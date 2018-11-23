حراك التلاميذ بالمغرب

حميد ملاح*

بسبب الساعة الإضافية التي اعتمدتها الحكومة توقيتا رسميا، خرج تلاميذ المؤسسات التعليمية (ذكورا وإناثا) بجميع التراب الوطني للاحتجاج. وقد أدت هذه الخطوة، التي طالب من خلالها التلاميذ بإسقاط الساعة الإضافية والرجوع إلى توقيت غرينيتش، إلى الخروج عن القانون من خلال القيام بأعمال شغب تمثلت بالأساس في رشق الأقسام وسيارات الأساتذة بالحجارة. كما استغل بعض القاصرين الوضع وقاموا بتخريب الممتلكات العامة والخاصة، إلى أن وصلت بهم الجرأة حرق العلم الوطني أمام كاميرات الهواتف الذكية.

أمام هذا الوضع، يظهر لنا بجلاء أن المنظومة التعليمية ليست بخير، وأنها لا تقوم بدورها التربوي والقيمي والأخلاقي.

يجب على الأسرة كما المدرسة القيام بالدور المنوط بها وتربية التلاميذ على المواطنة. والمواطنة في معناها اللغوي العربي مشتقة من وطن، والوطن هو المنزل الذي تقيم فيه، وهو موطن الإنسان ومحله... ووطن بالمكان وأوطن أقام، وأوطنه اتخذه وطنا ... (انظر ابن منظور "لسان العرب " دار صادر، بيروت، 1968، المجلد 13 ص 451).

وإن الغاية من التربية على المواطنة هي تكوين المواطن الصالح للبلاد، المواطن الذي له بطبيعة الحال حقوق وعليه واجبات، المواطن الذي يقدم التضحيات للوطن ولا ينتظر المكافآت، المواطن الواعي بقدسية وطنه ومكانته. وبالتالي، إن المواطنة يجب أن تجسد في حب الوطن والغيرة عليه، والاعتزاز بالانتماء إليه، والدفاع عنه، والمشاركة في تنميته، والمساهمة في توسيع إشعاعه العالمي.

ولا تقف الأمور عند هذا الحد، فنحن أمام فئة عمرية مراهقة لا يتجاوز غالبيتها سن الرشد (18 سنة). فئة لم تتمكن الأسرة والمدرسة وباقي المتدخلين من ضبطها، وأمام عجزهم يلقون اللوم على وسائل التكنولوجيا الحديثة والشارع ورفقاء السوء...، والمراهقة هي مرحلة يعبر فيها المراهق أحيانا بسلوكيات وتصرفات عدوانية، لكونه دائما يريد خوض التجارب (سلبية أو إيجابية)، وتقليد الأشياء، وإقحام نفسه في مزايدات قد تشكل خطرا عليه وعلى غيره. ولو لم يتم احتواء هذا المراهق الذي هو مستقبل هذا الوطن الغالي والتعامل معه بطرق سلسة وتأطيره خصوصا في هذا العمر فإنه سيكبر وتزداد معه المشاكل والعنف والشغب بمختلف أشكاله، وبالتالي يشكل خطرا على المجتمع.

من هنا، يطرح السؤال: أين دور الأحزاب السياسية من التأطير؟

إلى جانب الدور الرئيسي الذي توجد من أجله كل الأحزاب في العالم الذي هو الوصول إلى السلطة، ويعتبر الصراع من أجل السلطة هو جوهر بنية الأحزاب باعتبارها دعامة ضرورية لتفعيل النظام السياسي ودمقرطته؛ توجد أدوار أخرى مهمة جمعها المشرع الدستوري في الفصل الــ7 من دستور 2011 الذي ينص على أن الأحزاب السياسية تعمل على تأطير المواطنين والمواطنات وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة اليومية، وفي تدبير الشأن العام ... تؤسس الأحزاب وتمارس أنشطتها بحرية، وفي نطاق احترام الدستور والقانون...

ملاحظ أن الأحزاب تراجع دورها في هذا الشأن، ويرجع ذلك إلى عدم قدرة بعض الأحزاب على استقطاب الشباب وتأطيره. هذا ما جعل جلالة الملك يوجه رسالة واضحة في خطابه بمناسبة الذكرى الـ19 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين إلى الأحزاب السياسية، قائلا: "والواقع أن الأحزاب تقوم بمجهودات من أجل النهوض بدورها. إلا أنه يتعين عليها استقطاب نخب جديدة، وتعبئة الشباب للانخراط في العمل السياسي، لأن أبناء اليوم هم الذين يعرفون مشاكل ومتطلبات اليوم. كما يجب عليها العمل على تجديد أساليب وآليات اشتغالها".

إن الأحزاب السياسية في حاجة ماسة إلى ضخ دماء جديدة في هياكلها، وتغيير طرق عملها، وتطوير أدائها، لتستجيب لتطلعات المجتمع المغربي باستقطاب نخب جديدة وتشبيب الأحزاب من خلال تعبئة الشباب للانخراط في العمل السياسي.

كما دعا جلالته الأحزاب السياسية إلى القيام بدورها المنوط بها، قائلا "فالمنتظر من مختلف الهيئات السياسية والحزبية التجاوب المستمر مع مطالب المواطنين، والتفاعل مع الأحداث والتطورات التي يعرفها المجتمع فور وقوعها، بل واستباقها، بدل تركها تتفاقم، وكأنها غير معنية بما يحدث".

وفي ظل غياب تام للأسرة والمدرسة وفعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية شاهدنا احتقانا في الصفوف التلاميذ الذي خرج عن إطاره القانوني بالقيام بأعمال شغب مسيئة إلى المنظومة التعليمية؛ وهو احتقان كان سيؤدي إلى التأثير على المستقبل الدراسي للتلاميذ، لكن لحسن الحظ تم تدارك الأمر، وقامت وزارة التربية الوطنية بإصدار مذكرة، ترمي فيها الكرة إلى رؤساء الأكاديميات الجهوية والمديرين الإقليميين التابعين لها، حيث تم إعطاء الصلاحيات لمديري الأكاديميات من أجل تحديد التوقيت المدرسي الأنسب وفق الخصوصيات المجالية لكل جهة، مع التقيد باحترام الزمن المدرسي وزمن التعليم، واعتمادها خلال الفترة الشتوية.

وعليه، فأنت، أيها تلميذ، في دولة القانون من حقك أن تطالب بإنزال الستار عن الساعة المضافة؛ لكن بطرق سلمية وحضارية تعطيك ولمؤسستك التعليمية صورة جميلة داخل الوطن وخارجه وتعكس مستواك التعليمي ومكانتك العلمية.