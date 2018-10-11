الهروب الكبير لشباب الريف

فوزية لهلال

لا حديث اليوم بين شباب الريف، إلا عن الهروب والرحيل.. الكل يتكلم عن الحريك إلى الضفة الأخرى، بحثا عن عدالة وكرامة عيش.. كل شاب ريفي صار مشروع مهاجر، وهناك مناطق بالريف مثل تازغين أصبحت خالية من شبابها، بعد العدد المهول الذي اختار ركوب الموت، فهل كان ذلك محض صدفة، أن يتصدر شباب منطقة الريف أكبر هجرة جماعية سرية يخوضها الشباب المغربي؟

قبل وأثناء حراك الريف، صمد شبابنا.. وتمسكوا بتراب الأرض، لأن الأمل في التغيير، وفي تنمية شاملة للمنطقة كان كبيرا.. أكبر من حلم الرحيل.. وأجمل وأبهى من الحلم الأوروبي.

بعد الحراك، وعودة الآلة القمعية إلى الواجهة، والزج بالشباب في السجون، صار الرحيل والهجرة الجماعية لهم خيار.. وصارت الثقة في المستقبل حلما من الصعب إقناعهم بتبنيه.

سئم أبناؤنا في الريف أن يكونوا أكباش فداء، في التاريخ المغاربي ، طالبوا بمحاسبة ناهبي الثروات والفاسدين.. طالبوا بعدل وكرامة عيش، فزج بخيرتهم في الزنازين..

موجة الهجرة السرية التي شهدتها سنوات التسعينات، كانت من أجل لقمة العيش، نشأ اليوم جيل جديد في منطقة الريف، يركب الموت احتجاجا، ليس فقط من أجل رغيف ورداء.. إنه الجيل الذي يتوق لطعم الحرية.. ويأبى القمع.. ويعاف الاقتيات من الفتات.. ويبحث عن نسائم العدل والكرامة خارج الأرض.

قوارب الموت التي حملت أبناء الريف، حملت معها خطابا سياسيا، لمعتقلين سابقين من نشطاء الحراك، خرجوا مباشرة من السجن بعد العفو الملكي إلى البحر، وفي مقدمتهم الإخوة العنابي الذين غادروا الوطن وهم يرددون شعارات الحرية، وشعارات الحراك "الموت ولا المذلة"...

قديما صدعوا آذاننا بشعار "نموت.. نموت.. ويحيا الوطن" لمن سنحيي الوطن اليوم؟

ألمرتزقة يستحوذون على خيرات البلاد، يجهلون الشعب ويسفهونه ويفقرونه، ويدوسون كرامته بالنعال؟

أي نعم هاته الأرض تسكننا وتأبى أن تغادرنا.. ولها في القلب عشق، رضعنا حبها.. وأكلتنا الغيرة عليها.. أليست لنا عرضا وانتماء؟

جرينا بين وديانها وحقولها وحواريها.. نمنا على حكايات التراث وأهازيج الأطلس.. اختلطت دماؤنا بحمرة خد مراكش.. وتكحلت عيوننا بفتنة عروس الشمال.. ببحار وشواطئ ممتدة في كرم حاتمي.. ببساطة أهل المغرب وجمال تقاطيعهم.. وبشمس لا تغيب!

ولكنا غادرنا، حتى يمتد العشق.. ولا يموت!

وحتى نبقى لك أيها المغرب الجميل.. محبين أبدا!

تصبحون على عدل.. وعلى وطن!