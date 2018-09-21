الهيئات والمؤسسات الإسلامية في العالم وفشلها في صناعة المسلم الصالح

الصادق العثماني

الذي عاش سنوات خارج الدول العربية وخصوصا في أوروبا وأمريكا والدول المتقدمة عموما يندهش للفرق الحاصل بينهما على مستوى الدين والإلتزام به، فنجد على سبيل المثال شعوب دولنا العربية والإسلامية أكثر تدينا والتزاما بالدين، وهذا يتجلى في كثير من الشعائر الدينية منها شعيرة الصلاة والصيام والحج وغير ذلك؛ لكن في نفس الوقت -وهذا ما يحير أهل العلم والفكر والثقافة والتربية- يحتل نفس الشعب المتدين ونفس الدول مراكز متقدمة من حيث الفساد الإداري من رشوة ومحسوبية وزبونية وظلم وغش وتدليس في البيع والشراء، وتزوير واحتيال وتحرش ونصب على المال العام..حتى ولوج مناصب الشغل في هذه الدول أصبحت تحدد وتثمن من قبل سماسرة كبار داخل بعض الأحزاب السياسية والمجموعات النافذة في البلد، لهذا قتالهم وحروبهم فيما بينهم أيام الإنتخابات يكون لهذا الغرض وليس حبا في خدمة الصالح العام أو الدفاع عن المصالح العليا للدولة؛ولهذا إذا كان فعلا العالم الإسلامي وخاصة أهل العلم والثقافة فيه، يريدون نهضة حقيقية وتقدم ورقي وازدهار ونماء وعزة وقوة، ينبغي علينا مراجعة الكثير من المفاهيم التي ترسخت في أذهاننا عن ديننا الإسلامي ولسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، التي تم اختصارها واختزالها –مع الأسف- من قبل المسلمين ومؤسساتهم في سنن التعوذ من الجن والشيطان، وأثناء الدخول إلى إلى الخلاء، وسنن النوم والأكل والشرب واللباس؛ من تقصير السراويل ولف العمامات على الرؤوس وغير ذلك، وتركنا سننه الشريفة من صدق وإخلاص وأمانة ووفاء وعدل، وإحسان، وتضامن ومحبة وتعايش وتعاون..كما تركنا سنن الله في الأنفس والآفاق والسقم والصحة والسلم والحرب..

فها هو الرسول صلى الله عليه وسلم، يأخذ بالأسباب كلها في هجرته من مكة إلى المدينة لما أراد كفار مكة قتله؛ فيخفي أمره عن الناس، ويجعل عليا رضي الله عنه ينام في مكانه، ويعد الراحلة، ويختار رفقة الطريق، ويعد من يزودهم بالطعام، ومن يمحي آثارهم عن الأعين، ومن يأتيهم بالأخبار، ويختار طريقا معاكسا لوجهته الأصلية، ويختبئ عن عيون خصومه في الغار، يفعل كل ما هو من عالم الأسباب وسنن الله الكونية المودعة في ملكوت السماوات والأرض، وهو المؤيد بالوحي؛ لأنه صلى الله عليه وسلم، يعلم بأن لله سنن في الأفراد والجماعات والشعوب والدول والحضارات وتسري على جميع الناس مسلمهم وكافرهم، مؤمنهم وملحدهم، ولا تختلف أو تتبدل من مكان إلى مكان، أو من حقبة إلى حقبة؛ ويترتب على عدم الفقه بها نتائج سلبية، وفق مقادير ثابتة لا تقبل التبديل ولا التغيير، كما لا تجامل ولا تحابي أحدا مهما كان شريفا أو وضيعا: "فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا.. ".

