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تأملات في ظاهرتي "أمجون وإيدير"

تأملات في ظاهرتي "أمجون وإيدير"
علي الورياشي
الاثنين 04 مارس 2019 - 10:08

من يتأمل النجاحات الباهرة التي حققتها كل من الطفلة المتألقة "مريم أمجون" والموهبة الفذة "ايدير" يخرج بتساؤل محير: هل هؤلاء حقا ينتمون لمنظومتنا التي ألفنا تصنيفها في ذيل ترتيب الأمم للتنمية البشرية؟ هل هي إجابة ساقها القدر ليقول لنا إن المغرب المهمش وغير النافع مازال قادرا وولادا للطاقات المخترقة للحواجز الطبقية السميكة؟ هل هي صرخة مدوية في وجه التفحيط والتجريف اللذين طالا المدرسة العمومية.

ما هو مؤكد حقا ولا يقبل التأويل هو أن هذه الموجة حركت بركا آسنة وأحيت آمالا عريضة في وجه الآلاف من الطاقات التي بدأت تتململ وتبحث عن النبوغ والتفوق، في السياق نفسه أيضا أُصيبت صناعة التفاهة والبلاهة في مقتل وفي سويداء القلب وإن بشكل مؤقت، وهي الصناعة التي أُريد لها أن تكون النموذج والقدوة لأجيال تائهة حتى يسهل تطويعها وتدجينها، وأيضا لكبح جماحها من التوق إلى غد أفضل تمتلك فيه زمام المبادرة ويسهل التلاعب بمصيرها.

في الجهة المقابلة، من المؤكد أيضا أن هناك من يعض أصابعه امتعاضا من هذه الاختراقات غير المسبوقة التي ازدادت زخما بفضل الفضاء الأزرق، لأن تحطيم الجدار السميك الذي أريد له أن يكون حاجزا في وجه القاع الاجتماعي أربك حساباتهم وفي الوقت نفسه أيقظ جذوة تسلق هذا الجدار للانعتاق من سطوة الفقر والجهل لدى فئات واسعة من فاقدي البوصلة، بحيث أصبح أمام أعينهم نموذجا حيا وملهما.

وأمام هذا الزخم لا بد للذين يعزفون على وتر التفاهة أن يدركوا جيدا أن التلاعب بمصير أجيال قد يمنحهم بعض الانتصار المؤقت، ولكن على المدى البعيد سيكون الثمن باهضا، بحيث سنصبح أمام جيل من الضباع الضارية التي سيكون من الصعب ترويضها وستكون معرضة لجميع الانحرافات والهزات، وما الإرهاصات التي نشاهدها في فضائنا التربوي إلا خير شاهد على ذلك: جيل مهلهل القيم، عديم السلوك القويم...، ما يوقف هذه المهازل بكل بساطة هو الاستماع إلى صوت العقل وليس إهانته واستفزازه واحتقاره.

هل يا ترى اتعظت هذه الجهات من هذه المؤشرات الخطيرة كي تدرك أن الخوف الحقيقي ليس من "بعبع "المواطن المتعلم"، بل من هذه القنابل الموقوتة التي تعيش بيننا.

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