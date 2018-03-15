الدار البيضاء التي أوجعتني!!

فوزية لهلال

ولأنني كنت سليلة الفقراء البسطاء النازحين من البوادي، فقد كان حظي من الدار البيضاء العيش في ضواحيها الفقيرة المكتظة، حيث الجيران أهل والأبواب مفتوحة على مصراعيها ولا وجود لمفهوم السرية والخصوصية.. فحين تقع مشكلة للجار الخامس، تجد الجميع يدلي بدلوه في انتهاك صارخ لحقه في تقرير مصيره.

أجل كان حظي من مدينتي الجري في حواريها وأزقتها الضيقة، حيث الحي كله يشترك في تربيتك ومراقبة سلوكك وصفعك إن لزم الأمر. وكنت أظن – والحق يقال- أن الدار البيضاء تنحصر في هذا الحي وهذا الزقاق.

لم أكن أدري أن للدار البيضاء شطرا آخر، يعيش فيه سكان من نوع آخر، يكرهوننا نحن –بوزبال- بدون سبب، بدون ذنب؛ إلا لأننا نوجد.

اكتشفت في ليلة من ليالي طفولتي أن هناك في المدينة نفسها –وكما الحكايات- يوجد شطر متسع بشواطئه ومسابحه ونواديه، وهوائه النقي، وسياراته الفارهة، ومساكنه غير الملتصقة، ووجوه أصحابه المضيئة، وأطفاله ذوي اللهجة الفرنسية المكسرة بعربية رديئة.

كنت برفقة أمي.. نظرت إليها ونحن نجوب الشوارع الراقية في البحث عن إحدى المصحات.. كانت تمد يديها بين الفينة والأخرى إلى بطنها في محاولة تلقائية لحماية جنينها ذي الثمانية أشهر من تعب أصابها وأصابه، نظرت إلي وابتسمت في بطولة لتستحث قواي: "قربنا نوصلو"..

عدت ليلتها وأنا أرى دار بيضائي تنظر إلي في حياد كبير.. مدينة إسمنتية غول.. أم تفاضل بين أبنائها.. الفرق بين شطري مدينتي كان كبيرا، أكبر من أن تستوعبه طفولتي.. هزمني إحساسي.. هزمني وجه أمي المتعب.. فكرهت الدار البيضاء.

كرهت برنامج القناة الصغيرة، وهو يصور أطفال الشطر الآخر يتمتعون بعطلتهم في مسابح وشواطئ البلاد.. "قناة تمرنت على نقل الأكاذيب".. فكرت وأنا طفلة قبل أن تمتد يدي لإقفال التلفاز في تحدّ جميل.. لأنطلق بعدها للجري في الحواري، لصنع واقعي الجميل وتزيينه. زين الله واقعكم وأحلامكم.