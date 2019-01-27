الصّلاة خلف الشّعب أتمّ وأكل الرّيع أدْسم

سمير عزو

لعل علم السياسة واحدا قد تعارفت عليه الأقوام الأنجلوساكسونية والجرمانية واللاتينية، إلا عندنا فهو "مسألة خلافية" كما يقول الفقهاء كلما مرّة، حتى صرنا متميّزين على سطح هذا الكوكب! والحقيقة أنها "لا تغيّر الناس" بل تكشف ما يُبطنون.

عندما هبّت نسائم الربيع الديمقراطي بالمنطقة، اصطفّت نخبة معينة تسوّي الصفوف استعدادا للارتماء في أحضان السياسة، بعدما كانت "خجولة" تبرّر نكوصها عن العمل السياسي، بالتهرّب من الحقائب المثقلة بالمشاكل والتي كانت عادة الأنظمة القائمة توريط "الإسلاميين" بها، من أجل خدش شعبيتهم أمام الشعب.

هذا الشعب، وعبر الزمن، كسب تعاطفا بما للكلمة من معنى (العاطفة) مع الإسلام السياسي الحركي، الذي كان حاضرا في الجمعيات الخيرية والمساجد التي يتجاذبها مع الإسلام السياسي الرسمي، ناهيك عن العمل الاجتماعي المنظم.. وعليه، ومن الطبيعي أن تتأخّر الثورة الثقافية والفكرية والأنوار المتعارف عليها عالميا، تتأخر "عشرة أعوام" كما يقول كارل ماركس.

من هذه الأرضية، انطلق التسعة أعضاء في البرلمان المغربي، في آخر القرن الماضي، وعلى هذا الأساس دخلوا بكل قوّة في دواليب الدولة، لكي "يتزاوج" بذلك الإسلامان السياسيان الرسمي منه والحركي، حينئذ كان مبرر الحركيين "أننا نعرف مسبقا عواقب دخولنا هذا، وأن شعبيتنا ستلطّخ"، ويسترسلون "لكن نريد أن نقدم شيئا لهذا الشعب ونجنّبه الفتنة".. طبعا "الفتنة" التي تبدو لهم في الدماء والتفجيرات بتونس وسوريا..

لكن "ألا في الفتنة سقطوا'!، بلى وهم قد أخّروا التغيير الحقيقي بالأمس، عبر شعبية الصّدقة والإحسان.

وحيث إن هذه الشعبية غير واعية، فقد انقلبوا عليها أخيرا في محطّة مفصلية كادت أن تدخل بلادنا عتبة أولى ضمن مصافّ الدول الديمقراطية الحديثة.

والغريب العجيب هو أن تبريرات هذا المسلك دائما تتحدث عن "الفتنة"، كأن عقلية للفتنة قد ترسّخت لدينا منذ الجذور، فلا نحن ننعتق منها ولا نحن نفكر كباقي الأقوام. بل وإن الفتنة عند الكثيرين قد انحصرت في التجاذبات والحروب والدماء.. لكن الريع والفقر فتنة أيضا ما بعدها فتنة، وفي الفقر يقول الإمام علي عليه السلام: "الفقر هو أسوأ أشكال العنف"، و"ليس الفقر هو الجوع إلى المأكل أو العري إلى الكسوة، الفقر هو القهر. الفقر هو استخدام الفقر لإذلال الروح. الفقر هو استغلال الفقر لقتل الحب وزرع البغضاء".

وما كان إفقار الناس إلا من ريعٍ أو دخل دوري مضمون ممتد في الزمن وغير ناتج عن عمل، وبذلك تلاشت كل الشعارات والخطب الرّنانة، للذين كانوا بالأمس يصلّون في محراب الشعب، كونها كما قال معتزلي عن الإمام علي "الصلاة خلفه أتمّ"؛ لكنهم في الوقت نفسه يأكلون الرّيع "فهو أدْسم".