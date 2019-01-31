الإبداع والابتكار في التسيير"المرفق العام نموذجا"

محمد البيلال*

في إطار الدور الذي أصبحت تلعبه هيئات المجتمع المدني في الإهتمام بقضايا الشأن العام، خصوصا بعدما نص دستور المملكة بشكل صريح على مساهمة هذه الجمعيات في إطار الديمقراطية التشاركية، وكذلك في إعداد القرارات ومشاريع القوانين لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وفي تفعيلها وتقييمها، ارتأيت أن أساهم بالمقال التالي حول موضوع أهمية الإبداع والابتكار في التسيير، وقد اخترت (المرفق العام) كنموذج لما لذلك من انعكاس مباشر على المصالح اليومية للمواطنين.

لقد دعت الخطب الملكية السامية أكثر من مرة إلى حسن التدبير والحكامة الجيدة في تسيير الشأن العام، كما تضمن دستور المملكة والنصوص التنظيمية ما يكفي من مفاهيم ودلالات تدعو من خلالها المسؤول الترابي إلى التحلي بهذه المقاربة الجديدة والمتجددة كأسلوب جديد لتنظيم وإدارة الشأن العام بطريقة تضمن حلولا ناجعة للمشاكل التي يطرحها التطور السريع الذي تعرفه هذه الأخيرة كما وكيفا.

وعند ذكر التطور وبعد أن كان الإبداع مرتبطا فقط بمجالات الإنتاج الأدبي أو المهني أو الفني، أصبح لابد من الإشارة إلى أن مفهوم التسيير تطور بدوره في جميع مجالات الحياة، فبرزت علوم تقدم هذا التسيير بصورة جديدة تضمن فعالية ونجاعة في حلحلة المشاكل، على سبيل المثال الManagement الذي يتطرق إلى مواضيع حديثة وجد هامة في التسيير كإضافة علمية إلى مادرسه طلبة تخصصLa Gestion رغم أنهما مصطلحان لنفس المعنى اللغوي.

ويجمع خبراء التدبير على أن عنصر "الإبداع" في التسيير يضع خطا فاصلا بين التسيير البيروقراطي القديم والتسيير الناجع المعاصر في تسيير الجهات والأقاليموالمرفق العام عموما. بين تسيير كلاسيكي بيروقراطي يكرس الجمود الإدارينابع من ثقة زائدة في معرفة الماضي وشخوصهوتدبير حديث مواكب لتغير الظروف والأشخاص.

إن ماتضمنته الخطب الملكية السامية من دعوات للإنصات دون تمييز بين المواطنين والمقاربة التشاركية في تسيير الشأن العام تؤكد فعلا حتمية وجود أثر إيجابي عند إعمال عنصر الإبداع في التسيير، فبدون الإنصات للمواطن والمرتفق لايمكن إبداع حلول تقطع مع أسلوب الجمود الذي يوهم الجميع بحسن التسيير،كما أن تجارب التسيير الحديثأثبتت أن الوقوف عند حاجز النصوص دون خلق أو إبداع قانونيين أو حتى حصر ذلك لدى الهيئات المنتخبة أصبح أمرا متجاوزا وأنه لا مناص من البحث التشاركي بين مسؤولي المرفق العام والمرتفق من أجل حلول واقعية تضمن السير العام للإدارة وتعزيز كرامة المواطن.

*كاتب – فاعل جمعوي.