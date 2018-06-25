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لماذا يكون أصعب شيء في الدنيا أن تقنع طائرا بأنه حر ...!

لماذا يكون أصعب شيء في الدنيا أن تقنع طائرا بأنه حر ...!
يوسف النويني
الاثنين 25 يونيو 2018 - 12:18

فكرة تدور حولها رواية جميلة عنوانها " النورس جوناثان"، رواية لا تؤمن بحدود الزمن أو المكان !

حينما تكسر النوارس حاجز "قانون السرب" وتتعلم الطيران إلى أقاصي المدى ، وتنجح في ذلك مجموعة قليلة ، تتأثر بها أفواج من النوارس الأخرى لتعيش حلم الطيران الجميل المتحرر من قانون السرب الجامد !

رواية تؤمن أن قوتنا وحريتنا المنشودة هي تلك التي نحملها في جنبات أنفسنا، والتي علينا تحريرها من قيودها " اكسر قيود أفكارك وسوف تكسر قيود جسدك كذلك " يقول " جوناثان" ..!

حينذاك إن فعلنا . نكون ما نريد أن نكون !

رواية تدعونا لتغيير مستوى وعينا ، واتباع الحافز الذي ينادينا كي نتعلم الطيران خارج قانون وضعه أسلاف السرب منذ آلاف السنين ، ونحلق بعيدا في علا السموات واكتشاف سر وجودنا العظيم ..!

رواية ترفع من مستوى تطلعاتنا وعدم الإيمان بالوقعنا كما هو " لا تصدق ما تخبرك به عيناك ،فكل ما تبديانه لك هو الحدود والقيود ! انظر ببصيرتك وفطنتك ، واكتشف ما تعلمته من قبل وسوف تعرف كيف لنا أن نطير ..." يقول جوناثان النورس العظيم !!

رواية ليست ككل الروايات التي قرأتها من قبل . تطوي مفهوم الزمن والمكان حتى نستطيع الطيران في الماضي والمستقبل !

رواية كانت أضيق مما تحتوي أفكارها !

كيف تبزغ المغامرة فجأة في عقل المرء ؟ روح الخيال تغذيه !

رواية نهايتها كبدايتها لا تهتم لمصير الأبطال بل لبريقهم وتراثهم الذي تركوه فضيعه الخلف بأعجوبة وأصبحت سيرة "النورس العظيم" الذي كسر حواجز زمانه ومكانه وتحرر من قيود مجتمعه . أصبحت سيرة مقدسة تمنع النوارس الأخرى تعلم الطيران والتحليق بعيدا !

أصبح شاطئ النوارس قبورا تتلى عليها صلوات تحتقر الذات الحية وتقدس صورة وخيال القائد النوراني المؤسس العظيم ! فهل نسقط نحن أيضا في ما سقط فيه أتباع وتلامذة " جوناثان" !!؟

رواية تفجر الإبداع عند قارئها فهي كما يقول صاحبها " باخ" : لم تكتب بفضل اللجان وقواعد النحو ،وانبثقت من لغز يمس خيالنا الصامت ، من أسئلة تبقينا في حيرة لسنوات ، ثم تهب عاصفة من الإجابات فجأة من موضع مجهول ، تنطلق السهام من قوس لم نره قط ...!

شكرا باخ ! شكرا "جوناثان"

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