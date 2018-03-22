في الطريق إلى القصيدة العليا

إسماعيل علالي*

-إهداء إلى رسل القيم الجمالية أنى كانوا

فِي مِرْبَدِ القَوْلِ الفَرِيدِ

قَالَتْ قَوَافِي الشِّعْرِ لِي:

عَمِّدْ فُؤَادَكَ بِالنَّشِيدِ

جَدِّدْ قَصِيدَكَ بِالْغِنَاءِ الصَّاعِدِ المُتَمَرِّدِ

يا سَيِّدِي

لا تَدْنُ مِنْ شِعْرِ الْعَبِيدِ

يا سَيِّدِي،

اُنْظُرْ تَجِدْ،

إيقاعَكَ الشِّعْرِيَّ لَحْنَ هَوًى

تسَلَّلَ مِنْ ضُلُوعِكَ ، و الْوَرِيدِ

ينْسَابُ مِنْ نهرِ الرُّؤَى

لَا مِنْ مَجَازٍ بَارِدٍ مُتَجَمِّدِ

يا سَيِّدِي :

الشِّعْرُ موسيقى الْوُجُودِ