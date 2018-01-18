العلوم الشرعية والعلوم الإنسانية: أي علاقة؟

معروف عبد الرحيم

مقدمة :

هذا العنوان يحوي في طياته سؤالا محوريا يمكن طرحه على الشكل التالي :

ما العلاقة بين العلوم الإنسانية و العلوم الشرعية ؟

هذا السؤال كبير يصعب الإجابة عنه في مثل هذه البحوث الصغيرة ،و يحتاج للإجابة عنه بحثا أكاديميا مستقلا .كيف الخروج إذن من هذا العموم الواسع إلى خصوص أقل و أدل .

نحول السؤال إلى ما يلي : هل عرفت الحضارة الإسلامية علوما إنسانية ؟

بمعنى هل وجدت أصلا علوم إنسانية ،كعلم الاجتماع وعلم الاقتصاد وعلم التاريخ ...في تاريخ الحضارة الإسلامية العريقة ؟

1- نبذة عن النابغة عبد الرحمن بن خلدون :

هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمّد بن خلدون الحضرمي الكندي من مواليد مدينة تونس سنة 732 هجرية (1332م)، و بها نشأ وتعلّم . وكان والده معدودا ضمن كبار العلماء فتولّى تعليمه وتحفيظه القرآن وترك فيه أثرا كبيرا. وهو الذي حفّزه على الإقبال على مجالس علماء عصره أمثال الآبلي. دخل عالم السياسة شابا في العشرين حين طلبه السلطان أبو إسحاق لما بلغه عنه من نبوغ وعبقرية. ثمّ توجّه إلى فاس حيث اختاره السلطان أبو عنان للكتابة والتوقيع انطلاقا من سنة 755هـ ولكنّ العلاقة بينهما ساءت بفعل الوشاة فدخل السجن ولم يغادره إلاّ إثر وفاة السلطان. فعاد إلى إفريقيّة ثمّ ارتحل إلى الأندلس ومنها إلى بجاية.. قبل أن يحطّ الرحال أخيرا في مصر حيث درّس في الجامع الأزهر وعيّن بالمدرسة القمحيّة مدرّسا للفقه المالكي، ثمّ تولّى قضاء المالكيّة وسمح له بإحضار أسرته ولكنّها غرقت في الطريق..

ومن أكثر مؤلفاته شهرة كتابه "العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر". وقد اشتملت مقدّمته على فصول قيّمة في أصول العمران والاجتماع والسياسة وتصنيف العلوم. وقد اعتبره الدارسون مؤسّسا لفلسفة التاريخ وعلم الاجتماع لكونه تجاوز في التاريخ مجرد عرض المسائل والأحداث المتعاقبة ليسبر أغوارها ويعمّق النظر فيها لبيان التطور العقلي والمادي للشعوب. فضلا عن إقباله على دراسة الواقع أو العالم المعيش بعيدا عن الاشتغال بالفلسفة والمنطق الصوري لاعتقاده أنّ البحث في ما يجدّ في العالم من وقائع وأحداث واستقصاء أسبابها وعللها وبراهينها يتيح للإنسان قدرا كبيرا من اليقين. وأنّ التاريخ يكتسب علميّته من قدرته على الوصل بين الحدث وعلّته. وسلّم ابن خلدون أنّ "الإنسان مدنيّ بطبعه" فهو في حاجة إلى غيره من بني الإنسان. والجماعة البشرية تقتضي وازعا أو حاكما تكون له الغلبة والسيطرة ليمنع بعضهم عن بعض ويكبح جماح ما في طبائعهم الحيوانيّة من ظلم وعدوان. وله في قراءة عمر الدول قراءة طريفة جعلها والمقدمة إجمالا مرجعا لا غنى عنه لدى الباحثين في التاريخ وعلم الاجتماع وهو ما دعا إلى ترجمتها إلى لغات مختلفة.

هذا إضافة إلى طرافة أفكاره التربوية التي تجلّت أثناء بحثه في مختلف أصناف العلوم ونظره في التعليم وطرقه. فكان كتابه تأريخا للحركة الفكرية عند المسلمين وصلتها بالتطوّر الاجتماعي.

ومن مؤلّفاته أيضا: شفاء السائل لتهذيب المسائل، تلخيص كتاب المحصّل للإمام فخر الدين الرازي (أو لباب المحصّل في أصول الدين)، شروح وتلخيصات لبعض كتب ابن رشد الفيلسوف.

