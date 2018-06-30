خديعة اللغة ...!

يوسف النويني

كثيرا ما تخدعنا اللغة، فتغوينا العبارات والكلمات، أو ترفعنا إلى مراقي الفهم الخالص...!

تواصلنا تفقده اللغة هدفه ، وتغطي على مراميه باحتمالاتها و مرادفاتها ومعانيها التي تختلط على المتواصلين منا ..!

يمكن للغة أن تكون سلاحا قاتلا ، فتاكا ، أو شفاء وبلسما...!

اختيار كلماتها وسجعها وطبقاتها وتلويناتها، يدفعنا إلى السقوط في هوات الاختلاف إن لم يحسن المتلقي عنا فهمها وتقليب الفكر في احتمالات مقصدها ، أو تصبح اللغة طريقا للتلاعب والانحباس الثقافي حيث العبارات الجوفاء المنمقة ، والنصوص الفارغة التي تقرأها فتترك لديك فراغات، وتخلق لك شروخا ونُدَبًا في الفهم والنفس.

حواراتنا تخضع بالضرورة إلى إصغاء السمع وإلقائه أمام ما نسمع ونقرأ ، فلتلك الكلمات سحرٌ أخَّاذ أو تلبيسُ إبليس !

حين يغيب الصدق الذي ينبع من قلب الكاتب أو المتحاور تغيب وظيفة اللغة من حيث مقصدها ومراميها !

اللغة آلة تحمل عنا هموم ما أردنا التعبير عنه ، ومعيار للصدق الذي يدفعنا إلى تلك المغامرة التي نخوضها أثناء الكتابة .

فاختلاف أنماط التعبير تكون حاسمة في خلق وضعيات ناجحة .

فالكتابة مخاض يتولد عن إحساس بجمالية اللغة ، وتعبيراتها ، وتكلفها أو بساطتها ، فليست هي كمن يتواصل وجها لوجهه ، فتلك وضعية متميزة تقتضي مخاضا نفسيا يتداخل فيه الشعور بالتفوق وحب الاقناع .

اختبار فهمنا أو سوءه رهين بتحري الصدق ، والبحث عن أخلص وأبسط قناة تنقل إلينا ومنا جميل المعاني وتقيس حرارة مشاعرنا ودرجة الود والحب بين ثنايا حروفنا وتعابيرنا ..!

اللغة سلاح لنا ، فإذا فقدنا التحكم في قوته وخطورته سقطنا قبل أن نفهم وتردينا في غيابات التردي والتشظي ...!