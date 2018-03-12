يوميات أستاذ من درجة ضابط .. آخر يوم في مازغان

عزيز لعويسي*

خلال اليوم الموالي، غادر الأستاذ "سليم" مدينة الزهور صباحا على متن طاكسي كبير في اتجاه المحطة الطرقية أولاد زيان، ومنها استقل حافلة للمسافرين في اتجاه مدينة الجديدة، في ذاك اليوم الرمضاني وأثناء الرحلة عبر الطريق السيار الدار البيضاء الجديدة، انتابته نسائم نوستالجية، جعلته يرتمي بكل أريحية في حضن الذكريات الراحلة.. عادت به الذاكرة الحية إلى يوميات موسم تكويني استثنائي بكل المقاييس أوشك على الرحيل بدون رجعة.. موسم لم يكن استثنائيا فحسب، بل كان بالنسبة إليه موسما مفصليا في مساره المهني وحتى الشخصي، موسم كان كافيا بأن يجهز على آخر فلول مهنة الآهات، حيث لا صوت يعلو على صوت الأصفاد والمحاضر والتقارير والتعليمات والمهمات التي لا تنتهي.. وأن يؤسس في ذاته المكسرة الدعامات الأولى للمهنة الجديدة.. تساءل وقتها بعيون شاردة والحافلة تمر عبر "حد السوالم".. كيف حدث ما حدث؟ كيف تم هذا الانتقال السلس من الأصفاد إلى الطباشير ومن المحاضر إلى الجذاذات ومن "الكوميسارية" إلى "القسم"؟ وأية طاقة أو قوة دافعة جعلته يؤمن بإمكانية التغيير الذي كان يبدو أقرب إلى المحال؟

لما مرت الحافلة من مستوى "البير الجديد" كان "سليم" ينبش في حفريات الماضي بحثا عن جواب مناسب لسؤال طائش، وكلما حاول أن يمسك بخيط الجواب، إلا وارتمى بسخاء في حضن سؤال آخر.. وكل سؤال عميق كان يقوده عنوة إلى سؤال أعمق... لكن وبالمرور عبر منطقة "اثنين شتوكة"، أبى "سليم" إلا أن يتخلص من لوعة الأسئلة المعلنة وحرقة الأجوبة الخفية، عادت به نفس الذاكرة إلى يوميات هذا الموسم الاستثنائي، توقف عند شريط اليوميات صورة صورة.. لكنه توقف عند كثير من المحطات والأحداث التي أبى إلا أن يستحضرها في ذاك اليوم الرمضاني الذي لم يكن سوى "آخر يوم في مازغان".

أولها: حكاية يوم أو أسبوع الاستقبال الذي طغا عليه الارتجال والعشوائية؛

ثانيها: لم يتم تعريف المتدربين الجدد كما كان مبرمجا على مرافق المركز، ولعل ذلك كان له ما يبرره على اعتبار أن المركز ليس به مرافق تستحق الزيارة والتعريف؛

ثالثها: أن الحالة الداخلية للمركز كانت مزرية للغاية، وهي صورة كانت تبدو أقرب إلى الضيعة من المركز؛

رابعها: أن المركز وطيلة موسم كامل كان يشرف عليه مدير "بالنيابة"، وهذا الوضع انعكس بشكل أو بآخر على السير العام للمركز، سواء على مستوى تحسين البنيات والمرافق أم على مستوى تدبير مشكل الوضعيات المهنية، وقد تعمقت الوضعية في ظل التنافس حول من سيظفر بمنصب المدير؛

خامسها: تعيين مدير جديد للمركز، والذي لم يكن سوى أستاذ مكون من الطاقم التكويني لشعبة التاريخ والجغرافيا، وكان ذلك مفخرة للشعبة، وقد بدأت وقتها تظهر بعض ملامح التغيير داخل فضاء المركز، حيث تمت إزالة الحشائش وتبليط بعض الممرات والجدران، وبما أن هذا الانتقال قد تم في نهاية الموسم، فقد تعذر تقييم عمل الإدارة الجديدة؛

سادسها: أن المركز وغيره من مراكز التكوين يطغى عليه طابع "العسكرة"، سواء على مستوى الإدارة أم على مستوى أطقم التكوين، إلى درجة أن العلاقة بين "الأستاذ المكون" و"الأستاذ المتدرب" كانت في "بعض الحالات" أقرب من علاقة "الأستاذ" بـ"التلميذ" بكل ما حملته هذه الصورة أو هذه العلاقة غير المقبولة من تسلط واستبداد "ناعم" وتهديد "خفي" تارة و"معلن" تارة أخرى للمتدرب بشيء اسمه "النقطة" و"النجاح"؛

