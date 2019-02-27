عبد الحكيم برنوص

هي طائفة من الناس مُهملة الذّكر حدّ النسيان، لا يُؤبه لها ولا بها، لا نُراعي لأصحابها إلّا ولا حُرمة. كل الفئات تقريبا نصّبت من يدافع عن أصحابها إما حقا وإمّا باطلا..الصغار والكبار والمتقاعدون والمُهَجّرُون والمهرِّجون والمبهرِجون وعشاق الرقص وأصحاب الهوايات التي لا يعلم بها إلا أصحابها، والذين يعشقون ذواتهم فيستغنون ويكتفون، وقدماء التلاميذ والطلبة ومُحبو فلان وعشاق فلانة، وجامعو العملات النادرة ومستوردو المتلاشيات، ومهووسو التنمية والتكافل والتعاضد والتساند والمواساة...

لأجلهم تأسست الجمعيات والرابطات والوداديات والنوادي...في السهل والجبل، وفي البر والبحر، وانتصب النسيج الجمعوي طولا وعرضا، وأصبح الناس، الذين ـ وحتى أمس ـ كانوا نكرات مغبرة، أصبحوا "رؤساء" وموظفين "سامين"، بالخاتم والسيارة، وربما الخفر والعسس والحساب البنكي ذي التسعة أصفار.

اختصر هؤلاء الطريق، وفطنوا إلى أن "الجمعية" أقرب طريق نحو الكرسي الوثير ولقب "الرئيس" الأثير..جمعية تتأسس قبل أن يفرغ أصحابها من كؤوس الشاي، أعضاؤها من أبناء جلدة الرئيس وأصهاره وأقاربه وأزواجهم وبنات الأخ والأخت وأولادهم وبنات العم والعمّة...كل الأختام في يد واحدة، وعند الصباح يقف على أعتاب المانحين فيكون أول المستجدين والمستعطفين.يأكل بيد ويدس بالأخرى، يُظهر القليل ويُبطن الكثير.

لندعْ هذا الاستطراد الخارج "في الموضوع"، فمالنا ورئيس الجمعية، فما هو إلا واحد من أعمدة هذا المجتمع المدني المشيد، ولنعد أدراجنا، ونبسط القول في بؤرة حديثنا وموضوع مقالتنا، الجار المسكين المغلوب على أمره.

يصير الإنسان جارا رغم أنفه، ولو شاء أن تنتفي هذه القاعدة لسكن القمر واستوطن المفاوز والمغارات، ولجعل لنفسه محميات يتوسطها، ولا يجعل له أحدا جارا أبدا.

لكن الإنسان "حيوان"، حيوان اجتماعي (أليس هذا التوصيف صادرا عن علماء الاجتماع؟)، لا مندوحة له من السكن والتساكن، من العيش والتعايش، إلى جانب نظرائه الآخرين. فتشاء الظروف أن نصبح جيرانا بالقوة، في مدن الأدراج والبيوت العُلب.

فقد يرتفع عدد الجيران الجنب إلى خمسة، واحد من الأعلى والثاني من الأسفل، وثلاثة بالمحاذاة، وعند منتصف الليل يبدأ الارتجاج، وتزلزل الحيطان زلزالها، ويطير النوم، وفي الغد يذهب صاحبنا إلى عمله، وعيناه تكادان تتدليان من محجريهما والرأس مفاعل نووي...

ومن الناس من يكدّ خمسة أسداس عُمره، يشقى ويتعس كي يحظى بالسدس الأخير هنيئا ولو إلى حين، قبل أن يُحال على الممات، فإذا بورشة من أوراش الحِدادة أو النجارة أو الميكانيك أو مدرسة تُقام كاملة، بينها وبين أريكة نومه عشر سنتمترات فقط (يحكي أحد الظرفاء التّعساء أنّه أصبح عليما بحصص التدريس وأسماء التلاميذ، وكواليس القسم الذي يحاذيه، وأنه مرات يرفع أصبعه محاولا الإجابة عن سُؤال طُرح، بعدما أصبحت هذه الحصص قدرا مقدورا إلى جانب وسادته)...تَقلب حياته رأسا على عقب، وتُحوّل حياته جحيما لا يُطاق.

ومن الناس من يفتح شباك النافذة ذات صباح ليصدمه ويصعقه مرأى الحائط الإسمنتي الهائل المنطبق على نفسه، عمارة من سبعين طابقا، تحجُب الشمس والأفق والهواء، وتحجب عنه الحياة، فيسارع المسكين إلى تغليف داره بالحجب والستائر، حفظا لما تبقّى من حميمية وكرامة مضيَّعة، حتى تغدو الدار خيمة من الشعر والوبر...ويهبّ إلى إصدار القوانين الذي يُحظر بموجبها التجول والإطلال من الشرفات.

وفي الغد ينهال السماسرة، يدغدغون عواطفه، ويقدمون له النصح أن يشري ويتراجع سريعا إلى الضواحي، فالزحف قادم، ليقضي السّدس الأخير من عمره رفقة "عُصبة" من الحرفيين، يورثونه سكرا وضغطا دمويا وأعصابا مشدودة، وغيرها من الأمراض التي تهاجم الإنسان في الرمق الأخير من حياته.

فكبر مقتا أن يجاور المسكن (أين السكينة من المسكن؟) المطحنةَ والمدرسة والورش والحانة، وأن تصطف الشاحنات العملاقة الهادرة في ساحة مُنفلتة اتّخذها الصغار ملجأ مؤقتا للعب، وكبُر خسئا أن يتحول الحيّ (وهل بقي في الحي رمق حياة؟) إلى ما يشبه النفير، محاطا بأحزمة الحوانيت وأوراش الصخب والصواعق ونافخي الكير. حتى إن الداخل إلى بعض الأحياء يختلط عليه الأمر، إن كان داخل حيّ للأحياء أو سوق أو مجزرة، أو مارّا بزقاق من أزقة الحدّادين أو السمارين أو الصفارين أو الجلادين...

ضاع الجار وضاعت معه حقوقه، وتغوّلت المدينة، فغدت غابة صغيرة، ليس فيها من أوصاف الغابات غير الافتراس والجفاء والغلبة، وضُيّعت السكينة وفُقد الود وعُدت المرحمة سلوكا لا يأتيه إلا السُّذّج وذوز النيات الطيبة من المغفّلين، وأصبح الناس في أكثرهم بأنياب مكشوفة، يُنقّبون وينقّرون ولا يَصِلون.

تنهار القيم وتذوي الأخلاق، فتتحول المدن في أجواء الرداءة تلك إلى ما يشبه حلْبة للصراع واللهاث، والمشاعر اليابسة، والابتسام الماكر الذي لا يأتيه إلا الراسخون في علم الخداع والوصولية ومُطاردو "الهمزات".

الجار هو الجار في الإنسانية والوجود، هو الآخر الذي لا مفر من العيش إلى جانبه والسعي إلى تقديم العون إليه، هو هؤلاء الناس الذين نحتكّ بهم في العمل وفي الشارع والأسرة والحارة، أولئك الذين يُساكنونا حارة كبيرة اسمها المدينة.