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من أين جاءت السنة الأمازيغية المحتفل بها؟

من أين جاءت السنة الأمازيغية المحتفل بها؟
شفيق لعرج
السبت 06 يناير 2018 - 19:53

لم يكن أجدادنا الأمازيغ على مر التاريخ وهم أحرار يحسبون السنوات بالأشهر الميلادية، بل كانوا يحسبونها بالأشهر القمرية حتى قبل الإسلام وقبل الاحتلال الروماني، وخير دليل على ذلك أن الشهر بالأمازيغية يسمى "يور" أو "أيور" ⴰⵢⵓⵔ يعني الهلال . ولا يزال أمازيغ الطوارق في جنوب الجزائر ومالي يحتفظون ببعض أسمائها كتسميتهم لشهر محرم "ثيندوفان" وصفر يسمونه "تاليت سطفت "وإنما بدأ الحساب بالأشهر الشمسية لما استعمرهم الرومان الذين كان التقويم عندهم بالأشهر الشمسية، ولذلك بدأ ما يسمى عندهم بيناير الذي يقول عنه بعضهم أنه أمازيغي الاسم، وقالوا إن معناه أول السنة لأن يناير يتكون بزعمهم من كلمة "ين" يعني واحد وكلمة "يور" التي تعني الشهر ، فأقول لبني قومي على هذا الأساس يكون يناير معناه أول الشهر أو الشهر الأول، وليس أول السنة.

أما قولهم أن يناير هو فاتح السنة الفلاحية فباطل كذلك، لأنه كما هو معلوم فإن أول السنة الفلاحية هو 30 غشت للتقويم الميلادي الموافق لـ17 غشت الفلاحي يعني بداية فصل الخريف لأن كل شهر ميلادي يسبق الشهر الفلاحي بـ13 يوما كما أن منازل السنة الفلاحية هي 28 منزلا.

كما أنه لم يثبت تاريخيا بنص علمي صحيح أن أجدادنا الامازيغ خاضوا معركة بقيادة الزعيم الأمازيغي شيشنق ضد الفرعون المصري رمسيس الثاني او الثالث سنة 950 قبل الميلاد الذي يعتبرونه بداية التاريخ . لان التاريخ يؤكد أن وفاة رمسيس الثاني كانت حوالي 1213 قبل الميلاد فكيف التقى به شيشنق؟ وكانت وفاة ابنه رمسيس الثالث سنة حوالي 1152قبل الميلاد كذلك، يعني كلاهما مات قبل هذه المعركة المزعومة التي ليس لها سند وثائقي تاريخي علمي صحيح.

إنما الموجود في بعض المصادر التاريخية المصرية القديمة هو أن شيشنق الأمازيغي ذو الأصول الليبية قد وصل إلى الحكم بعد أن تولى مناصب عدة دينية وسياسية في مملكة الفرعون المصري بسوسنس الثاني الذي زوجه ابنته وبعد وفاة هذا الفرعون قام هو في مكانه بعد أن عرف بصموده ضد مملكة إسرائيل في فلسطين التي كان قد أسسها داود عليه السلام؛ ولذلك فإن التوراة الموجودة بين يدي اليهود اليوم فيها أن الزعيم الأمازيغي شيشنق كان ناهبا للأموال ففي سفر الملوك الاول من الاصحاح 14 تقول التوراة: " وفي السنة الخامسة للملك رحبعام صعد شيشق ملك مصر الى أورشليم وأخذ خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك وأخذ كل شيء".

ولذلك أقول إن الدفاع عن لغتنا وثقافتنا الأمازيغية الحبيبة لا يكون بنشر الخرافات والأساطير وإنما يكون بالعلم والمعرفة المبنية على أسس منهجية قويمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - اوسان السبت 06 يناير 2018 - 20:49
الامازبغية ستقاوم كما قاومت من قبل كل المتحاملين عليها كالقومجيون العروببون المتعصبون للغة العرببة التي تنتج الظلامبية والتخلف بالله عليكم ماذا صنعتم بهذه اللغة منذ 15قرنا خلت
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1
2 - Assouki Le Maure السبت 06 يناير 2018 - 21:55
ليس لي جد اسمه -امزيغ- ولم تكن ارض Maurétania التاريخية اسمها تامزيغت بل كانت لسكانها Maures /السود أبناء افريقيا . الرومان لم يجدوا ولم يتركوا ولم ينصبوا ولم يؤرخوا لاجداد إسمهم الامزبغ !!. الادارسة كانوا ادارسة والمرابطين مرابطين والموحدين موحدين والمرينين مرينيين والبوعنانيين بوعنانيين والسعديين سعديين .من أين أتيت بالأجداد المنسوبين للامزيغ ؟
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0
3 - حنين السبت 06 يناير 2018 - 22:07
بل مم اين جاء هؤلاء المتحمسون للاحتفال بتقويم روماني مشهود لاصله بالادلة

الجواب مادام هؤلاء مستميتون فيسبيل احتفالهم فلا شك عندي انهم من المكون

الروماني في النسيج الامازيغي المنضويتة تحته اعراق لحضارات مرت بأرض

المغرب و ا تلاحق نسلها بالسكان الاصليين الزنوج

هؤلاء هم حفدة الرومان و قد ثارت حميتهم ز حنينهم لاصلهم الروماني

سنة فلاحية

تحياتي من مراكش
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-4
4 - العوني السبت 06 يناير 2018 - 22:29
وا السي اوسان اسئل عن الفارابي وعن ابن سيناء وعن البيهقي وعن ابن رشد وغيرهم كثير امثال الجاحظ والمتنبي وابي العتاهية اسئل عن صدام حسين وادعوك الى ان تتمعن جيدا في الكتاب الذي جاء به خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة و السلام
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2
5 - ماسينيسا السبت 06 يناير 2018 - 22:53
قد نتفق أو نختلف مع ما جاء في هذا المقال، لكن لا نجد فيه أي تحامل على لغتنا و ثقافتنا الأمازيغية. و ليس فيه محاربة أو حتى تنصل من الهوية الأمازيغية.
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6 - سنة عجمية فلاحية زراعية . السبت 06 يناير 2018 - 23:17
السنة العجمية الفلاحية (311 سنة قبل الميلاد ) لا تدخل في شهر غشت ، بل في يناير عند أكثر العجم ، وفي أكتوبر عند بعضهم. وعدد أيامها: 365 يوما وربع يوم.

انظر: كتاب "الممتع في شرح المقنع" للعلامة الشيخ سيدي امحمد بن سعيد الميرغتي السوسي رحمه الله تعالى ، ص: 29 .
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