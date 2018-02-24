ركوب براق الألوان

محمد غاني*

تفنن الغرب في إركاب أطفاله براق الألوان من أجل الصعود في معراج العلم في تدرج لطيف دون أن تضيق رئتا تنفسه العلمي بفضل تنوع نقوش الرياضات العلمية من جهة، واختلاف صباغة المناهج تارة وتغاير التنميقات التي تزوِق مختلف دروسهم ومدرسيهم من جهة أخرى، لا لشيء إلا لعلمه بطبيعة الملل الذي يتسرب لنفوس الأطفال عند سلوكهم لطريق الحق في أي ميدان من الميادين.

أمة العرب أولى بفقه هاته اللطيفة، إلا أنها أصرت أن تغطي أعينها بحجاب يَدِ فتنة مظاهر الماديات وأغلقت أذني البصيرة الثاقبة بأصابع تلونات سطحيات ملهيات جوفاء، واستغشى العرب ثياب الجهالة، وأصروا على التغني بإرث الأولين، واستكبروا بأسبقيتهم على الآخر الحضاري استكبارا.

أليس هي الأمة التي لون لها الحق الطاعات لما علم منها حصول الملل في سلوك الجادة، جاء في حكم ابن عطاء الله السكندري: لما علم الحق منك وجود الملل لون لك الطاعات وعلم ما فيك من وجود الشره فحجرها عليك في بعض الأوقات ليكون همك إقامة الصلاة لا وجود الصلاة فما كل مصل مقيم.

أليس التدبر والتفكر في الشرائع أولى الأولويات في مقدساتنا، لكننا نأبى إلا أن نتشبث بالسطحي دون الغوص في الفلسفي منها، فأجود ما في الثمار لبها لا قشورها. نعم يحمي القشر اللب من التلف دون أن يعني ذلك أن نقطف القشر ونترك اللب، فيا أسفا على من أعطى الأولوية الكبرى لسطحيات الأمور وترك مغزى ولب مقاصدها.

للوصول إلى أسمى المقاصد يبقى براق الألوان من أولى الوسائل التي يمكن ركوبها، وتغيير الطلاءات يبقى من الاختيارات المحضة لكل طالب للنجاح، حيث يمكنه الهروب من الملل كلما شعر به يتسلل إليه من أجل ثنيه عن عزمه، بتنويع المناهج مثلا، فإن كان يركز على كليات الأمور يمكن أن يُعَرِج على جزئياتها، ألم تسمع إلى باولو كويلو يصدح حكمة: إن تشابهت الأيام هكذا فذلك يعني أن الناس توقفوا عن إدراك الأشياء الجميلة التي تمثل في حياتهم.

من الأمور التي تثني العزائم أيضا عن بلوغ المرام، تشتت التوجه والقصد؛ لذلك لا بد من تحديد مراد أسمى للحياة، لكن هذا لا يمنع من تنويع أهداف صغرى يجدد المرء إحداها إلى ما سواها كلما رسا بمرفأ منها؛ لذلك ينوع الكبار في الأهداف حتى لا يتسرب لهم الملل، لأنه في نظرهم خطيئة ما مثلها خطيئة، لا لشيء إلا للتنوعات الهائلة التي يجدونها أمامهم من أجل ركوب بُرُقِها للوصول إلى مراميهم، ألم يشدو اوسكار وايلد بحكمته الرائدة: الملل هو الخطيئة الوحيدة التي لا يمكن أن تغتفر.

حتى حكماء الروح من كبار الرجالات يحذرون من تسريبات الملل إلى فِعالهم، لما ينزعه من بنزين المحبة من طموحات الإنسان، فهذا عبد الوهاب الشعراني يترنم صادحا: "ذرة من العبادة مع الإقبال على حضرة الله خيرٌ من أمثال الجبال منـها مع الملل".

أضف إلى كل ما سبق الذكاء، ذلكم الذكاء الاشاري الذي يعلمه لنا ركوب براق الألوان من فهم لمؤشرات إيضاحية لمعالم طريق النجاح، أليست إشارات المرور الدولية من ألوان حمراء وصفراء وخضراء خير منظم لسياراتنا في حياتنا اليومية؟ أليس بياض النهار إيذانا يوميا بنهاية سواد كل كرب ومشكل؟

أليس سواد الليل مؤشرا على وقت راحة البدن من كل تعب يومي؟

أليس تتغير نظرة أحدنا إلى الدنيا كلما تنبه إلى ضرورة تغيير نظاراته النفسية إلى الوجود من الحسن إلى الأحسن ومن الجيد إلى الأجود؟