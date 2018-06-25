24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:25
|06:14
|13:35
|17:15
|20:47
|22:20
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- قصص شيوخ وعجائز باب الخوخة .. غدر الزمان ووطأة النسيان
- إدريس الأزمي
- نور الدين أمرابط
- الصيادلة يسعون إلى إسقاط "ضريبة الدواء" المفروضة على المغاربة
- آلاف الأطفال "معاقي الذهن" محرومون من خدمات صحية ومدرسية
محاكمة الصحافي المهداوي تشارف "النهاية" .. وأسرته تنتظر البراءة (5.00)
إحالة تقرير النيابة العامة على مجلس النواب تثير جدلا بالبرلمان (5.00)
لشكر: لن نقبلَ بتحالفات داخل الأغلبية .. والاتحاد تعرّض للإجحاف (5.00)
جيش الجزائر يصرع صحراويا بتندوف والبوليساريو تطمس الجريمة (5.00)
- وكالة الأنباء الألمانية: رونار مدربا لمنتخب الجزائر بعد المونديال - (154)
- رجب أردوغان يعلن "فوزه المريح" في الانتخابات الرئاسية التركية - (113)
- العثماني: الفساد يفوت على المغاربة بناء 300 مدرسة كل سنة - (101)
- حميش ينسف حجج "غلاة الأمازيغية" .. يأكلون الغلة ويلعنون الملة - (95)
- مدرب المنتخب يعد بخروج "الأسود" مرفوعي الرأس بعد ظلم التحكيم - (71)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
لماذا يكون أصعب شيء في الدنيا أن تقنع طائرا بأنه حر ...!
فكرة تدور حولها رواية جميلة عنوانها " النورس جوناثان"، رواية لا تؤمن بحدود الزمن أو المكان !
حينما تكسر النوارس حاجز "قانون السرب" وتتعلم الطيران إلى أقاصي المدى ، وتنجح في ذلك مجموعة قليلة ، تتأثر بها أفواج من النوارس الأخرى لتعيش حلم الطيران الجميل المتحرر من قانون السرب الجامد !
رواية تؤمن أن قوتنا وحريتنا المنشودة هي تلك التي نحملها في جنبات أنفسنا، والتي علينا تحريرها من قيودها " اكسر قيود أفكارك وسوف تكسر قيود جسدك كذلك " يقول " جوناثان" ..!
حينذاك إن فعلنا . نكون ما نريد أن نكون !
رواية تدعونا لتغيير مستوى وعينا ، واتباع الحافز الذي ينادينا كي نتعلم الطيران خارج قانون وضعه أسلاف السرب منذ آلاف السنين ، ونحلق بعيدا في علا السموات واكتشاف سر وجودنا العظيم ..!
رواية ترفع من مستوى تطلعاتنا وعدم الإيمان بالوقعنا كما هو " لا تصدق ما تخبرك به عيناك ،فكل ما تبديانه لك هو الحدود والقيود ! انظر ببصيرتك وفطنتك ، واكتشف ما تعلمته من قبل وسوف تعرف كيف لنا أن نطير ..." يقول جوناثان النورس العظيم !!
رواية ليست ككل الروايات التي قرأتها من قبل . تطوي مفهوم الزمن والمكان حتى نستطيع الطيران في الماضي والمستقبل !
رواية كانت أضيق مما تحتوي أفكارها !
كيف تبزغ المغامرة فجأة في عقل المرء ؟ روح الخيال تغذيه !
رواية نهايتها كبدايتها لا تهتم لمصير الأبطال بل لبريقهم وتراثهم الذي تركوه فضيعه الخلف بأعجوبة وأصبحت سيرة "النورس العظيم" الذي كسر حواجز زمانه ومكانه وتحرر من قيود مجتمعه . أصبحت سيرة مقدسة تمنع النوارس الأخرى تعلم الطيران والتحليق بعيدا !
أصبح شاطئ النوارس قبورا تتلى عليها صلوات تحتقر الذات الحية وتقدس صورة وخيال القائد النوراني المؤسس العظيم ! فهل نسقط نحن أيضا في ما سقط فيه أتباع وتلامذة " جوناثان" !!؟
رواية تفجر الإبداع عند قارئها فهي كما يقول صاحبها " باخ" : لم تكتب بفضل اللجان وقواعد النحو ،وانبثقت من لغز يمس خيالنا الصامت ، من أسئلة تبقينا في حيرة لسنوات ، ثم تهب عاصفة من الإجابات فجأة من موضع مجهول ، تنطلق السهام من قوس لم نره قط ...!
شكرا باخ ! شكرا "جوناثان"