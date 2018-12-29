المغرب والجزائر ديما خاوة ..

فوزية لهلال

في أول صباح لي بكندا، التقيتها عند مدخل العمارة.. اهتز قلبي - ساعتها – لرؤية ملامح أقرب إلى ملامح أهل الشمال المغربي، فلم تكن لي سابق معرفة بالأشقاء الجزائريين.. وظنتني بدورها جزائرية بنت بلادها، التواصل بيننا كان كبيرا أكبر من أن تحصيه الكلمات.. أحسست أن لي بها سابق معرفة ولقاء.. وأن هاته النفس بكل تفاصيلها ليست غريبة عني..

فتحت بيتها وفتحت بيتي.. وفتحنا مع الأبواب القلوب والمشاعر.. اكتشفنا مدينة مونتريال سويا في كثير من الصخب والجمال، فقد كانت مثلي حديثة المقام في البلد المضيف.

لم تبد لي مونتريال جميلة كما كانت تبدو لي ساعتها.. الناس يضيفون جمالا أو قبحا على المكان.. كانت تبدو متسعة.. ناسها طيبون ومنفتحون على الاختلاف.. شوارعها مضيئة .. تختلط بحكاياتنا ونحن نكتشفها في كثير من الحب.. والدهشة!

الناس هم المدن..

ونسيمة كانت لي مونتريال .. التي أحببت!

تقاسمنا الرغيف و" النية “.. صدق البوح.. والحلم بالبناء وتحقيق الصعب.. واتفقنا أن لا مستحيل!

تقاسمنا أيضا شوربة الفريك والحريرة.. الرشتة بالدجاج.. والبوريك.. سلو مع اتاي .. والطواجن!

تقاسمنا الحكي كأننا نسابق الزمن.. وانسجمنا حتى صرنا نلهو بالكلمات، ونضيف لها المعنى الذي نريده والذي نفهمه أنا وهي فقط.. إنها كلماتنا – حصريا - ، طرائفنا.. نكاتنا.. عالم صرنا نشترك فيه ونحبه!

تقاسمنا أول شتاء كندي.. كنت أصر أنه رائع في بياضه.. وكانت تصر أنه قاس في برودته.. وبين روعة البياض وقساوة الصقيع، كانت صداقتنا تنمو لتبتلع طول ليالي الشتاء.. وتذيب الجليد.. وتزيد البياض روعة وجمالا في عيني!

اعتدت ألا أبدي إعجابي بشيء من أشيائها، حتى لا تحلف علي أن آخذه وتقسم بأغلظ الأيمان أنها لا تحتاجه!

واعتادت أن تبدي إعجابها بكل ما أطبخ.. حتى ولو كان شايا! تضع اللقمة الأولى، وتبتسم في مودة:" يعطيك الصحة فوزية.. هايل! "

كنا نريد أن نحب بعض.. ونعتذر للسنين!

ليالي مونتريال الباردة.. زيناها بجلسات الشاي والقهوة والتخطيط لأحلامنا.. لم نكن ندري أن بداية السير في طريق الحلم.. وفراقنا.. كانا على موعد!

فبعد 10 أشهر، كنا على موعد مع الرحيل!

رحلت هي لإتمام دراستها في مقاطعة ناطقة بالإنجليزية، ورحلت بدوري إلى مدينة مجاورة للدراسة كذلك ..

حضرت معها الحقائب والعلب، وكأنني أتحدى مشاعر هذا الفراق الصعب.. وأثبت لضعفي كم أنا قوية! ولكن قلاعي انهارت الواحدة تلو الأخرى وهي تغادر..

توصيني..

وتوصيني..

وتوصيني..

تذهب.. وتعود..

وقد تجمدت كالصنم، أراقبها تحمل بعضا من ذكرياتنا معا.. وتتردد في الرحيل!

وأظلمت بعدها ليالي مونتريال.. تشابهت مساءاتها .. ولم يعد يطيب لي فيها المقام!

تلكم كانت صديقتي الجزائرية نسيمة.. أروع نافذة أطل من خلالها على الشعب الجزائري الشقيق!

كل مغربي يعيش بعيدا عن أرض الوطن، يعلم أن أقرب الشعوب إلينا كمغاربة هم الجزائريون والتوانسة..

بعيدا عن أرض الوطن، لن تفرق بين تونسي وجزائري ومغربي لشدة التقارب.. إننا الشعب المغاربي.. les magrébins

نشبه بعضنا .. نحب ونساند بعضنا.. ونصير لبعضنا مع الأيام أهلا ووطنا!

بعيدا عن الوطن الأم.. ما يمس أخي الجزائري يمسني.. أنا وهو واحد.. نعيش يدا في يد.. نتقاسم المساءات والأحاديث.. وحرارة اللقاء.. لا نتحدث سياسة.. كلانا تعب من الفرقة والشتات.. نتحدث حبا وأخوة.. نصلي جماعة.. نتحاكى حنينا لأرض..

في كندا أرض الانفتاح والسلام.. ومع اختلاف الأجناس والأعراق يصير أخوك المغاربي والمشرقي أقرب إليك من حبل الوريد!

لن أناقش من المخطئ!

لن أناقش سياسة!

أناقش رغبتنا كشعوب بيننا أخوة وتقارب شديدين فرضهما الواقع على السياسة، أي إحساس سينتابك وأنت ترى أخاك على بعد دقائق منك ولا تملك لزيارته سبيلا.. وتتحول مسافة الدقائق إلى ساعات ومصاريف!

إن الحدود المغربية الجزائرية تكاد تكون الحدود الوحيدة في العالم المقطوعة بين بلدين.. وهي أطول حدود مغلقة في العالم.. وضع شاذ!

ولا يمثلنا كشعوب بينها أواصر الدم والقرابة والدين واللغة والعادات .. و.. و..

نحلم بالوحدة .. وبإعادة بعث الاتحاد المغاربي!

وحتى يتحقق الحلم..

لا زلنا في غربتنا نسمى الشعب المغاربي..

لا زلنا لا نفرق بين جزائري وتونسي ومغربي .. إن هي إلا أسماء سميتموها .. فالنبض واحد والشعب واحد والثقافة واحدة!

لا زالت أبوابنا مشرعة لبعض في حب.. نعيش وحدة حلمنا بها طويلا في بلداننا .. ولم تتحقق!

وها هي بلدان المهجر تمنحها لنا على طبق من ذهب .. !

كل الحب لإخوتنا وأهلنا وأصدقائنا وجيراننا ..

المغرب والجزائر ديما خاوة ..

صباح الأخوة والسلام أحبائي