توفي سنة 808 هـ (1406م) ودفن في مقبرة الصوفية خارج باب النصر بالقاهرة.1

2- ما هي العلوم الإنسانية ؟

قبل ذلك – ولضيق الوقت – لا بد من الاستئناس بتعريف للعلوم الإنسانية، وكما أسلفت لانعدام وجود مصادر رواد العلوم الانسانية في الغرب ،اكتفيت بتعريف لأحد العلماء المعاصرين وهو فيليبو دافيد سان (Filippo, David ):

(هي دراسة الخبرات، والأنشطة، والبُنى، والصناعات المرتبطة بالبشر وتفسيرها. تسعى دراسة العلوم الإنسانية لتوسيع وتنوير معرفة الإنسان بوجوده، وعلاقته بالكائنات والأنظمة الأخرى، وتطوير الأعمال الفنية للحفاظ على التعبير والفكر الإنساني. فهو المجال المعني بدراسة الظواهر البشرية...)2

هل سبق المسلمون الغرب في اكتشاف العلوم الإنسانية ؟

لا أنازع كون رواد العلوم الإنسانية في الغرب ، كأوغست كونت و هيربرت سبنسر و إميل دوركايم و آخرون ،ساهموا بتطوير هذه العلوم ،عبر إخضاعها لمناهج العلوم التي سميت بالعلوم الحقة كالفيزياء والرياضيات و العلوم الطبيعية ،و لكن أرفض تماما فكرة أن هؤلاء الرواد كانوا المؤسسين لهذه العلوم .

رجل ينتمي لحضارتنا الإسلامية هو المؤسس الفعلي و المنظر الأول لهذه العلوم !!!وهو طبعا عبد الرحمن بن محمد بن خلدون .

نبرهن أولا عن السبق الخلدوني الزمني ، حيث لم يبدأ الغرب في التعرف عن الأنثروبولوجيا أو علم الإنسان سوى مع بداية القرن التاسع عشر :

(... فالجامعات لم تبدأ بتدريس الأنثروبولوجيا إلا حديثاً جداً. فلقد عيّن أول أستاذٍ لها في جامعة أوكسفورد، وهو "السر أدورد تايلور" عام 1884... وعيّن أول أسُتاذٍ لها في جامعة لندن في عام 1908 ...)3

واذا رجعنا إلى المدة التي عاشها بن خلدون :بين 1332م و سنة 1406م والفرق واضح، إذن قد برهنت أن بن خلدون له السبق، لكن السبق في ماذا ؟

الآن أشرع –بحول الله- في البرهان على أن بن خلدون النظر الفعلي و الحقيقي لعلم الأناس عامة و علم الاجتماع خاصة .

وأبدأ من الباب الأول من الكتاب الأول والذي عنونه ب"في العمران البشري على الجملة وفيه مقدمات " والعمران البشري ما هو إلا الاجتماع البشري ،يقول بن خلدون في المقدمة الأولى لهذا الباب:

( في أن الاجتماع الإنساني ضروري .ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم : ((الإنسان مدني بالطبع ))، أي لا بد من الاجتماع الذي هو المدنية في اصطلاحهم و هو معنى العمران )4

أليس هذه النواة الحقيقية لعلم الاجتماع قبل أن يخلق أجداد دوركايم واوغست كونت و الآخرون .

و الملاحظ أن بن خلدون لم يبخس مجهود الحكماء من قبله ،لكنه بتوظيفه قبل هذه المقولة، لمصطلح للعمران البشري يكون أسس أركان علم الاجتماع .

وبيانه قوله :(و كأن هذا علم مستقل بنفسه .فإنه ذو موضوع ، وهو العمران البشري،و الاجتماع الإنساني ،و ذو مسائل ، وهي بيان ما يلحقه من العوارض و الأحوال لذاته واحدة بعد أخرى .و هذا شأن كل علم من العلوم وضعيا كان أم عقليا .)5 أليس هنا بن خلدون بعد تعريفه لعلم الإجماع ينتقل إلى تاريخ العلم و هو طرح إبستيمي سابق لأوانه !!!

و يتابع في نفس الصفحة :

(و اعلم أن الكلام في هذا الغرض مستحدث الصنعة ،غريب النزعة ،غزير الفائدة ،أعثر عليه البحث و أدى إليه الغوص ... و كأّنه علم مستنبط النشأة .ولعمري لم أقف على الكلام في منحاه لأحد من الخليقة .ما أدري ألغفلتهم عن ذلك ؟وليس الظن بهم أو لعلهم كتبوا في الغرض و استوفوه ولم إلينا ...)6

لنقف وقفة تأمل أمام هذا التعريف العلمي الموضوعي :فملاحظة بن خلدون ،كون هذا العلم حديث النشأة ،وكونه المستكشف لم تأخذه منازع الغرور فتعمي بصيرته عن المنهج العلمي الموضوعي ،بل جعل من المحتمل ان يكون حكماء الأمم السابقة سبقوه لهذا ولكن لم يصل إلى عصره !

