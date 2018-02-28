أنا امرأة.. إذن أنا لا أفكر مثلك !

رامية نجيمة

في عالم صاغ مفاهيمه الرجال يصعب على المرأة أن تتحرك خارج إطار رُسم لها مسبقا. وحتى في عهد الحضارة والقوانين الوضعية مازالت آثار الحياة البدائية (الوحشية،كما يسميها كلود ليفي ستراوس) حيث الغلبة للأقوى، هي ما يطبع علاقة الرجل بالمرأة بشكل عام.. الرجال أسسوا لكل شيء وفق طبيعتهم هم: العلوم، الفلسفة، القوانين.. حتى الأديان، هم من تولى تأويلها في أول الأمر وآخره، وإذا أرادت المرأة أن تجد لنفسها مكانا في عالم الرجال هذا، فإنه يتعين عليها أن تتخذ طبيعتهم وتتبِّع طباعهم، وتفكر وفق مناهج عقلية ابتدعوها هم، وإلا فإن وصفَي التفاهة والسطحية يقفان لها بالمرصاد.

من المعروف أنّ عُقول البشر تختلف باختلاف عوامل عدة: العمر، الجنس، التربية/النشأة/البيئة، المستوى التعليمي... إلخ. وبناء على هذه العوامل يتحدد مستوى إدراكها ونمط تفاعلها مع المعطيات المختلفة التي تحيط بها. يقف شخصان أمام نفس المشهد: ثلاثة كلاب تحاصر قطا بجانب سور.. يثب القط وراء السور بسرعة هائلة تاركا الكلاب الثلاثة في حالة خيبة. الشخص الأول يفكّر في مرونة القِطط عامة وقدرتها على القفز والمراوغة والتواري وبالتالي التفوق على كائنات أضخم منها دون جهد يُذكر. أما الشخص الثاني فيفكر في ماهية البناية التي اتجه نحوها القط، وما إذا كان فيها شبابيك مفتوحة، ثم هل سيوفق القط في الخروج من هناك أم سيضيع فيما يشبه المتاهة؟

هذا المشهد ذاته سيُرى مِن نواح مختلفة لا حَصر لها عدديا، باختلاف الأشخاص ومع نفس الأشخاص باختلاف المواقف.كل عقل يتعامل وفق منهجية معينة، يفتح ملفا من الأفكار، وكل ملف يحيل على ملف آخر، ولا يُعرف -وقد لا يعرف مطلقا- ما الذي يجعل العقول تتخذ مناهج تفكير مختلفة حتى في أكثر المواقف بساطة وبديهية.

ما الغاية من هذا الكلام المعروف والمكرر والبديهي الذي لا يختلف حوله اثنان؟ (وعقل آخر قد يقول: لا يتناطح حوله عنزان، غير أن عقلي أنا لا يحبذ هذا التعبير ).

تحتاج أي امرأة كيما تحرز تقدما في حياتها إلى دعم، شأنها في ذلك شأن الرجل. الطفل يتعلم المشي لأنه يرى الكبار يمشون، ويتلقى تشجيعا على ذلك، ثم هو يتعلم الكلام لأن المحيطين به يتكلمون ويساعدونه على ذلك. امرأة تنشأ في محيط (الأسرة/الحي/المدينة/ البلد) حيث لا تحسن النساء لا القراءة ولا الكتابة، ويعتبر مكانهن الطبيعي هو المطبخ، هي امرأة لا يجوز اتهامها بالضعف والتخاذل إن لم تستطع الانسلاخ عن بيئتها ولم تخرج عن سنة أهلها. وبالطبع؛ فإن الحديث عن التعليم هنا هو لضرب المثل لا أكثر.

