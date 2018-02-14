"آحّْ وُبْرَاتْ" أمَلٌ يُبَدِّدُ الآلاَم!!

الطيب آيت أباه

على هامش استقالتي من النقابة الوطنية للتجار والمهنيين لأسباب أراها في قرارة نفسي موضوعيّة، بل لا تتحمّل تفسيرا أكثر مما تُوضّحه الحالة المتدهورة التي بَلغها قطاع التّجارة إجمالا، نتيجة سوء تدبير لا فرق بين معظمه وبين هلوسة مُفرطة تُفضي إلى إنتحار، فلم يكن مِن ملجأ من هذا العبث إلا احترام ذكاء ثُلّة من الأحرار، نحسبُ أنهم وضعوا ثقتهم حيث لا ينبغي أن تتَزحزَح، والحال أنه قد سبق لنا إنكار العديد من الممارسات، لتنهال علينا الإنتقادات المُبطَّنة من "زملاء"، قضينا معهم وقتا ضَنكا، إذ لم نفلح من خلال أكثَره في ثَني "كُبرائهم" عن تسويق الوَهم.

مهما تباينت الآراء حول مدى صواب القرار الذي اتخدته في فترة تأمل ومراجعة من خارج الدّيار، وأيّاً كانت ردود الفعل من جانبي أو من الجانب الآخر بمختلف انعكاساتها على نفوسٍ، أكثر ما يدمّرها أنانيّةٌ تحيَى مع المرء بالفطرة، إلّا أن احترام الرأي والرأي الآخر خُلقٌ بقدر ما يشقّ ويصعبُ علينا التّحلي به إيمانا، بقدر ما نتعَوّد على تِبيان حقيقة الفرق بين الخلاف والإختلاف نظريا، ومن هنا يكون لا بدّ علينا لإنهاء جدل ما، أن نختبر مواقفنا بالتطبيق، حتى نَقيس معنوياتنا وفق معايير شخصية، إذا لم تُحسن التأثير على نفسها، فحثما سيكون لتأثيرها على الغير أثرٌ سلبي، يسوقُ إلى ولادة أجسامٍ بأجزاءٍ أصولها من نُطَفٍ مختلفة، تكَوّنَت في رَحم لم تَلقى العناية السّليمة، فوَلد الجبل بعد كل مخاض، كما جرت على ذلك العادة فأرا، إلّا أنه ما لبثَ أن يكون فأرا بلا معنى في الطبيعة!!

( أبشَعُ كذبة تعايَش معها مّالين الحوانت ولا يزالون هيّ "الهدرة ما تشري خضرة"، مع أن واقع أوضاعهم يصدع بعكس ما يتنبَّأون، عندما سَمحوا لأيادي الحَكَوَاتِيِّين أن تمتدَّ إلى حقوقهم، وتقتاتَ بشَرَهٍ من كلّ طَيِّبٍ مَنعوهُ عن أنفسهم. هكذا ترَهّلَت بطن حكواتي يعيشُ على الهدرة، وذَبُل عودُ مول الحانوت صِياماً عن الخضرة!! )، مضمونُ بطاقة من توقيع "مول الحانوت" تُعزّز قناعاتي، وأساهمُ من خلالها في تفجير بعض المفرقعات الفكرية وسط الساحة في "معركة وَعي"، عساها تُنير رؤية قنّاص، يلاحق مكامن "الأمية" بذخيرة "إصلاح في الأفق"!! بالأخير، لوْلَا أنّني أعتبرُ قضية "مول الحانوت" رسالة وفاءٍ لوالدي رحمه الله ولعَيّنَة من الآداميّين عاشَرتُهم بقَدرٍ، فأخدتُ عَهدا على نفسي، أن أجعلَ من قلمي صَوتا أجلدُ به مُجسّمات الإستعباد، لما تَوفّقتُ مع الخنوع المُتَفَشّي في وَشْمِ ملامِح الحريّة على أكتافِ ضمائر تَحبُو صَوْبَ الإنعِتاق!!

قد نربط حجم ألمِ الوَخز والإستِلال بمَقاس الشّوكة ومدى توَغُّلها في الأحاسيس، ولكن ألَا تُعتبر استعارة مفهوم وَصفة "آحّْ وُبْرَاتْ" شكلا من أشكال الإقدام على العلاج؟ وفي الختام رَحم الله إمْرِءً قال : - النّاس طُوب وحجْر، والإستثاء طبعا وارد، مع التّقدير والإحترام لكل من جمَعتنا بهم الظروف إتفاقا أو اختلافا حول رأي أو موضوع دون أن نُفسد للودّ قضيّة!!