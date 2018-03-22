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في الطريق إلى القصيدة العليا

في الطريق إلى القصيدة العليا
إسماعيل علالي*
الخميس 22 مارس 2018 - 23:44

-إهداء إلى رسل القيم الجمالية أنى كانوا

فِي مِرْبَدِ القَوْلِ الفَرِيدِ

قَالَتْ قَوَافِي الشِّعْرِ لِي:

عَمِّدْ فُؤَادَكَ بِالنَّشِيدِ

جَدِّدْ قَصِيدَكَ بِالْغِنَاءِ الصَّاعِدِ المُتَمَرِّدِ

يا سَيِّدِي

لا تَدْنُ مِنْ شِعْرِ الْعَبِيدِ

يا سَيِّدِي،

اُنْظُرْ تَجِدْ،

إيقاعَكَ الشِّعْرِيَّ لَحْنَ هَوًى

تسَلَّلَ مِنْ ضُلُوعِكَ ، و الْوَرِيدِ

ينْسَابُ مِنْ نهرِ الرُّؤَى

لَا مِنْ مَجَازٍ بَارِدٍ مُتَجَمِّدِ

يا سَيِّدِي :

الشِّعْرُ موسيقى الْوُجُودِ

[email protected]

*"شاعر و كاتب ، رئيس جمعية المقهى الأدبي تاونات.

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