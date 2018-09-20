يونس فنيش

هروب نحو المجهول بلا آفاق و لا أمل

جلد الذات بالماء و الملح عقابا على الفشل

حب الغياب عن الأهل مهما كلف الثمن

فرار من نظرة الأم و الأب و الجيران

***

وهم و قد علم أنه حقيقة بلا غبار

حياة ميتة ولعنة الجبن و وصمة العار

لا مفر من التعاسة مهما ابتعد المكان

الحزن يسكن الفؤاد و لا يستقر في البلدان

***

الأرض خصبة تحتاج إلى الذراع و المعول،

لمن يتركون الفكر فهو لا يزرع في الخيال

تبا لزمان فر منه عنفوان زهرة الشباب

بئس ركاب بحر خيال يحيد عن الصواب

***

يا شباب، لا مفر من القدر و النجاة في العمل

و إن ماتت الحياة فإنها ليست نهاية الأجل

الأمل صناعة ثقيلة لا يتقنها سوى الشجعان

و المستقبل سماء لها ألوان يختارها الفتيان

***

لا فرق بين لغة الخشب و سفينة من خشب

لا مفر من الحقيقة، لا وجود لجزيرة العجب

الخير في أرض الأجداد لا في بقاع العجم

الوطن يسكن الرجال و يشحذ للبناء الهمم