نحو معالجة رقمية للمعطيات الكمية والنوعية في مجال العلوم الاجتماعية

صديق عبد الوهاب

إن الانتشار الواسع والتطور الهائل الذي عرفته التكنولوجيا الحديثة، ساهم بشكل كبير في تجديد وتطوير طرق وأساليب ومناهج البحث في مختلف الحقول العلمية والمعرفية، بما في ذلك العلوم الاجتماعية. لذا، أصبح من اللازم على الباحث بصفة عامة، والباحث الاجتماعي بصفة خاصة، الالمام وضبط العديد من البرامج المعلوماتية، التي من شأنها أن تيسر سبل بحثه، سواء في عملية وضع الخرائط أو اثناء فرز المعطيات أو في رسم مبيانات وأشكال توضيحية …الخ.

في هذا الإطار، تنظم جمعية منتدى الجغرافيين الشباب للبحث والتنمية، بتعاون مع مختبر المجتمعات والترب والتاريخ والتراث (STHP) بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، وبدعم من عدة شركاء ومؤسسات، البرنامج الوطني الثاني للتكوين والتدريب حول مناهج البحث في العلوم الاجتماعية ونظم المعلومات الجغرافية:حول موضوع :"وسائل الإيضاح وبرامج المعالجة الرقمية للمعطيات الكمية والنوعية بأطروحة الدكتوراه"، أيام 24-25-26-27- و28 يونيو 2018.

إذن ما هو السياق العام لهذا التكوين في نسخته الثانية؟

ما هي أهم المواضيع والوحدات التكوينية المبرمجة؟

وما هي الأهداف المرجوة من هذا التكوين العلمي؟

السياق العام للتكوين

في البداية نشير إلى أن البرنامج الوطني الأول للتكوين والتدريب، حول مناهج البحث في العلوم الاجتماعية ونظم المعلومات الجغرافية، الذي احتضنته كل من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، طيلة الفترة الممتدة من 9 إلى 19 يوليوز 2017، قد حقق نجاحا باهرا وصدى طيبا في أوساط المهتمين بمناهج وأدوات البحث في حقل العلوم الإنسانية والاجتماعية. وقد عرف مشاركة 60 باحث دكتوراه ينتمون ل 15 مؤسسة جامعية مغربية، وأشرف عليه حوالي 30 أستاذ جامعي ومكون. وسيتوج قريبا، بنشر دليل منهجي عملي للباحثين الشباب في ميدان العلوم الاجتماعية، يتضمن مختلف مراحل إنجاز أطروحة الدكتوراه، انطلاقا من تحديد موضوع البحث، وصولا إلى تقديم عرض المناقشة.

وإذا كانت النسخة الأولى من البرنامج التكويني، قد ركزت أساسا على الجوانب المنهجية النظرية، فإن النسخة الثانية، ستستهدف معالجة تطبيقية للمعطيات الكمية والنوعية، التي يجمعها الباحث طيلة فترة البحث البيبلوغرافي والوثائقي والميداني.

موضوع النسخة الثانية للتكوين

تكمن أهمية موضوع النسخة الثانية للتكوين، في كونه يجمع بين الجانب التطبيقي والمهاراتي والتقني، والجانب النظري، وبالتالي سيسهل عمل الباحث في الاستثمار الجيد للمعطيات الكمية (quantitatives) والنوعية (qualitatives)، عن طريق تحويلها إلى وسائل إيضاح هادفة داخل أطروحته : (مثل الخطاطات والأشكال التوضيحية والرسوم البيانية والصور… ).

ورغم كون الباحث الجغرافي هو الأكثر اعتمادا واهتماما بهذه البرامج المعلوماتية، إلا أن توظيف وسائل الإيضاح يشمل بقية التخصصات الأخرى، وخاصة التاريخ، علم الاجتماع، علوم التربية، الاقتصاد، .... سيستفيد من هذا التكوين حوالي 100 باحث وباحثة، ممثلة من 18 مؤسسة جامعية. وسيستعين المنتدى في تنفيذ برنامجه التكويني، بخبرات نخبة من الأساتذة المختصين، من مختلف التخصصات ومؤسسات جامعية المغربية، فضلا عن الخبرة التقنية لأطر المندوبية السامية للتخطيط (قسم العمل الكرطغرافي).

-أهم الوحدات والورشات التكوينية المبرمجة

في بداية هذا التكوين سيتم تقديم مدخل عام حول مناهج البحث في العلوم الاجتماعية، من خلاله يتم التطرق الى العديد من المحطات الأساسية في أطروحة الدكتوراه، بدء من ضبط موضوع البحث، وتحديد الإشكالية، ثم وضع الفرضيات، الى عملية اختيار أدوات البحث… وبعد ذلك، سيتم تقسيم الباحثين إلى مجموعات مصغرة، حسب مواضيع ابحاثهم، من أجل الشروع في الورشات التي تتميز بطابعها الموضوعاتي.

وتكمن أهم الوحدات التكوينية المبرمجة، في ما يلي :

التطرق إلى تقنيات ومهارات القراءة الفعالة وإعداد بطائق القراءة (Fiche de lecture)؛

مهارات قراءة وتحليل الوثيقة التاريخية والمخطوطات، ثم مهارات معالجة الأرشيف (أنواع الأرشيفات …)؛

المبيانات الإحصائية: نماذج وتطبيقات (مبيانات التطورات، مبيانات المقارنات، مبيانات القطاعات، الجداول البسيطة والمركبة…) ؛

مهارات إعداد الخطاطات والأشكال التوضيحية بأطروحة الدكتوراه؛

إعداد وتصميم المشروع الخرائطي (تحديد المطلوب، التصور، التنفيذ…)؛

طرق التوثيق البيبلوغرافي داخل نص الأطروحة :الإحالات والهوامش… ؛

مهارات صياغة وتحرير الأطروحة، بلغة سليمة وبأسلوب سلس، وفق تصميم محكم ودقيق؛

كيفية القيام بعمليات ترميز وتفريغ الاستمارات؛

مهارة انجاز الفهرس الاليكتروني (Sommaire automatique)؛

Vertical Maper (Model Numérique du terrain) ؛

Arcgisو Spssو Excelو. Word

-النتائج المرجوة

- تتويج أفضل مشروع بحث، للنسخة الأولى والثانية من البرنامج التكويني، من خلال تقديم جائزة؛

- نشر الدليل العملي للباحثين الشباب، حول أساليب إنتاج وتوظيف وسائل الإيضاح داخل الأطروحة وطرق ومهارات معالجة المعطيات؛

- خلق بنك رقمي للكتب والأبحاث بميدان العلوم الاجتماعية؛

- نشر جميع التوثيقات السمعية والمرئية للتكوينات على الموقع الرسمي للقناة الجامعية المغربية .

وفي الختام، يمكن القول ان التنمية التكنولوجية والمعلوماتية، تساهم بشكل كبير في التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة للباحث في مختلف حقول العلم والمعرفة.

المراجع:

الورقة التأطيرية للتكوين والتدريب النسخة الثانية .2018