24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:44
|08:15
|13:23
|16:00
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رسالة إلى علماء الإسلام
- أولاد مولود ومحادثات جنيف
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس
- الخليع وأسعار تذاكر القطارات
- تونس... الانعطافات التي قد تسبق الفوضى
وزارة التربية الوطنية تترصد المتوفين لتفرج عن تعويضاتهم! (5.00)
إجراءات "صارمة" تدفعُ ممتهني التهريب إلى الاحتجاج في "تراخال" (5.00)
توسع العمران يرمي تاريخ شارع "البوليبار" بطنجة في جُب النسيان (5.00)
- عائشة البصري تكشف وجه عبد الكافي .. "تاجر دين وشيخ نساء" - (274)
- الخوصصة تصل سكة الحديد .. ولخليع يعلن المكتب شركة مجهولة - (79)
- اليوم الأول من مباحثات جنيف .. هدوء وآمال و"جمود الانفصال" - (63)
- النهاري يعتذر عن "إساءته" إلى سكان خنيفرة - (55)
- عائلات متهمين ترفض "تشويه السمعة" في ملف ترويج "كفتة الكلاب" - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
دَرس فرنسي مُفيد.. ما أحْوَجَنَا إليه
فرنسا التي يضاعف الدخل الفردي لمواطنيها 21 مرة الدخل الفردي للمواطن المغربي تتراجع عن رفع زيادة الضرائب على المحروقات وأسعار الغاز والكهرباء.
وقال إدوار فيليب، رئيس الوزراء الفرنسي: "إني أسمع هذا الغضب، وأقدر خطورته"، وأضاف أن "على كل إنسان أن يسمعه إلا إذا كان أصم"، معتبرا أن "هذا الغضب يعبّر عن عدم المساواة بين الفرنسيين، الذين يعاني بعضهم من ظروف اجتماعية صعبة "، مؤكدا أن من "لبسوا السترات الصفراء يحبون بلادهم، ولا ضرائب تستحق أن تضع وحدة البلاد في خطر ! ".
أما عندنا في المغرب، فلا مجال للحديث عن استجابة لحراك اجتماعي أو نقابي؛ فالصحافة المأجورة لم تدخر أي جهد لتشويه صورة وسمعة ورواد الاحتجاجات، وتقزيم أعداد المشاركين في المسيرات، وبعض الأحزاب العاجزة لم تُخف حقدها وكراهيتها للحراك الاحتجاجي وأهدافه.
وأمام الزخم النضالي المتنامي للاحتجاجات المختلفة في الريف وغيره، لم تستطع السلطة الحفاظ على هدوئها، وما ادعته من استثناء مغربي، فاستخدمت كل وسائل القمع والاعتقال لإجهاض مسار مطلبي احتجاجي سلمي، وشنت حملة دعائية ضد شباب الحراك، وصلت حد التخوين واتهامهم بالتمويل الخارجي ووصفهم بالانفصاليين، وتوجيه سهام التشكيك لشعارات الحراك، واتهام نشطائه بالعمالة للخارج، وتنفيذ أجندات قوى سرية داخلية، وفي بعض الأحيان لجهات خارجية مزعومة، ناهيك عن إغلاق الإعلام العمومي السمعي البصري في وجه الحراك، وفتحه على معارضيه.