عش فراغك.. لتولد من جديد

فوزية لهلال

في الزمن المزدحم.. حين يزورك الفراغ.. عشه بكليتك، اصغ لأناك وأنفاسك، وارحل عبرك لتكتشفك!

يتعبنا أحيانا امتلاء الزمن.. حتى الفيضان! يتعبنا جري الدقائق والثواني، ونحن نعدو ورائها في جميع الاتجاهات، دون أن نلتقط الأنفاس الهائمة على وجهها!

يتعبنا حتى يصير جزء منا.. وننسى ملامح العيش دون امتلاء!

الامتلاء في الطرق.. في المواصلات.. في الأسواق.. في المنازل.. في العلاقات.. الامتلاء بكلام ليس له معنى، مجرد كلام نثقل به الدقائق.. الامتلاء بالمشاعر السلبية، الكل ممتلئ حتى يكاد يتقيأ امتلاء.. وازدحاما!!

الصدور ممتلئة عن آخرها بمشاعر أغلبها سلبي: خوف، شك، كراهية، إحباط، غضب، تردد....

ألا نتوقف للتفريغ؟!

و...كجنية تحمل عصا سحرية.. تزورنا في بهاء لحظة الفراغ...!

وإذا زارك الفراغ.. فاستقبله بالأحضان كما يليق.. واملأه بك.. لتفرغ!

تأمل وتفكر.. ولا تخش الجلوس مع ذاتك!

قم برحلة في داخلك.. ونظف!

عش فراغا حقيقيا في الزمن الممتلئ، عشه خلوة.. لقاء مع أناك بعيدا عن الازدحام وضيق التنفس والاكتظاظ!

الفراغ سيعيد تشكيلك.. وصياغتك.. وترميمك.. ومداواتك!

لا تجعل من فراغك نقطة ازدحام أخرى في شارع الحياة.. لا تملأه عن آخره بزيارات بلا معنى.. ولا فائدة! أو أشخاص تعلم أنهم حين سيغادرونك سيتركونك أشد ازدحاما.. وامتلاء.. وتخمة!

لا تملأ فراغك بمشاهدة مسلسلات قد تزيدك امتلاء، أو بنشرات أخبار وبرامج جدل ستنقل لك كل ما يحصل من سوء على وجه الأرض، في ازدراء مخزي لنعم الله، تغادرها بوزن نفسي زائد.. ونظرات شاردة أن العالم ليس بخير!

لا تقرأ جرائد القتل والدمار.. فتشيخ وتبلى!

فراغك لك.. ملكك.. اللحظة الأغلى في حياتك، فلا تجعلها للجري.. ولقاء الأشخاص من ذوي الأوزان الداخلية الثقيلة...وتوقف، لتعرف من تكون!

املأ فراغك بمجالسة شخص تحس حين يغادرك أن وزنك صار أخف.. حتى لتكاد تطير!

أو بقراءة كتاب يضيف إليك.. ولا يسحب!

أو بالمشي في مكان تحبه.. برفقتك!

أفرغ أحاسيسك السلبية على سجادة صلاة، أسكبها شلال دموع بين يديه، ولا تجث بثقلك على صدر آخر فتنتقل العدوى.. ويعم الازدحام وفوضى المشاعر!

أكره الوزن الداخلي الثقيل.. أحس بثقله حتى ليكاد يخنقني ويخنق من حولي!

أحب الأوزان الداخلية الخفيفة.. تسكن في وجوه تنقل إليك الراحة.. وتفرغك! حب وتصالح جميل مع الذات.. هدوء مريح.. وعيون لا تنطق إلا بالجمال.. وتدعوك للسكن فيها والراحة، لن تلهث.. لن تجري في حضرتها.. ستعيش فراغك!

الأوزان الداخلية الثقيلة، لن تدعوك لغير المشاعر السلبية، والكوارث، والامتلاء! نشرات أخبار متنقلة.. غادرها دون تردد.. ولا تلتفت!

انفذ بجلدك.. وبفراغك.. فقد خلقت حرا.

دمتم أخف الأوزان على قلبي.. وأحلى الفراغات.