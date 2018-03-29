مشهد من بريطانيا

أحمد الشحماني

البارحة رجعت من سفرة سريعة إلى لندن، لم تتعد أيامها أصابع اليد الواحدة. توقفت ليلا في اليوم الأخير في محطة فكتوريا لأتناول شيئا من الطعام، حيث أثار انتباهي مشهد جعلني أقف متسمرا لم أبارح مكاني.

ثلاثة رجال شرطة تتوسطهم امرأة شرطية يقفون في صف واحد وأمامهم يقف شاب في مقتبل العمر، لا يتجاوز عمره عشرين ربيعا، يمسك به شاب آخر بنفس العمر، محاولا أن يبعده عن رجال الشرطة، لكن دون جدوى؛ فالشاب يبدو عليه التهور والاندفاع وترتسم على ملامح وجهه علامات السكر والخدر ويتملكه نوع من التحدي.

ما أثار انتباهي وشدني هو أن الشاب المتهور كان ماسكاً بيده جهاز "موبايل"، ويلتقط شريطا لرجال الشرطة، ويتحدث عبر "سناب شات" بكل ثقة واعتداد بالنفس، وكأنه يمزح مع أصدقاء حانه؛ كما كان يصرخ في وجه الشرطة ويعربد ويقوم بأفعال هستيرية، ولكنهم (أي رجال الشرطة) لم يهتزوا أو ينفعلوا أو يخرجوا من نطاق دائرة العقل والمهنية ليدخلوا دائرة الانفعال والتهور والعدوانية.

وقفت أتأمل المشهد الدراماتيكي المثير..الشاب يحاول بكل ما أوتي من قوة أن يستفز رجال الشرطة، ولكنهم لم يهتزوا أو يحاولوا أن يدفعوه أو يخيفوه، بل كانوا يتحلون برباطة الجأش ويظهرون للشاب كل الاحترام..

* * *

استمر المشهد لأكثر من نصف ساعة وأنا أقف متسمرا في مكاني أشاهد الحدث بعيون مفتوحة..

لم يكتفِ الشاب بالصراخ في وجه الشرطة، بل راح يخرج من جيبه قطع حلوى وعلكة، ويدفعها في فم أحد رجال الشرطة بطريقة استفزازية، محاولا جرهم إلى حالة الانفعال، ولكنهم مازالوا يتعاملون معه برباطة جأش وبمهنية واحترام – لم ينفعلوا، لم يعتدوا لم عليه..

انسحب الشاب قليلا وذهب ليتحدث مع امرأة جالسة في رصيف الشارع، ثم عاود أدراج محاولاته الاستفزازية من جديد، ليقتحم هذه المرة الحاجز الذي صنعه رجال الشرطة أمام مدخل محطة فيكتوريا، لكنه لم يستطع اقتحام المدخل لأنهم منعوه بطريقة هادئة جدا دون الاعتداء عليه..

* * *

حقيقة، المشهد أثار في داخلي الكثير من علامات التعجب والاستفهام..

ماذا لو كان هذا الشاب الطائش المتهور في إحدى بلداننا العربية؟ هل سيتعامل معه رجال الشرطة والأمن بهذه الطريقة الإنسانية المهنية المهذبة التي تعامل بها رجال الشرطة البريطانية أم أنهم سيمسحون به الأرض؟..بلا شك سيجعلون العصي ورؤوس بنادق الكلاشنكوف تلعب على رأسه وتنهش جسده لتتركه هائما لا يعرف ليله من نهاره، وربما يجرونه من ثيابه بعد الضرب والإهانة إلى السجون رمادية الشكل – عفوا يستقبلونه في أرقى الفنادق ذات الخمس نجوم معززاً مكرما لفترة لا تقل عن شهر أو شهرين.

هكذا يكون الإنسان في بلاد الدستور والقانون، وهكذا تكون عناصر الأمن والشرطة في أشد حالات التحلي بالأخلاق المهنية والالتزام بقواعد القانون والدستور واحترام أبناء المجتمع، ولا يأخذها في مهنيتها واحترامها للإنسان لومة لائم ..