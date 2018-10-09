هل يسير المغرب نحو الديمقراطية؟

محمد ولدحلي*

ربما سيتساءل البعض ويقول عم يتحدث هذا بطرحه سؤالا من قبيل، هل نسير نحو الديمقراطية؟

ونحن لا نزال نشهد التصاق المسؤولين بكراسيهم ويعضون عليها بالنواجد ولا يغادرونها إلا بالوفاة، وهل يمكن الحديث عن الديمقراطية وعامة الشعب المغربي تدرك تمام الإدراك، أن المشهد السياسي ببلادنا ضاعت بوصلته، وفقد تلك الثقة التي منحها لمن تولوا زمام الأمور وها هو يتجرع مرارتها الآن، بحيث لم يجدوا سبيلا إلى مجاراة أو مسايرة أداء التعددية الحزبية الفسيفسائية. هناك من سيقول إن المغرب أفضل بكثير من دول مجاورة لنا، معتمدين كلام رئيس الحكومة كمرجع وأن هناك من يتطير من أوضاع هذا البلد.

فهل يعقل تصديق هذا الطرح والمواطن البسيط الذي يحمل هم وطنه أكثر ما تحمله عليه الحياة

من عبء، لن يتناسى التذمر في صفوف الشباب الذي بات يفكر في العبور إلى الضفاف الأوروبية ولو كلفه الأمر التضحية بحياته في امتطاء قوارب الموت، ولن يتناسى كذلك التدخل السافر في حق الشابة المغربية "حياة"، والتي فارقت الحياة متأثرة برصاص البحرية الملكية وقد خلف ذلك احتجاجات عارمة في مدينة تطوان، وصلت حد رفع الأعلام الإسبانية، وحالة التخريب التي شهدتها شوارع المدينة. هذا كله

امتداد لما وقع بمدن: الحسيمة وجرادة والصويرة وغيرها رغم اختلاف السياقات.

إن المواطن المغربي البسيط على دراية بأن المشهد السياسي ببلده يزداد غموضا، وأن بوصلته ضاعت ممن أوكلوهم زمام الأمور، هنا أتحدث عن تبادل الاتهامات والملاسنات الحادة بين من هم على رأس الحكومة وحلفائهم في حزب الحمامة، واتهام هذا الأخير لحزب البيجيدي بسعيه لتخريب البلاد، إنها إحماءات أولية ظاهرة للعيان للاستعداد للانتخابات التشريعية القادمة.

إن أشد المتفائلين هنا سيتساءل عن أي مناخ ديمقراطي لدينا، وإن الخطوة الأولى للديمقراطية لا تتزحزح من مكانها. والعامل الأساسي في ذلك هو الجانب السياسي الذي لا يمارس بشكل أقرب للصحة والصواب.

إننا نعيش واقعا صعبا، يصعب معه التكهن إلى متى سيستمر الحال على ما هو عليه لأن المواطن يتغاضى عن العديد من الاختلالات، لكن عندما تكون القضية اجتماعية ويقابلها برود حكومي واستصغار للأمور هنا يمكن أن تنفجر الأوضاع في أي لحظة.

إن المواطن لن يستصيغ جملة أن المغرب ينتهج ويتبنى المشروع الديمقراطي الحداثي، إن لم تتحقق له العدالة الاجتماعية بإزالة الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين الطبقات وإشراك الجميع من الاستفادة من خيرات البلاد، وتوفير المعاملة العادلة، وتكافؤ الفرص، من هنا سيتشكل لنا مجتمع مدني بالمعنى الواقعي لا المثالي وشتان بين هذا وذاك؛ وهل هناك فصل بين السلط التي ينص مبدأها على عدم جمع هذه الأخيرة في يد واحدة.

إن تهجين الحياة السياسية وتوجيه المجتمع نحو اتجاه واحد ورؤية واحدة هو خطأ فادح يجب تجاوزه بسرعة. إن المؤسسات الممسكة بزمام الأمور بما فيها الحكومة الحالية تباهت بأنها خرجت من موجة الربيع العربي بأقل الأضرار، لكن هذا الوضع قد يتلاشى كليا في المدى القريب وفي أي لحظة. فالإصلاحات التي تم التشدق بها لم ترق إلى مستوى تطلعات الطبقة المشكلة للمجتمع، مما خلق جوا من التشاؤم والاحتقان كما سبقت الإشارة، حيث خلق ارتباكا واضحا على المؤسسات بمختلف اختصاصاتها.

ختاما يمكن أن نقول ان هناك عجزا بنيويا متمثلا في كيفية بلورة ما يقترح من حلول اقتصادية وتنموية لتجاوز التهميش إلى حلول واقعية ملموسة، فكفى من تغييب الإنسان المواطن في كل مقاربة تتبنى مشروع الديمقراطية مبدأ لها، فلو تم الالتفات إليه حقا لتجاوزنا الهزات الاجتماعية التي تنذر المغرب بشكل تناوبي.