إضاءات من آيات

صبحي عبد النبي عبد الصادق*

قال تعالى: (رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُون).

هاجر سيدنا إبراهيم عليه السلام من أرض بابل بالعراق بعد أن أنقذه الله عزو جل من نار النمرود كما قال تعالا: (قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا على إِبْرَاهِيمَ)، ثم توجه مع ابن أخيه لوط عليه السلام إلى أرض فلسطين ونزل لوط بالمؤتفكة، وبينهما مسيرة يوم.

تزوج سيدنا إبراهيم عليه السلام السيدة سارة رضوان الله عليها إذ كانت أجمل النساء آنذاك، وذهب بها إلى أرض كان ملكها يغلب على كل امرأة ذات جمال، فأمرها سيدنا إبراهيم عليه السلام بإخبار الملك بأنها أخت سيدنا إبراهيم (فأنت أختي في الإسلام).

دخلت السيدة سارة على الملك فأراد أن ينال منها ولكن حالت بينه وبينها عناية إلهية فصبحت يد الملك مقبوضة لا تتحرك مما أثار حفيظته فتركها وأعطاها هاجر رضوان الله عليها خادمة لها.

جاءت السيدة سارة بهاجر إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام فتزوجها عليه السلام، فولدت له في تلك الفترة سيدنا إسماعيل أبا العرب.

ترك سيدنا إبراهيم عليه السلام السيدة سارة رضوان الله عليها في أرض فلسطين وسار بهاجر ووليدها إلى مكة حتى وصل إلى أرض غير ذي زرع تركهم فقالت له هاجر: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم، قالت: إذن لا يضيعنا الله.

فانطلق سيدنا إبراهيم عليه السلام غير متردد لعلمه بالنبوة، واتصاله بربه عز وجل وتسليمه الكامل له، فقال: (رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ).

هذه الآية تحوي على علوم وحقائق عظيمة منها:

- أن البيت كان موجودًا لقوله (عند بيتك المحرم). وبعد أن شب إسماعيل عليه السلام جاء سيدنا إبراهيم عليه السلام وأخذه ليرفع القواعد كما قال تعالى: (وإذ يرفع إبراهيم القواعد).

- أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام لأن الله بشره بغلام حليم، والبشارة بغلام تأتي للبكر، ومعروف أن إسحق عليه السلام ولد بعد اسماعيل عليه السلام بأربعة عشر عامًا.

- إشارات نبوية بوجود ذرية في المستقبل لقوله: (أسكنت من ذريتي)، أي ببعض ذريتي، وآنذاك سيدنا اسماعيل عليه السلام وحده كان من الذرية، ولكن ثمّ علوم نبوية أشار بها.

كما قالت السيدة هاجر (آلله أمرك بهذا)، فإن سيدنا إبراهيم عليه السلام كان على علم تام بأنهم لن يهلكوا، ولذا تركهم من غير تردد وأشار بقوله (ليقيموا الصلاة) ولم يأمر السيدة هاجر رضي الله عنها فحسب، ولكن خاطبهم بالجمع رغم أن الغلام غير مأمور بإقامة الصلاة.

وقد استجاب الله تعالى دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام (فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم)، وهذه الدعوة تدل على اهتمام سيدنا إبراهيم عليه السلام بمحبة الناس لهم لصلاحهم ولنبوة سيدنا إسماعيل، فجاءت بعد رجوعه قبيلة جرهم وهي من القبائل القديمة التي تسكن في اليمن فنزلوا عندما رأوا طائرًا عائقًا، فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء، فأرسلوا رسولا فرجع وأخبرهم بوجود الماء وهو زمزم المعروف في السيرة، فجاؤوا واستأذنوا منها واستقروا. فبدأت بعدها النفوس تهوى تلك الأماكن إلى يومنا هذا.

كما دعا سيدنا إبراهيم عليه السلام ربه أن يرزق أهل هذه الأرض من الثمرات لعلهم يشكرون، فكان دعاؤه بغية الشكر لله.