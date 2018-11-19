علاقاتنا الإنسانية وسؤال الأخلاق..

يوسف النويني

تلك التي نسميها علاقات أو علائق، على ما تُبنى أو على ما تنبني؟ وهل هي ما يميز خلقنا الإنساني كونه إنسانيا ، راقيا منفتخا على غيرنا من جنسنا الإنساني ؟ وكيف تحدّد علاقاتنا ؟ وما هي حدودها التي تحدها ؟ وما السر في بقائها طويلا ؟ أو كيف تتقطع وتتبدل وتنتهي ونحكم عليها بأنها علاقات فاشلة أو ناجحة ؟!

لعل ما يعرفه الإنسان في القرن الواحد والعشرين من سرعة التواصل وتميزه بخصّيصة التغير والتحول والتنوع ، إذ بدأ تواصلنا _ أو بالأحرى علاقاتنا الإنسانية تأخذ طابعا تكنولوجيا متسرعا ومتفردا، _ وبدأت لغة تواصلنا _ على سبيل المثال_ تنزوي وتُوكل لها أحيانا مهمة التبريرات لا أقل ولا أكثر.. !

وبدأ يتعزز تواصلنا أكثر بالصورة والرمز والأيقونة ، وما إلى ذلك مما يزخر به عالم الرقميات اليوم !

من هذين المنطلقين نطرح السؤال التالي : _ هل تبلّدت علاقاتنا وفقدت دفأها ؟ وماذا حريّ بنا أن نفعل كي نعيد لها الدفء وصدقها وعفويتها ؟!

من هنا يجرنا الحديث عن خصيصة " الأخلاق" ودورها في تمتين العلاقات ، وترتيبها على قواعد متينة من القيم الإنسانية الجميلة والتي تفرز تواصلا ناجحا ، بناء وجدّيا ، وصادقا !

لكن أية أخلاق نريدها أن تكون الضامن لتسترد علائقنا واقعيتها وعفويتها والدفء الذي كان يميزها ؟

هل تبنى على الدين ؟ أم على القانون ؟ أم يجب أن تُراجع لغة تواصلنا وإعادة بنائها على قواعد متينة وفعالة ؟ أم نتجاهل عالم التواصل الرقمي بتاتا ؟ أو نستغني عن "تقليدانية" تواصلنا والاكتفاء بالتواصل السريع الذي لا يبذر الوقت ويسرع من غائية العلاقات على العموم ؟

لعلنا _ وإن أكثرنا_ ، طرحنا أسئلة كثيرة ، ولعل أجوبتها تنبع من واقع كل واحد منا، فهناك الدين الذي تنبع منه القيم الأخلاقية ، وهناك أخلاقيات الإنسان بناء على "المشترك الإنساني" وبناء على ما كان من إنسانيته وشعوره بإنسانيته كذلك .

من هنا تبرز أهمية التواصل الصادق والنزيه النبيل الذي يُبنى على أساس واضح وجميل ، فليس مستحيلا علينا الآن أن نكون ناجحين في تواصلنا وتعارفنا وصداقاتنا وعلائقنا الدموية والأخلاقية ..!

خذ على سبيل المثال _ صورة ورد على بطاقة إلكترونية قد لا تؤدي دور قبضة من ورد مقطوف ناضج يعبق بعبير وشذى أخاذ ! ورسالة صباحية إلكترونية قد لا تؤدي ما يؤديه كلام موزون منظوم من الشعر أو النثر بل، ولا رسالة خطية بقلم مبدع عاشق تعبق بالأحاسيس العفوية الدافئة ، والعبارات الرقيقة الصادقة !

لكن _ حتما_ هي تحرك شيئا فينا ، تخاطب بقايا من إنسانيتنا وقيمنا التي ٱختزنت في ذاكرتنا ووجداننا وطوايا نفوسنا ، ولعلها تكون أبلغ تأثيرا ...!

إذن ؛

إن العلاقات التي تكون مبنية على أساسات أخلاقية ستكون _ حتما _ ناجحة ، ولو كانت من وراء شاشات جامدة بلهاء ننعتها بالذكاء ! ودليلنا على ذلك أنها تمتد في الواقع وتتطور إلى علاقات مجتمعية ناجحة تكلل في أحيان كثيرة بالزواج أو بالصداقات الناجحة تمتد خارج الحدود الجغرافية ، وغيرها ...

إذن وبالرغم مما قيل و يقال على أن علاقاتنا ٱتسمت بالبلادة والجمود والافتراضية ، وخفت بريقها وضمور دفئها ، أو لربما ٱتسمت بالعلاقات السريعة التي تمنع التريث ...فإنها في المقابل خدمت جوانب من شخصياتنا التي تصطدم بتسارع الزمن وتعقيدات العلاقات التي غالبا ما تشتبك مع إكراهات المصلحة والغائية والقصد .

فهل يمتد تواصلنا إلى أفق مجهول ، أم تخدم الرقميات الحياة الإنسانية أو ينمحي الإنسان وننسى أنه كانت هناك علاقات وتواصل ودفء ومشاعر ...!؟