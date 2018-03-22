الحرية .. حريات

هشام حمدي

النقاش في مسألة الحرية يتسم بالغموض والصعوبة والتعقيد نظرا لتشعبات هذه المسألة وتداخلاتها ونظرا لما تثيره من مشقة وعسر في تحديد نقطة البداية التي يمكن الانطلاق منها وعبرها للشروع في البحث والنقاش، فعناصر مبحث الحرية تتداخل فيما بينها تداخلا لا يجعل الفصل بينها إلا فصلا تعسفيا ومجرد الشرود في تحديد مفهوم ما عن الحرية يثير من النقاشات والتساؤلات الفلسفية والفكرية ما لا حد له ولا حصر، سواء حول الإنسان أو حول الوجود أو الحياة أو العقل أو الإله أو بشأن طبيعة الحرية أو علاقاتها، ويزداد الأمر تعقيدا عندما نبحث عن الحرية في إطار الكوني بفرض أن البحث عن الحرية يمكن أن يقع ضمن إطار خاص محدد بمعزل عن سياقات الفكر الإنساني جملة.

تأخذ مشكلة الحرية أهمية قصوى في الفكر والعمل الإنسانيين، وتعتبر من أقدم المشكلات الفلسفية وأعقدها على الإطلاق، وما زالت تواجه الباحثين والفلاسفة من قديم الزمان، بل أجمعوا على عدم تعريف الحرية والبرهنة عليها بدقة وكفاية، لأنها ليست ظاهرة طبيعية مفحوصة ومجرب عليها، حتى إنهم تفرقوا إلى قسمين.

القسم الأول أثار مشكلتها من حيث عدم وجودها ونفيها تارة باسم الجبرية الدينية القائلة بأن الإنسان مسير لا مخير، أو باسم الضرورة المقيدة للظواهر الطبيعية وأفعال الإنسان بأسباب عقلية، كما ذهب إليه الرواقيون أو إلهية كما ظن باروخ سبينوزا.

القسم الثاني أثبت وجود الحرية، وأثبتها ديكارت مستندا إلى شهادة الشعور بالأفعال الإرادية في حال التقرير، إلا أن شهادة الشعور بالحرية غير كافية لإثبات الحرية؛ لذا رأى كانط أن الحرية ممكنة الوجود للقيام بالواجب الأخلاقي ولكنها غير ممكنة المعرفة في مجال الميتافيزيقا.

أما الفيلسوف الإنجليزي بين فيعرف الحرية بأنها طفل الميتافيزيقا الذي علاه الصدأ من كل الجوانب، وعليه فعندما تثار مسألة الحرية، فإن مسائل شتى سوف تقفز إلى الواجهة طارحة نفسها جزءا من المشكلة وموضوعا للبحث، وهي موضوعات تلازم الحرية كالأخلاق والسياسة والقانون وغيرها. وإذا أطلقنا مصطلح الحرية، والمقصود حرية الإرادة أي الحرية الذاتية، فهنا تثار مسائل من قبيل التفويض واللاتفويض والحتمية واللاحتمية، مع ما تستطيع هذه المسائل من شؤون فرعية كالبحث عن دروب الحتمية، أي الحتمية العلمية والسوسيولوجية والسيكولولوجية واللاهوتية جنبا إلى جنب مع بحث الإنسان من الطبيعة وموقعه وموقفه من الإله.

أما لو أطلقت وأريد بها الحرية السياسية أو الاجتماعية، فسندخل فورا مع كانط في بحث العلاقة بين الحرية والمسؤولية لِمَا في أنواع الحريات وحدودها بفرض لزومها أو وجودها، ثم إشكال الحريات الشخصية والحريات العامة كافة، من تلك التي تتصل بعلاقة الإنسان بذاته وسلطته على حياته وجسده، إلى علاقته بالأسرة والمجتمع والدولة وموقعه ومواقفه منها، مرورا بحرية الضمير والمعتقد والحريات الدينية المختلفة.

وعليه، فإن هذه الطبيعة الخاصة بالحرية وهذا التشعب والتشتت والتداخل الملازم لبحث الحرية يفترض بتا مسبقا ألا نتوقع جلاء صورة الحرية من أي نقاش مهما كان عميقا، لكن يبقى من اللازم أن يخاض النقاش، لاسيما عندما يكون البحث هو بيان حدود الحرية في إطار حرية التعبير وحرية الرأي والفكر.

والواقع أن الشعور بالحرية شبه دليل على وجودها ولكنه ليس كافيا، فالحرية حريات وعمل مستمر للتحرر؛ لذلك ينبغي التفكير في الحرية على أنها موضوع خبرة كيانية وممارسة تاريخية، فلا يستقل إدراكنا لمفهومها عن ضرورة البحث فيها عن وطآة معطيات مستجدة في تاريخ العلوم أو في تاريخ السياسة أو الأخلاق أو النظرة الميتافيزيقية إلى الإنسان.

إن المنهجية المناسبة لمعالجة الحرية ينبغي أن تبرز تاريخية الحرية وتَكَاثُرُ وتعدد معانيها التي فاقت المائتي تعريف كما سجل مؤرخو الفكر؛ الأمر الذي قد ينتهي بنا إلى التأكيد على أن الحرية بداهة خاطئة وكلمة تبدو كأنها كلمة ثابتة حازمة والحال أنها كلمة فخ خاوية ملغمة خائنة. وعليه، لا يصح البحث في الموروث التراثي عن معنى محدد مسبقا للحرية وكأن المبحوث عنه بالفعل هو محدد وقائم وموجود، بل لا بد من استكناه المعنى الكامن في هذا الموروث كما هو قائم فيه بالفعل بحيث يتحدد معناه تبعا له لا تبعا لمعنى وافد من خارج سياقه الإنساني والتاريخي.

الإنسانية هي الحل.