الدعم الذي تحتاجه المرأة لتحقق ذاتها هو أولا دعم الأسرة التي تنشأ فيها: الأب والأم ثم الإخوة.. العديد من الأسر المغربية مازالت تميز في التعامل بين الذكر والأنثى. وكثيرا ما يتلقى الإبن الذكر تربية غير لائقة كأن يتعرض للضرب أو الإهانة أو التجاهل.. كثيرا ما يفعل الأهل ذلك دون وعي حقيقي، أو معرفة بأسلوب التربية اللائق المبني على الحوار والتفهّم. وأيا يكن ما يتعرض له الإبن الذكر فإن الإبنة الأنثى تتعرض لما هو أسوء، وإن كان للصبي الذكر رغيف الخبز الحاف؛ فنصف رغيف هو ما يليق بالأنثى وأكثر من ذلك جشع لا يليق.

التمييز يوجد في الشارع أيضا، والشوارع المغربية تحديدا: إذا اعتبرنا أن التحرش ينال الذكور أيضا فإنه ينال الإناث أضعافا وأضعافا، وبشكل مختلف أيضا: المرأة تتعرض للتحرش بسبب لباسها وهي دائما مسؤولة عن الاعتداءات التي تتعرض لها في الخارج (إما لأنها تلبس لباسا غير ملائم، أو تمشي في طريق/شارع/حي غير ملائم، أو لأنها خارجة في وقت غير ملائم) أما الرجل... هل سبق لكم أن رأيتم رجلا تعرض للتحرش لأنه يلبس قميصا بنصف كُمّ؟

ولا نشك أن الرجل حين يمر ليلا بشارع خال فإنه مُعرَّض لخطر التعرض لاعتداء بهدف السرقة أو أي شيء آخر، لكن نسبة التعرض للخطر ترتفع كثيرا بالنسبة للمرأة، كأنّ قدَرها أن تعيش كغزالة تجري وتجري وإلا تلقّفتها رصاصة صيادٍ مِن حيث لا تدري !

المرأة والرجل قد يتواجدان جسديا في نفس المكان، لكن ليس بنفس حيثياته وأبعاده؛ فما هو آمن للرجل ليس بالضرورة آمنا للمرأة، كذلك لا يعيشان في نفس الزمان؛ فما هو مقبول للرجل ومُتلائم مع العصر الحديث يعتبر بالنسبة للمرأة جرأة زائدة واستباقا غير مبرر للزمان مما يجر عليها أوصافا قد تنعتها بسوء الأدب وربما الفساد والانحلال الخلقي.

هل توفر القوانين نوعا من أنواع الحماية؟

القانون هو كدواء لا يؤتي مفعوله إلا إذا تمّ تناوله وفق طريقة معينة، في حالتنا هذه "الطريقة المعينة" تتمثل في الوعي. ولكن من أين يتأتى الوعي حين يغيب التعليم؟ وليس المقصود هنا تعليم الكفايات الأساسية المتمثلة في القراءة والكتابة والحساب، فالبرغم من كل ما قد تتيحه هذه الكفايات الأساسية لمتعلِّمها من إمكانيات لتفهم بنيات الواقع وإعادة تحليلها وفق ما يقتضيه العقل والمنطق لا وفق ما تفرضه العادات، إلا أنها تبقى ناقصة ما لم تُقرن بتربية توعوية، بصيغة أخرى: ماذا يتلقى التلميذ المغربي في المدرسة عدا المواد الدراسية المقررة؟ ماذا يتلقى، خاصة حين يصبح يافعا، وتتمظهر التغيرات الفيزيولوجية على أجساد كل من الذكور والإناث داخل نفس المؤسسة؟

الذكور في المؤسسات التعليمية يُسطّرون حدودَهم ويفرضون وجودهم في الكثير من الحالات باللجوء إلى العنف: عراك، قدرة على كيل الشتائم باستعمال الألفاظ النابية.. التلميذات الإناث لا يجدن ذلك ولا ينبغي لهن. وبينما تُلصق صفات كالشجاعة والرجولة (الرجولة منذ الطفولة/ إيلا ضربك ضربو !) باليافع الذي يلجأ للعنف لحل مشاكله داخل المدرسة أو خارجها، فإن التلميذة الأنثى مجبولة على الصبر.

