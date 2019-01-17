الغـراب والـدّيب بولحية

مراد علمي

كان حتى كان، هنا تمّا، فى كل المكان،

غراب لابس طربوش، طالع ليه الشـّان،

غايب، فى الكون كايحـلـّـق، بلحيتو ملهي،

بنشوة، كاينقيّ ريشو، بيتو، فى اللذة مجلي،

ما كرهش يشطح، إغني حتى تبان سنة العقل،

ينفض الغبرة على اللسان، إهبّط الحمل، الثقل،

لاكن سجن راسو فى الدّار، الملـّـة، طرّق عليه،

شكون إساعدو، إناصرو، إغيثو، خّوتو أوشوف،

هربوا للدار الكبيرة، للزرود، حشي، عمّر الجّوف،

طييّر الفخذ، الضّـلعة، ليـيــّـا، ليك، هادي هـدية،

شجر العرعار، الليمون، شجرات مباركة، مرضية،

والله ما كرهت نمشي للبلاد خرى، ما عرفني حدّ،

نطـلّ على الغابة، أنـّسى بنادم، تليفوني، فمّي، نسدّ،

لـمـّن غادي نعاود حماقي، خرايفي، فضائل الصّلاة،

ما بقى يسمع ليـيـّـا حـدّ، ما هنا عيشة، ما هنا حالة،

جبت ليهم الـرّبحة، قالوا ما جاب لينا غير النحّس،

نكـّـارين الخير، إستحقــّـوا النخّال، الأرض، الضّس،

فرانسا براسها حاسدانا، كاتغير منـّـا، قابطة الصفّ،

ياك ما نعطيوْها أوقييـّـت، نسـلــّـموا عليها بالكمّ، الكفّ،

غدّا غادي نبني داري، قـبري، قصري بالملايـر،

اللي سوّلني نقول ليه، اللهما دابا، لا نبقى، إتيم، بايـر.

آه، شكون هاداك؟ ماشي الـدّيب بولحية، بو الفعايل،

خصـّـني نـكون على بال، ديما عامر بتحراميات، مايل،

عمـّي الغـراب، غبرتي علينا، هادي مـدّة ما شفناك،

لاين كونتي عاطيها، فاش من بحر عمتي، دّاك؟

سوّلت عليك الناس، فى طنجة، الدارالبيضا، فاس،

قالوا رحلتي، مشيتي اللهرهورة، بدّلتي اللـّـباس،

توحـّـشناك، توحشـّـنا صوتك العذب، الخلا ّب،

اللي سمعو ما مشى حتى غاب، فى هواه داب،

باقي ما نسيناش ديك الطولة، التــّـجريدة، الأناقة،

المشية، الـگـعدة بالقياس، الحفلة معاك رشاقـة،

بالله إيلا الطربوش واتاك، إموتوا العديان بالحسد،

نتا مـنـوّر، منبع الفخر، شجرة السـّوسـن، الـنـدّ،

اللي ما بغاك، ما بغيتو، ما حملت، شمـّـيت ريـحـتو،

ما شركت معاه الصباح، العشية، الهوى، مليحـتو،

نتا البلا ّرة فوق الاض، الضو السـّـاطع، الـنــّـور،

قلب صادق بحال الحليب اللي شركنا، كباب المغدور.

بدا كايشهق الغراب بالبكى، سبابو الكلام الموزون،

حلّ قمـقومو، طاحت بغريرة معسـّـلة، رجع مغـبون،

لعب، تهكــّـم عليه الـدّيب، بلا رحمة عايـْـرو،

قال: اللي سمع اللمتلـق فى الصبع الصغير دايْـرو،

بقى فيه الحال الغراب، لـمـّـن غادي إرضّ الضربة،

مغلغـل، الطـّـانسيون طالع، دسّ السم فى الشـّـربة،

بدا كايسقى ألـْـهادا، ألا ّخور، على ليسير، ليمين،

ما شافـني حـدّ، أنا حرّ، ما عندي مـلـّـة، دين،

حياتي هييا، ذنوبي هوما، جـمر، كيـيـّـة، بنـّة،

شكون عرف أوقات عذاب القبر، بيبان الجنة.