فالمؤسسات الإسلامية والتيارات الإسلامية على وجه التحديد في بداية تشكلها ركزت على أشكال التدين وأهملت جوهر الدين وقيمه، فأبدعت في فن مظاهر التدين من لحية وحجاب ونقاب وألبسة فضفاضة وروائح العطور المشرقية، مع الحفاظ على الصلوات في المساجد وقراءة القرآن وحضور حلقات العلم الشرعي وغير ذلك، وهذا في حد ذاته جيد ولا ننكره أبدا؛ لكن حقيقة الدين وجوهره نجدها بعيدة عن أغلب شابات وشباب الحركات الإسلامية؛ حيث الكثير منهم لا يعيشون حياتهم كما أمرتهم تعاليم الإسلام وقيم القرآن، وما زلت أتذكر شخصيا وأنا طالب في جامعة القرويين بكلية الشيرعة بفاس/ المغرب بأن أغلب الطالبات والطلبة ذات التوجه الإسلامي كانوا يغشون أثناء الإمتحانات كسائر الطلبة من فصائل علمانية أخرى الذين كانوا يسمون بالرفاق، فتجد الطالبة تغش من تحت حجابها في الإمتحان مثل الطالبة "التقدمية" (الرفيقة) ، مع أن الغش حرام في الإسلام، وهناك الأم الملتزمة والمتدينة، لا تنهي طفلها عن سرقة الحلويات في الدكان، كما تجد تاجر السيارات ملتزم وملتحي ومن أبناء "الصحوة الإسلامية" ،الذي تبدي عليه الفرحة والسرور بعد أن استطاع التلاعب بعداد الكيلومتر، مع أن الخيانة والتدليس لا تجوز شرعا، وهناك قاضي أو محامي متدين وملتزم يزور ويدلس على القضاء من أجل الإنتصار لصديقه الذي ينتمي لنفس حزبه وجماعته، مثله مثل المحامي الآخر الإشتراكي أو الشيوعي أو العلماني أو الحداثي ولا فرق بينهما إلا بمظهر التدين !! ، وهناك أمثلة كثيرة من هذا النوع والتي تعم جميع المجالات، مع أنني لآ أنفي بأن هناك الصالح والطالح في كل التيارات، سواء التيارات الإسلامية أو العلمانية أو غيرها، وما نود الوصول إليه، وهو أن المؤسسات الإسلامية الرسمية وكذلك الحركات الإسلامية في الوطن العربي وفي العالم الإسلامي -للأسف- فشلت فشلا ذريعا في تربية شبابها على قيم الدين الحقيقية؛ بينما نجحت نجاحا باهرا في انتاج أشكال وأنواع التدين الذي لا يسمن ولا يغني من حقيقة الدين شيئا؛ لهذا طفت على سطح مجتمعاتنا الإسلامية ظواهر غريبة عجيبة وخاصة وسط "المتدينين" ومن بينها المزايدات والنقاشات العقيمة في شؤون الدين عبر الشبكات العنكبوتية العالمية؛ ليس من أجل إبراز حقيقة الإسلام والتمسك بتعاليمه وأخلاقه وآدابه وتوجيهاته ومقاصده اﻹنسانية النبيلة؛ وإنما من أجل إبراز عضلات المعرفة والعلم والفهم في حلبة الصراع تجاه الخصم؛ بغية إفحامه وإسكاته وتسفيه أفكاره وتبديعه وتكفيره.

هذا النقاش العقيم السائد اليوم بين أبناء التيارات الإسلامية وفصائلها المتباينة كان ساداتنا العلماء يكرهونه؛ بل يحرمونه ومنهم إمامنا مالك رحمه الله فكان يقول: "ليس العلم كثرة الرواية ولكن العلم الخشية"، ولهذا لا غرابة وأنت تناقش هؤلاء إلا ويطالبونك بالدليل الشرعي في كل صغيرة وكبيرة ، مما يدل على بؤسهم الفقهي والمعرفي ونظرتهم البسيطة الجامدة للدين الإسلامي؛ فعوض أن يكونوا شموع الهداية والإبداع والتنوير والتجديد أصبحوا ضده، والطامة الكبرى هي أنهم لم يكتفوا بالجمود والتقليد وفقط؛ بل بدعوا كل شيء جديد ومستحدث مالم يكن فيه نص شرعي من الكتاب والسنة؛ مع أن علماءنا الكبار فصلوا في هذا ومنهم إبن عقيل الحنبلي في موسوعته "الفنون" عندما ناظر أحد العلماء من المدرسة الشافعية، وخاصة فيما يتعلق بالسياسة الشرعية وتسيير شؤون الحياة الدنيوية، فكان الفقيه الشافعي يقول: "لا سياسة إلا ما وافق الشرع"، فردَّ عليه إبن عقيل: "بأن السياسة ما كان من الأفعال؛ بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد من الفساد، وإن لم يشرعه

الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ولا نزل به وحي.." ، لهذا أجاز العلماء الكثير من المسائل منها: التلفظ بالنية في الصلاة، الجهر بالبسملة، القنوت في الفجر، القنوت في الوتر، محاريب المساجد، السجود على الحجر الأسود، اللهم تقبل مني، اللهم منك وإليك عند ذبح الأضحية، إحياء ليلة النصف من شعبان، تلقين الميت، التغليظ باليمين بالحلف في المصحف، المعانقة في العيدين والقادم من السفر، اتخاذ مسبحة للذكر، دعاء ختم القرآن في صلاة التروايح أو القيام، بدء المحافل الخطابية بتلاوة القرآن الكريم، إقامة موعظة او درس في العقيقة أو العرس، التمايل أثناء قراءة القرآن الكريم، إقامة الإحتفالات لحفظة القرآن الكريم، احتفال بختم صحيح البخاري، تقبيل المصحف الشريف، رسم الخطوط على سجاد المساجد بغرض تنظيم الصفوف، قبض اليدين بعد الركوع، الزيادة على إحدى عشرة ركعة في رمضان، دعاء التهجد أثناء القيام، عقد ندوات وملتقيات بالتعريف بالعلماء، التهنئة بدخول العام الهجري، تحري السنة الهجرية بالكلام عن الهجرة، السابع عشر من رمضان للحديث عن غزوة بدر، الإحتفال بمولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والأمثلة تطول؛

مع أن أغلب هذه المسائل لم يثبت فعلها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم، وقد أقر عليه الصلاة والسلام كذلك مجموعة من المحدثات الصادرة من الصحابة الكرام من أدعية وأذكار لكونها لا تنافي مقصود الدعاء، وفي هذا السياق قال العلامة عبد الله بن الصديق في كتابه: (إتقان الصنعة) "فمن زعم في فعلِ خير مُستحدثٍ أنه بدعة مذمومة فقد أخطأ وتجرأ على الله ورسوله حيث ذم ما ندب الله إليه في عموميات الكتاب والسنة" .