و أما التاريخ فقد شهد المنافسون لحضارتنا لنبوغ علامتنا التاريخي ،ولكونه من المؤرخين التي استنبطوا عدة قوانين ،تحكم حياة الدول ،وهنا أقتنص قولين لابن خلدون الأول في تعريفه للتاريخ :(...فإن فن التاريخ من الفنون التي تتداوله الأمم و الأجيال و تشد إليه الركائب و الرحال و تسمو إلى معرفنه السوقة و الأغفال و تتنافس فيه الملوك و الأقيال ...)7

ثم قول في استنباط أحد قوانين التاريخ و سماه »في أن الدولة لها أعمار طبيعية كما للاشخاص ! « و هو :

(... وأما أعمار الدول أيضا و إن كانت تختلف بحسب القرانات ، إلا أن الدولة في الغالب لا تعدو أعمار ثلاثة أجيال ...)8 وهي البداوة و الملك والترف ثم الهوان والانقراض .9

كل ما ذكرت حول بن خلون سوى غيض من فيض ،فالأمر خطير مفتقر إلى أبحاث عميقة وموسعة يشرف عليها مراكز للبحث في التراث الخلدوني الذي أعتبره أمة معرفية قائمة بذاتها ،تستدعي طاقات بحثية تستوعبها بحثا و تنقيبا و استقراء و تحليلا و استنباطا .

3- الغرب يكذب أو يتجاهل ، طالما أن السبق إسلامي.

كما عودنا الغرب دائما في تعامله مع الحضارة العربية الإسلامية ،سواء في مجالات العلوم و الفكر و اللغة ،فإن كان السبق في المجال إسلامي الهوية فتعامله يكون بين التجاهل و الكذب ،و قليل منهم المنصفون الذين يجعلون همهم الاستطلاع العلمي النزيه .

ومن ذلك في العلوم الرياضية مثلا لا نجد في كتبهم ذكرا لأسماء عملاقة الفكر الرياضي الإسلامي كالنابغة الخوارزمي الذي يعود له الفضل في ميلاد علم الجبر برمته ،و العالم غياث الدين الكاشي الذي عمم مبرهنة فيتاغورس و أبدع في الحساب ألمثلثي و الخيام و آخرون كثر أضافوا إلى المعرفة الرياضية الإنسانية الشيء الكثير .

وقد عرف جل علماء المسلمين في الطب و البصريات و الميكانيك (علم الحيل)التهميش والتدليس نفسه ،والظلم عينه وقع ويقع على نابغتنا المبدع الجهبذ عبدالرحمن بن خلدون مهندس أشهر النظريات التاريخية والاجتماعية التي عرفتها الحضارة الإنسانية :

فمن يرفع هذا الظلم الواقع من الداخل و الخارج ؟

الهوامش:

1 - العبد، عبد اللطيف محمّد. (2004). ابن خلدون. ضمن موسوعة أعلام الفكر الإسلامي. (ط.1). مصر: وزارة الأوقاف-المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة. ص 329-333.

2 -Filippo, David San ""What is human science(عن ويكيبيديا الموسوعة الحرة )

3-https://ar.wikipedia.org/wiki(ويكيبيديا الموسوعة الحرة )

4-عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ،مقدمة بن خلدون ،تحقيق :ايهاب محمد ابراهيم ،القاهرة /مصر ،مكتبة بن سينا للنشر و التوزيع ، 2009م ،ص50.

5- عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ،مقدمة بن خلدون ،تحقيق :ايهاب محمد ابراهيم ،القاهرة /مصر ،مكتبة بن سينا للنشر و التوزيع ، 2009م ، ،ص46.

6- المصدر نفسه ،الصفحة نفسها

7- عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ،مقدمة بن خلدون ،تحقيق :ايهاب محمد ابراهيم ،القاهرة /مصر ،مكتبة بن سينا للنشر و التوزيع ، 2009م ، ص 11

8- المصدر نفسه ،ص182.

9- للمزيد من التفصيل انظر الصفحتين 182 و 183 .