تكنولوجيا الأوجاع

هشام حمدي

في سردية قديمة جاءت رواية تحكي عن ثلاثة سلاطين أو خلفاء، جميعهم ينحدرون من سلالة البدو العرب، التقوا جميعا في الآخرة. وحين سئلوا أجاب الأول بأن سبب قتله هو السم؛ وأما الثاني فقد قال إن مجيئه كان بعد عملية اغتيال بالرصاص. والأخير رد بأن مواقع التواصل الاجتماعي هي السبب في مماته. وبما أنها تكنولوجيا حديثة، فالأولان لم يسمعا ولا يعلما بوجود الأنترنيت، والثلاثة لا يعلمون ولا يدركون جيدا هذا النمط والأسلوب للإطاحة بالساسة من الرئاسة والحكم. إنها شبكة الموت بأسلوب ناعم ورحيم.

بعد ما سمي بثورة الربيع العربي أثار انتباه جل الدول والحكومات العربية الخطر القادم من شبكات التواصل الاجتماعي، وخصوصا استخدامها كسلاح فاعل وفعال لأغراض وحدهم القائمون عليها والمروجون لها والمستفيدون منها يعلمونها. هذا الاستخدام الإرهابي والجهنمي لتكنولوجيا المواقع والشبكات الاجتماعية جاء كردة فعل على طرد جمعيات حقوقية أو شركات متعددة الجنسيات والأجناس أو تمثيلية دبلوماسية. من هنا تعددت المقاربات نظريا وتغيرت السياسات واقعيا وبدأت الاستعدادات لمقاومة ومواجهة ومجابهة هذا السلاح الناعم، لكن المقررات والبرامج والمناهج التعليمية الحكومية لم تواكب المقاربات الأمنية، ولم تساير السياسات العمومية في إعداد مجتمع مغربي ليستوعب هذا التطور التكنولوجي المفروض قسرا حتى يتم استبعاد أي فرضية محتمل حدوثها.

الحلول متعددة وغير منعدمة لمواجهة هذه الحرب الناعمة التي تستعمل كأداة مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، والمقاربة الأمنية بترسانتها القانونية غير كافية، والعالم المتقدم تعايش وتعامل معها عبر القيام بعمليات تحسيس استهدفت العائلات والمدارس والثانويات، بل الجامعات أيضا. ولأنهم أدركوا أن غياب الوعي والتوعية قد يؤدي بالمواطن إلى أن يصبح أسيرا وعبدا لتلكم المواقع وهذه الشبكات العنكبوتية، فقد استطاعوا تحويلها إلى وسيلة ضغط على الحكومات وأداة لتغيير السياسات والقرارات وليس فضاء لتصفية الحسابات السياسية، التي يستخدمها المشتغلون في السياسة كوسيلة للظفر بالغنائم والفوز بالمغانم.

بعد حراك 20 فبراير، لا زالت الدولة المغربية، بكل أسف، تتعامل بنوع من التساهل، ونهج أسلوب كم حاجة قضيناها بتركها. مع العلم أن تأثير مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي أصبح مرئيا ومحسوسا من قبل الجميع، ويبقى ما وقع وما زال يقع على أرض تونس والكنانة وبلد الصنوبر وسلاح حملة المقاطعة خير دليل على تشكيل وعي افتراضي جمعي يحرك ويحشد الجماهير من خلف حاسوب.

لن ولم أدعُ إلى مراقبة مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، كما لا أدعو إلى منع أو غلق تلكم التكنولوجيا لأن ذلك لن يحدث قط أو لنقل لئن اجتمع الملوك والرؤساء والأمراء العرب من الماء إلى الماء على أن يأتوا بمثل هذه التكنولوجيا لا يأتون بمثلها ولو كان بعضهم لبعض ممولا وظهيرا. الإشكال الواجب حله وتحليله هو: كيف نبني لمواطن الغد بأن تقول له دولته وحكومته ومجتمعه إنها بصدد بناء وتشييد مركب يوقف زحف صحراء الفكر والمعرفة المتواجد في رصيف عقله، وأن هذا المركب بإمكانه أن يعطيه القدرة على الإبحار في الحياة الواقعية كما في الحياة الافتراضية؟

أنا أدعو إلى بناء ورفع وعي المجتمع لمجابهة الآثار غير النافعة، ومواجهة التأثيرات الضارة كالشائعات التي تمس كرامة الإنسان، أي إنسان، وأيضا تلك التي تنتهك أمن وأمان واستقرار هذه البلاد، وذلك لن يتحقق إلا بوجود وتواجد إعلام قوي ونزيه وليس إعلام موحد تسود وتتسيد فيه النغمة الواحدة، التي يتسابق الجميع في إعلاء صوتها بهدف إحراز السبق بالنفخ أكثر في البوق دون مراعاة لحلاوة تلك النغمة أو ملاءمتها لآذان المستمعين.

أخيرا، وللانتصار على آلام المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي لا بد من إعلام لا يطرح سؤال هل أنت من إخوان فلان أو علان، بل السؤال هو: هل أنت حقيقة إنسان، لأن التفريط في الإنسان، أي إنسان، في إنسانيته ولو لثوان فإنه فاقدها طيلة الزمان، فلتنظر يا أيها الإنسان في ضميرك لترى هل ما زلت إنسانا؟

الإنسانية هي الحل.