عن مفهوم الرأي العام

هشام حمدي*

من الظواهر التي صاحبت المجتمعات البشرية منذ القدم والتي أصبحت أكثر تداولا في المجتمع المعاصر لما لها من تأثير على مجريات الحياة العامة سواء سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا، والتي ساعدت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على تمريرها وبلورتها وتعزيز قوة تأثيرها، إنها ظاهرة الرأي العام. فماذا نعني بالرأي العام؟ ومتى ظهر وتطور؟

لا يوجد تعريف محدد لمفهوم الرأي العام مقبول من الجميع، بل تعددت المحاولات لتعريف الرأي العام. ولأنه مفهوم معقد ومركب فلا بد من تعريف "رأي" ثم تعريف "عام"، ويقصد ب "رأي" هو وجهة نظر علنية لكل إنسان تجاه مسألة مثيرة للجدل أو للنقاش ويعبر عنها بحروف أو رموز مما يسمح ويمكن من تقريب وفهم حقيقة تم الإعلان عنها، وهنا لابد من التمييز بين التوجه أو الاتجاه والحكم والرأي. وأما "عام" فتعني بمنطق المخالفة ما لا يعد "خاص"، أي أنه لا يتعلق بالفرد بل بمجموعة أفراد يرتبطون بمجتمع أو جماعة عمومية تعبر عن رأيها. ومن هنا بدأ التحدث عن "مصالح العامة" أو "أملاك وممتلكات عمومية" أو "أموال عامة" أي تلك المصالح الغير الفردية والأموال الغير الخاصة .. الخ.

كما يمكن أن يقصد ب "عام" كل ما هو مشترك بين أفراد وأعضاء مجموعة من البشر، فتصبح المشاركة مصدرا للعمومية. فيقال مثلاً أن الكرم والجود لدى الفرد العربي صفة عامة، تخص ويختص بها الفرد العربي أنى وُجِدَ. كما يمكن أن نقصد به العلانية، مثل "فضيحة عامة" فعلا أو قولا أو سلوكا معينا أي أنه أضحى في حكم المعلوم من الجميع.

كانت كتابات كل من أفلاطون وأرسطو البداية المتواضعة لدراسة ظاهرة الرأي العام ... خاصة وأن كتاباتهما أكدت على ضرورة قيام الدولة على مبدأ الديمقراطية بإعلاء مشاركة الشعب بالسلطة وخضوعه للقانون، وقد كان مجلس 500 من البوادر الأولى لبروز الرأي العام. ومع ظهور صوت الشعب والجماهير إبان الامبراطورية الرومانية. وبداية الكلام عن الآراء الشائعة والأخبار وانتقالها وتناقلها بين الشعب عبر الاتصال الفردي وعبر شبكات الطرق، التي لا تبعد نقاطها عن الأخرى إلا بميل واحد ومزودة بالخيل لنقل كلمة أو رسالة مهمة أو خبر أو مرسوم امبراطوري والتي كان لها الوقع والأثر إضافة للفلاسفة مثل "سيسرون" و"كونطيوس – صاحب رسالة عن فنون الدعاية" في تشكيل الرأي العام الروماني.

عقب القرن 15 وعصر النهضة اخترع يوهانس غوتنبرغ آلة الطباعة وتقدم المواصلات وانتشار المقالات والكتب والقراءة بشكل عام، ومن خلالها انتشار الفلسفة والعلوم وبداية الاهتمام بالبحوث وبدراسة العلوم الإنسانية ونشوء حركة فكرية وعلمية وثقافية أدت لظهور مفهوم الدولة عند الفلاسفة المتعاقدين أمثال هوبز وجون لوك وجان جاك روسو الذي ربما ربط الرأي العام بالإرادة العامة وكذلك نشأة مفهوم الملكية الفردية الخاصة.

يعد إدموند بورك أول من وضع تعريفا تم اعتماده بموسوعة أوكسفورد سنة 1871 بحيث ربط الرأي العام بنقاش المصالح العامة وروح العامة خلافا لما ذهب إليه روسو.

وفي كتابه مواقف وتغيير المواقف يعرف مينار الرأي العام بالاتجاهات والمشاعر والأفكار لجزء كبير من الناس حول موضوع عام وهام، أما فلويد ألبورت فيعرف الرأي العام في كتابه المعنون نحو علم الرأي العام على أنه موقف العديد من الأفراد الذين فيه يعبرون عن أنفسهم بالموافقة أو الرفض لحالة أو شخص أو اقتراح هام.

فهل يوجد حقيقة رأي عام أم أنه مجرد وهم وخيال؟

الإنسانية هي الحل