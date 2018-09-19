هل حقا سنموت...؟!

فوزية لهلال

إي والله سنموت.. وستنتهي الحكاية التي دوناها بمداد العمر.

ستنتهي حكاية الفناء.. لتبدأ حكاية البقاء.

"كل من عليها فان ".. قرأت هاته الآية مئات المرات ربما .. ولكنها الليلة أتعبتني.. فكرت في موت آت لا محالة، في حقيقة الرحيل عن الأرض.. والأحباب.

والحقيقة أن أخبار الموت حاصرتني في اليومين الأخيرين.. وترصدت أفكاري في إلحاح غريب.. البداية كانت عقب قراءتي لمقالات عديدة في وداع الكاتب أحمد خالد توفيق.. لم أقرأ يوما للدكتور، ولكني بكيت نفسا غادرت دنيانا وتركت قلوبا تنعيها بصدق ومرارة، وقصاصات ورق وملصقات على باب المقبرة تحكي قلوبا أحبت بصدق واشتاقت .. وأوجعها الموت المفاجئ.

الموت يوجع الأحياء على رأي محمود درويش، وجع عميق لن تقرأه في العيون، فالنظرات تصبح محايدة.. منطفئة، كنظرات صديقتي التي فقدت ابنها.. ولم تبك، لأن الألم كان أكبر من أن يحتويه الدمع.. قالت: "أحس أنني أعيش كابوسا مزعجا .. وأن الصبح آت .. وولدي آت" لم أجب.. غبي من يلبس ثياب الوعاظ.. أنصت لألم الموجوعين.. امنحهم صدرك .. وأذنيك.. واصمت!!

أصمت فللموت رهبة.. وللفراق وجع!!

يخيفنا الموت.. تخيفنا النهايات.. الوداع أيضا مخيف.. كالموت، شكل من أشكال الغياب الطويل.

أنظر إلى عائلتي ونحن على مائدة العشاء.. أطيل النظر في الوجوه العزيزة... هل سنفترق يوما؟! أشحت بوجهي لأبعد فكرة أرعبتني.

هتف صوت بداخلي وسط كل أفكاري المتداخلة: أدع ربك أن يديم عليك النعم.. وتمتع بها شكرا وتقربا إلى الله.

قبل أقدام أمك صباح مساء.. استمع واستمتع بحكاياتها.. أمن على دعائها.. باب من أبواب الجنة يمشي على الأرض.. املأ رئتيك بهواء وجودها.. وارقص نشوة أنها هنا!!

أنظر إلى أولادك، واستمتع برفقتهم .. أنصت إلى موسيقى بكائهم وضحكاتهم.. وافرح.. احتضنهم حتى تصل هرمونات السعادة ذروتها!!

إنهم موجودون!!

أنظر إلى عائلتك.. إخوتك.. إنهم جزء منك.. لحم ودم.. وثدي أم.. قل إنك تحبهم، ويضيرك ما يضيرهم.. واسجد لربك شكرا..

أنهم موجودون!!

قل لأصدقائك

كم تحبهم.. وتشتاق إليهم.. وأن اللقاء بهم أنس وراحة.. وجلسة الشاي المغربي بصحبتهم بالدنيا.. لا تبخل بالكلمات.. واحمد الله..

أنهم موجودون!! فجميعكم راحل!!

اعشق عملك.. زملائك.. أعط الأحسن والأجود، ليستمر طيبك عطرا يفوح به المكان.

عطر وجودك بالحب.. أحب أمكنتك، مصلاك، عالمك.. جيرانك......

كن عمارا.. نبض قلب.. إحساس إنسان!!