سابعها: أن برنامج التكوين كان غارقا في الكم، في وقت كان من المفروض فيه أن يتم التركيز على "الكيف" والبحث عن طرائق تكوين عصرية تسهم في تكوين وتهيئة أستاذ متفتح متمكن من كل طرائق التدريس الحديثة والعلوم ذات الصلة من علوم قانونية واجتماعية ونفسية وتنمية ذاتية ولغات وغيرها؛

ثامنها: أن تجربة الممارسة الفصلية في إطار الوضعيات المهنية أبانت أن "هوة" قد تطول وقد تقصر بين "التكوين" و"واقع الممارسة الفصلية"، وهذا طرح ويطرح سؤال علاقة "النظري" بـ"العملي" أو "التطبيقي"، وكذا إلى أي حد يستجيب "الواقع" لما يتلقاه المتدرب من دروس نظرية داخل المراكز؟ وإلى أي حد يمكن أن تتحقق نجاعة "تكوين نظري" في ظل "واقع عملي" مليء بالمشاكل والمطبات متعددة الأوجه؟.

ما أن مرت الحافلة من جدار وادي أم الربيع على مشارع مدينة أزمور، حتى توقف "سليم" عند "مشكلة الوضعيات المهنية" التي كادت أن تجهز على هذا الموسم الاستثنائي كما لو كانت رصاصة الرحمة، لولا اتفاقات "آخر لحظة " التي حيكت بحي مولاي عبدا لله فيما يتعلق بشعبة التاريخ والجغرافيا بمسلك الثانوي التأهيلي، تساءل "سليم" مبكرا، كيف تعجز "وزارة" عن ضبط عمل مصالحها الخارجية؟ ولماذا لم يتم الاستجابة لمطالب" الأساتذة المرشدين" باعتبارهم قناة لا محيدة عنها في منظومة التكوين؟ بين الوزارة والأكاديمية والنيابة والمراكز الجهوية ومؤسسات التطبيق والنقابات، ضاعت الحقيقة؛ لكن حضرت كل مظاهر وصور "اللخبطة" و"الارتجال" و"العشوائية"، في مضمار لا يعلو فيه إلا صوت "الأنانية المفرطة"... وفي ظل هذه "الأزمة المفتعلة" كان "الأستاذ المتدرب" هو "الضحية" أو على الأقل "الحلقة الأضعف" في ذاك الصراع الخفي تارة والمعلن تارة أخرى، والوزارة الوصية كان بالإمكان أن تعمل على حل هذه الأزمة بسهولة من خلال الاستجابة لمطالب الأساتذة المرشدين المادية، وهي في مجملها مطالب مشروعة من شأنها أن تشجع المرشدين وتدفعهم إلى الانخراط في هذا المسار التكويني بكل حماس ومسؤولية.

وصلت الحافلة إلى محطة الجديدة، غادر "سليم" مكانه الدافئ تاركا وراء ظهره عشرات من التساؤلات التي تبحث عن صدى جواب، واستقل سيارة أجرة صغيرة قادته إلى المركز، كان يدرك وقتها أنها ستكون آخر رحلة له نحو المركز في هذا الموسم وربما لن تتكرر الرحلة مرة أخرى، ما أن وصل إلى بوابة المركز، ترجل نحو الغرفة رقم 10 حيث ربط الاتصال المباشر بالسلطان "سليمان" الذي كان على أهبة واستعداد من أجل الرحيل بعد أن أدى مناسك الخروج قبل ساعة من الزمن، غادر "سليم" الغرفة على عجل رفقة "سليمان" وتوجه نحو الإدارة حيث قام بما يلزم من مناسك الخروج وسحب شهادة الإجازة الخاصة به، ثم توجها معا إلى مكتب الحارس العام المكلف بالداخلية وسلما مفتاح الغرفة، عقبها قصدا الغرفة التي كانت على استعداد لمغادرتهما بدون رجعة، ألقيا نظرة أخيرة تحت الأسرة والدولاب، قبل أن يحملا العتاد ويغادرا المكان تاركين غرفة تئن من شدة الفراق متمتمة في صمت: من هنا.. من هذا المكان، مر سليم وسليمان.. من هذا المكان.. ولد السلطان والبورط فوليو والنافورة والأشجار الباسقة.. من داخل هذا المكان.. ولدت "يوميات أستاذ من درجة ضابط "... خروج "سليم" و"سليمان" من المركز، كان إيذانا رسميا بنهاية موسم، وفي الأفق كانت تلوح حكاية أخرى اسمها "التعيين"