سُداسيّة الخَلاص مِن مَسيرَةٍ إلى الأبَد!!

الطّيّب آيت أباه

يَكاد يَستحيل أن يَرسوَ المُتتبّعون لمجريات الأمور على موقفٍ موحّد، مع شيوع أعراض الحيرة التي اكتسحت مواقع التّواصل الإجتماعي، سيّما وأنّ الخُلاصة التي يُرجَّح للملاحظ المُحايد أن يَستشِفّها، قد لا تخرج في غالب الظّنّ عن نطاق رَفع المطالب بغاية التّمَوقع للظّهور في اللقاءات التّفاوضيّة، كنتيجة وإنعكاسٍ لِواقع النّضال الخُرافي الذي مَلأ منصّات التّواصل الإجتماعي ضجيجا إفتراضيّا!!

الظّاهر أنّ تَوالي المَسيرات وانبثاقُها عن نداء الأرض الذي أطلقَتهُ السّاكنة المُتضرّرة بجنوب المغرب، مؤشّر على تنامي الشّعور بالحَيف، ولكن داخل إطارٍ حَدّدَه المتحكّمون في نتائجها من خلال وَضع خيارات لا مَحيدَ عنها، تُقيّدُ بالتّالي قرارات المتفاوضين بإسم السّاكنة، وتُشتّت إنتباه الأقلّ خبرة بينهم في مَتاهات ومَدارات الإغراءات السّطحيّة والثانويّة، كما تُوحي في نفس السّياق، أنّ الأمور تسير على نَحوٍ ديمقراطي وفي جوّ من الإنفتاح.

من هذا المنطلق بات ضروريّا وَقفُ نزيف العَبثيّة المُستفحل كإجراءٍ استعجالي في إطار خُطّة متكاملة الأركان، تُحدّدُ معالمَها سُداسيّة الخَلاص، كما ينبغي على التّجّار خاصّةً والإمازيغ عامّةً إتّباعُها، بهدف التّحرّر من قيود التّمثيليّات الوهميّة والصّوريّة، ويُمكن تلخيصُها في الخطوات التّاليّة:

1- النّيّة الصّادقة في إنجاح مبادرة البديل الكفؤ وتخليق مجال التّواصل عبر المنصّات الرّقميّة وعلى أرض الواقع في إطار التّحلّي بروح الفريق.

2- التّبليغ رسميّا عن تقصير المُمثّل -الجمعوي أو المنتخب- إلى الهيئة التي ينتمي إليها.

3 -إعلان سحب التّفويض من المُمثّل المتهاون إذا ما تبَيّن تماديه في التّفريط.

4- إعلان سحب التّفويض والثّقة من الهيئة برُمّتها إذا ما تبَيّن أنّها لا تتجاوب مع المُراد بُلوغه.

5- فتح باب التّباري أمام الكفاءات الشبابيّة من أجل التّرشيح لمناصب المسؤوليّة على كافّة الأصعدة بغرض تهييء فريق متماسك يكون بمثابة لوبي ضاغط وفعّال في التّفاوض والإقرار ومتمركز في الخريطة التّنظيميّة المُرتقبة.

6- تشجيع الطّاقات الشّبابيّة من لَدُن قدماء المناضلين ومواكبتُها لتحقيق التّكامل والتّظافر بين الخبرة والطّموح.

ختاما، ومن باب الزّيادة في التّقصّي، والرّفع من مَنسوب اليَقضة، والإلتزام بتَثمين ردود الأفعال، لا يسعنا إلّا أن نَضع أيدينا على قلوبنا، ونحن نسمع أنّ الأتراك يتحرّكون لتسويق قنّينات الغاز في المغرب، ما يُنذر بتنظيم أُمِّ المسيرات، خصوصا إذا ما تَوَفّقَت متاجر "بِيمْ" في صياغة كُنّاش الكريدي بِطاقَةٍ استعابيّة، تُلائم حاجيّات المستهلك. حينَها، إذا ما بَقيَ حال النّضال على ما هوّ عليه، فلا تستغربوا، أن يُقدِمَ "سْوَاسَة" على تنظيم أضخم مسيرة إلى الأبد!!

من تمارة