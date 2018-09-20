24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4407:1113:2616:4919:3120:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مساطر إدارية تعيق تفعيل صندوق التعويضات لضحايا مافيا العقارات (5.00)

  2. جبهة تطرح خمسة سيناريوهات لإنقاذ "سامير" وتطالب بجبر الضرر (5.00)

  3. ويفشل الكتاب المدرسي.. (5.00)

  4. الهند تقترب من تجريم الطلاق الشفهي "بالثلاث" (5.00)

  5. النقاش اللغوي حالة شرود وانفلات عاطفي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منبر هسبريس | بحر وبشر

بحر وبشر

بحر وبشر
يونس فنيش
الخميس 20 شتنبر 2018 - 07:31

هروب نحو المجهول بلا آفاق و لا أمل

جلد الذات بالماء و الملح عقابا على الفشل

حب الغياب عن الأهل مهما كلف الثمن

فرار من نظرة الأم و الأب و الجيران

***

وهم و قد علم أنه حقيقة بلا غبار

حياة ميتة ولعنة الجبن و وصمة العار

لا مفر من التعاسة مهما ابتعد المكان

الحزن يسكن الفؤاد و لا يستقر في البلدان

***

الأرض خصبة تحتاج إلى الذراع و المعول،

لمن يتركون الفكر فهو لا يزرع في الخيال

تبا لزمان فر منه عنفوان زهرة الشباب

بئس ركاب بحر خيال يحيد عن الصواب

***

يا شباب، لا مفر من القدر و النجاة في العمل

و إن ماتت الحياة فإنها ليست نهاية الأجل

الأمل صناعة ثقيلة لا يتقنها سوى الشجعان

و المستقبل سماء لها ألوان يختارها الفتيان

***

لا فرق بين لغة الخشب و سفينة من خشب

لا مفر من الحقيقة، لا وجود لجزيرة العجب

الخير في أرض الأجداد لا في بقاع العجم

الوطن يسكن الرجال و يشحذ للبناء الهمم

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.