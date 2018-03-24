تأملات حول معنى القراءة

محمد الجلالي*

إذا كان الإنسان من منظور الفلسفة العقلانية كائن مفكر يستطيع دراسة العالم المحيط به وتسخيره لخدمته وتلبية حاجاته، فإن الواقع يؤكد على أن العقل الإنساني لا يمكن أن يوسع من دائرة إمكانياته أو أن يضمن استمرار سيطرته على الكون إلا بحضور عنصري القراءة والبحث.

فما المقصود بالقراءة؟ ولماذا نقرأ؟ هل نقرأ لنفهم رسالة وجودنا أم لنؤكد وجود رسالتنا؟ هل نقرأ لنحيا أم نحيا لنقرأ؟ هل يمكن اعتبار القراءة فعلا للحياة أو فعلا لمواجهة الموات؟

إن القراءة بوصفها عملية فكرية عقلية يتفاعل معها القارئ، فيفهم ما يقرأ وينتقده ويستخدمه في حل المشكلات التي تواجهه، حظيت بمكانة عظيمة في مختلف الثقافات والديانات السماوية؛ إذ إن أول كلمة خاطب بها جبريل الرسول محمدا عليه الصلاة والسلام هي "اقرأ"، في قوله تعالى: "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ" (العلق: 1-5).

وهذا دليل قاطع على أن الرسالة الأولى للإنسان في الوجود هي القراءة، فبغض النظر عن خصائص المؤلفات التي ينكب هذا الأخير على دراستها وفحصها، إلا أن كل تجربة للقراءة تساهم في إضافة عناصر جديدة إلى حياة الإنسان؛ إذ من خلالها يمكن للمرء أن يتجاوز ذاته باستمرار ويعانق وضعيات وجودية أكثر معقولية تجعله يقبل على الحياة وينظر إليها بشكل مختلف.

فالإنسان الذي لا يقرأ لا يستطيع أن يبدع أو يكتب أو يعبر لأن القراءة حوار وحرية ونشاط؛ حوار للقارئ مع النصوص التي يقوم بقراءتها، ونشاط من خلاله يكيف هذا الأخير معارفه مع الأنشطة التي يزاولها، وتحرر له من براثن الجهل وظلام الأمية.

لذلك قد يبدو الوجود بشكل عام واضحا وبديهيا ولا يحتاج لأي تفسير إذا ما نحن اكتفينا بالمعارف الحسية التي نتلقاها من طرق التربية التقليدية، لكن بمجرد ما ننكب على القراءة والبحث من خلال تفحص الأدبيات الكبرى والتدقيق في المعارف التي تنتمي لحقول معرفية مختلفة (فزياء، كمياء، فلسفة...)، يصبح الوجود غامضا ومركبا ويحتاج إلى البحث والتساؤل. لذلك غالبا ما نجد أن النظريات العلمية والمواقف الفلسفية انطلقت من مقاربة أشياء كنا نعتقد أنها مفهومة من تلقاء ذاتها وغير جديرة بالاهتمام.

وإجمالا يمكن القول إن القراءة الحقة هي بمثابة سمفونية موسيقية أو رحلة استكشافية ينبهر فيها الإنسان بجمالية وعظمة الأشياء التي يراها ويستمتع بسمفونية الوجود التي تعزفها، يتأمل ويتساءل حول إمكانية امتلاكها وتملكها كإدراكات مطلقة يتفق عليها العقل الإنساني.

غير أن الإنسان مع ذلك يمضي ويستمر في طريق البحث مدركا أنه لن يقف بتاتا على نقطة الوصول ما دامت نهاية كل قراءة إعلانا عن انطلاق مغامرة جديدة من البحث والتقصي؛ إذ إن الخلاصات التي يصل إليها الإنسان عبر القراءة تتحول إلى رهانات جديدة يسعى باستمرار إلى تحقيقها. لذلك، فإن متعة القراءة ليست في معانقة الأفكار الحقيقية والمطلقة، وإنما في جرأة البحث ومغامرة الاكتشاف. القراءة بدء مستمر، بحث مستمر، تساؤل مستمر أو رحلة تدمير للوثوقية.