المغاربة في اليوم العالمي للسعادة

محسن زردان

السعادة بدورها تمكنت من دخول أروقة منظمة الأمم المتحدة، وبات لها يوم أممي من كل سنة، وهو العشرين من شهر مارس؛ وبالتالي انفلتت من عقول ومخيلة الفلاسفة والمفكرين لتخرج للعموم، وتصبح مطلبا حقوقيا كونيا.

ربما حاولت الأمم المتحدة الاحتفاء بهذا اليوم لإحداث التوازن في اهتماماتها، لتلتفت صوب القضايا الإنسانية المضيئة، لعلها ترسم الابتسامة وتبعث الشعور بالرضى لبني البشر، عوض الانهماك في فك هول الحروب والنزاعات.

يبدو أن السعادة صارت موضوعا محببا لدى علماء النفس والمهتمين بتنمية وتطوير الذات، فانهالت الوصفات من هنا وهناك، وصدرت كتب ومجلات، محاولة ابتكار أدوات وأنماط من السلوكيات، بحثا عن تحقيق سعادة الإنسان؛ وبالتالي أصبح الأمر بمثابة تجارة رائجة ومربحة في عصرنا الحالي.

بل غدت السعادة علما قائما بذاته، وظفت من خلاله علوم الاجتماع والنفس والاقتصاد والأنتربولوجيا، كل نظرياتها العلمية، في سبيل غور خفايا السعادة، وربط تفاعلات الإنسان مع ذاته وبيئته، والبحث في ميكانزماتها البيولوجية الجينية والوراثية.

الحديث عن السعادة قد ينظر إليه من زاوية استفزازية إذا ما استحضرنا واقع الشعوب المتأخرة في ركب التنمية، التي تعاني الفاقة في التعليم والشغل والسكن وشروط الحياة الكريمة. لكن هذا لا يمنع الارتقاء بوعي تلك الشعوب، ورسم ملامح سبل اللحاق بأفق رحاب السعادة، للسعي إلى الوصول إليها؛ علما أن هناك من الشعوب التي استطاعت أن تقارع ظروفها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الصعبة، وتركب موجة التحديات، وتنجح في تسلق سلم التنمية، وتحقيق الرفاهية.

إننا ندرك صعوبة التقاط مفهوم السعادة، بالنظر إلى نسبيته، واختلاف النظرة إليه بين الأفراد والجماعات، حسب أفكارهم ومعتقداهم وقناعاتهم. لكن واقع التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الخ، التي يعرفها العالم، جعل المعايير المادية الملموسة هي المعايير المعتمدة أكثر من غيرها في قياس نسب سعادة الإنسان.

المغاربة على الرغم من نعمة الاستقرار السياسي، وسلامة أراضيهم من شرور الحروب، والعيش في ظل مناخ معتدل، إلا أن منسوب سعادتهم قد يقل عن شعوب عديدة بسبب الضائقة الاقتصادية، ومشاكل وصعوبات التعليم، والولوج إلى الصحة وعالم الشغل، وعدم رضاهم عن أداء حكوماتهم المتعاقبة؛ وهو اعتقاد يتوافق مع آخر تقرير أممي للسعادة، يصنف المغرب في المرتبة 85 من بين 155 دولة، استنادا إلى مؤشرات متوسط عمر الأفراد، ومجال الحريات، والصحة العامة للأفراد، والحالة النفسية للأفراد، وظروف العمل وتوافر فرصه، ومدى استقلالية الأفراد في أعمالهم، والدعم الاجتماعي الذي تقدمه الدولة، وانتشار الفساد ومدى مكافحته، وإجمالي دخل الفرد، ومدى تحقيق التوازن بين الحياة الاجتماعية والعملية.

الأمم المتحدة وكأنها أرادت أن تخرج السعادة من بعدها الأخروي، الذي ترجحه الأديان كثيرا، وترسم حياة ذات بعد دنيوي، يرتكز على مؤشرات الخدمات التي يتلقاها الإنسان في مسيرة حياته، خصوصا منها أنظمة الحماية الاجتماعية؛ فكلما كانت هذه الأنظمة متوفرة، كلما اطمئن الإنسان لمستقبله، وضمن نمط عيش كريم، لذلك نجد أن الدول التي تتوفر على أفضل أنظمة الحماية الاجتماعية تحتل مقدمة التصنيف الدولي للسعادة، والعكس صحيح.

السعادة وفق هذا المعطى أضحت مرتبطة بالسياسات العمومية للدول، وخططها في تحقيق التنمية والنهوض بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، ما سيضيف لسياسات الدول مسؤولية تحقيق سعادة الشعوب من عدمه.

من جهة أخرى، اليوم العالمي للسعادة لم يأخذ حظه من تغطية إعلامنا الوطني، ولا النقاش العمومي، أسوة بباقي المناسبات، وكأن في الأمر ما هو محظور، أو سيجلب متاعب الحديث والنبش في قضايا العدالة الاجتماعية، وتوزيع الثروة، التي تعتبر من أسس العوامل المساهمة في تحقيق سعادة المجتمعات.