كيف تدافع التلميذة الأنثى عن نفسها في وضع مماثل؟ وهل تحميها إدارة المدرسة من وطأة اللكم والشتائم؟

الفيلم التلفزيوني المغربي "زارع الريح" هو من أحد الأعمال الفنية المغربية التي تناولت ظاهرة العنف في المدرسة من مُصورا قصة اعتداء متواصل يمارسه تلميذ (طفل) على زميلته في المدرسة وذلك من عدة نواح؛ فالفيلم يُلمّح إلى الوضع الأسري المزري الذي يعيشه التلميذ المعتدي، والوسط الاجتماعي الهشّ الذي ينتمي إليه وكيف أن اعتداءه المتواصل على زميلته يكاد يكون بدون حلول.

أسفله رابط الفيلم على موقع اليوتيوب:

https://www.youtube.com/watch?v=iCpMdXoWnOU

لكن هل للمرأة دور فيما سبقت الإشارة إليه؟ هل تختار المرأة أن تمشي في المسارات التي رسمها الرجال قبل أن ينقرض إنسان النياندرتال؟

نعم، ولا..

نعم، لأن الاختيار ممكن دائما، ولأنّ الأنماط التي يُنظر من خلالها إلى هذا العالم يمكن أن تتكسّر في أية لحظة وقد أثبت التاريخ ذلك مرات ومرات.

ولا، لأن كسر الأفكار النمطية يحتاج إلى مجهود كل النساء؛ المرأة الأم، الإبنة، الزوجة، الأخت.. كل مجهود تقوم به امرأة واحدة لتغيير صورتها النمطية داخل مجتمع معين هو مجهود ناقص. أما القانون، فإنه لا يتدخل إلا حينما يتم خرقه.. أما التعليم فإنه لا يؤدي دوره من خلال تلقين المواد الأساسية فحسب، ولا من خلال فرض أنظمة وقوانين داخلية صارمة داخل المدرسة، ولكن من خلال تلقين الأفكار التوعوية منها بشكل خاص. الإعلام الغائب الحاضر متهم أيضا، بل هو من أكبر المتهمين حين يتعلق الأمر بقضايا العنف والاضطهاد والتهميش على المرأة: ماذا تقدم البرامج التلفزية مثلا لترفع الظلم المجتمعي الواقع عن المرأة؟ ثم كيف تصورها في أغلب الحالات؟ إن من واجب كل من يهمه أمر نشر التوعية أن ينهض بالتعليم أولا ثم الإعلام ثانيا، (كل ما هو مرتبك بالحروف: ع-ل-م) لأن المجتمع الجاهل هو مجتمع بعيد عن التنمية سواء تعلق الأمر بأوضاع الرجال أو النساء.

وفي الأخير، وحتى نؤكد على أن المقصود من كلامنا ليس توجيه اللوم أو الإتهام إلى الرجل تحديدا؛ فإنه مِن العدل أن نعترف نحن النساء أن المرأة المغربية المعاصرة ما كانت لتضطلع بما تقوم به الآن من مهام.. بل ما كانت لتدرس، أو تعمل، أو تغادر بيتها متمتعة بحد أدنى من الأمن والأمان لولا مساهمة الرجل (الأب/الزوج) في كل العصور. من نواح مادية واجتماعية وحقوقية.. غير أن طريق الإصلاح لا يزال طويلا.

للرجل فضل كبير في ما وصلت إليه المرأة المغربية في العصر الراهن، إذ سمح لها هي التي لم تكن تغادر البيت تقريبا (أو كانت لها خرجتان كما يقال في العامية: خرجة من بيت أبيها إلى بيت زوجها، ثم من بيت زوجها إلى قبرها !)، سمح لها بأن تقتسم معه امتيازاته وتشاركه أعباءه وساعدها في ذلك أيضا..

لولا أبي.. ما كنت لأكون على ما أنا عليه الآن.

ملاحظة: عزيزي الرجل، إذا بدت لك هذه الكلمات أعلاه تافهة أو سطحية أو بديهية أو ناقصة؛ فالمرجو أن تعذرني لأني لا أفكر مثلك، كما أنك لا تفكر مثلي.. عقلي يشتغل على نحو مغاير، وليس مضطرا بأي حال من الأحوال لأن يوافق عقلك.

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