للنزاعات الداخلية والخارجية. وسيتم بموجب الاستراتيجية تحضير خطة استجابة إنسانية متطورة على المستوى الوطني خاصة فيما يتعلق بالنظافة الصحية كإجراء تكيفي ذي أولوية عالية. وقد أكد الفاخوري مواصلة الحكومة الاردنية مسارات الإصلاح الشامل وتحويل التحديات إلى فرص من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمالي وبالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، وخطة عمل الحكومة المتمثلة بالبرنامج التنموي التنفيذي (2017-2019)، ووضع وتنفيذ برنامج تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018-2022 والمستند إلى وثيقة الأردن 2025 والذي يتضمن أهم الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، ومتابعة أهم مخرجات استراتيجيات تنمية الموارد البشرية والتشغيل والبنية التحتية (المياه والطاقة والنقل وغيرها) ومكافحة الفقر والحماية الاجتماعية والتحول الرقمي والحكومة الإلكترونية وبرنامج الإنفاق الرأسمالي والذي سيتم تعظيم تنفيذه من خلال أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPPs)، إضافة الى مخرجات تطوير القضاء استناداً للجنة الملكية لتطوير القضاء.

وقد تبنت وزارة الري منح أولوية للشروع بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ناقل البحرين (الأحمر- الميت) بسبب تبعات أزمة اشتداد الطلب على مياه الشرب الناجمة عن التزايد السكاني بالمملكة نظرا للظروف السياسية المحيطة بالمنطقة، تمثلت بعجز قدرة المصادر المائية المتاحة عن تلبية الاحتياجات المتزايدة. وأشارت الى انه عقب تدارس الوضع المائي للمملكة مع خبراء ومعنيين بالوزارة، وتدارس الحلول الممكنة لمعالجته، خاصة بعد تنفيذ مشروع الديسي والمشاريع الاخرى، "لم يعد لدى الأردن مشاريع داخل الحدود الوطنية لتنفيذها بهدف تلبية الاحتياجات المستقبلية، ما دفع بمشروع ناقل الأحمر- البحر الميت للواجهة".

الاستفادة من اللجوء السوري في المشاريع التنموية:

يرى الباحث أن أثار اللجوء لا تتوقف فقط على الآثار السلبية ولكن تتنوع ما بين الآثار الإيجابية والآثار السلبية لذا يجب ضرورة استفادة الدول المضيفة من تواجد اللاجئين لديها وذلك من خلال استقطاب المستثمرين منهم، وتعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي يشتهر بها الصناعيين وخصوصا السوريين، خاصة في قطاع الصناعات الغذائية، كما أن استثمارات المصانع السورية في الأردن سيعمل على زيادة صادرات الأردن من الصناعات الغذائية من جهة وسيلبي احتياجات السوق المحلية خاصة بعد توقف الاستيراد من سوريا. كما أن قطاعات واسعة من الاقتصاد الوطني الاردني استفادت بشكل مباشر من تزايد الطلب على السلع والخدمات التجارية فضلا عن تدفق المساعدات الخارجية من الدول المانحة في شكل غير مسبوق. لذا ينبغي على الحكومة الاردنية اتباع أستراتيجية محكمة تهدف إلى الاستفادة من المنح المقدمة من المنظمات الدولية المعنية بشئون اللاجئين ومنظمات الإغاثة للاجئين وذلك لأستخدامها في المشاريع التنوية داخل الاردن لتوفير الخدمات اللازمة للاجئين وكذلك تقليل العبء على الخدمات المقدمة للمواطنين الاردنيين.