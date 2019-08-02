عدمية حداثية

سليمان الزوير

يظهر أن هناك تنسيقا من نوع آخر بين من انتدبوا أنفسهم لإدخال المجتمعات الإسلامية إلى حداثة على المقاس، بالتصريح يمينا وشمالا بخطابات هوائية تنزع كلها إلى تجاوز الأهداف السابقة التي كانت تتجلى فقط في نزع القدسية عن الشخصيات الدينية، إلى هدف آخر مرسوم بدقة، وهو تفريغ الأحداث الإسلامية من حمولتها التاريخية، وجعلها أوهاما أسطورية علقت بأذهان أمة ممتدة في الجغرافيا بشكل جماعي.

أي شيطان مارد هذا الذي وسوس لهؤلاء وأقنعهم بإمكانية الترويج الناجح لهذه الخزعبلات "الأكاديمية"؟

أيقبل التاريخ الإنساني المشترك أن يتم هدم ركائزه ودعاماته الجبارة، فقط للترويج لسفاهة قفزت إلى عقل أحدهم ذات نزوة عابرة؟

كيف لمن تؤلف وتبحث وتخرج باستنتاجات تطعن في حياة وموت ورسالة وصحابة وحياة النبي محمد –عليه الصلاة والسلام-الخاصة أن تأتي بعد حين وتنفي وجود هذا كله؟

حقيقة لم يكن لهذا الأمر أن يعرف كل هذا الزخم الإعلامي لولا بعض ممن تطوعوا بفظاظة لدفع ما يعتبرونه مسا بمرتكزاتهم الذهنية الأيديولوجية التاريخية التراثية المقدسة، بالكثير من القذف واللعان تحت وفوق الحزام، لدرجة لم تصبح معها أخبار هؤلاء النكرات على الصفحات الإعلامية الأولى فقط-وهو هدفهم الأول بطبيعة الحال-بل أضحوا بفعل الردود الغبية ضحايا وأبطالا في الوقت نفسه.

إنها أزمتنا الجماعية، إنه توجه عام يبحث عن الشهرة بأي ثمن، حتى ولو تعلق الأمر بضرب مقدسات أمة بأكملها، يقابله توجه آخر-هو أيضا عام وله الهدف نفسه، ينتظر ما سيقوم به الفريق الأول من فعل جنوني ليرد عليه برد أقوى وأكثر جنونية، وهكذا يتحقق مراد الفريقين: الوصول إلى الهدف الموحد بمنطلقات ووسائل ومقاصد مختلفة.

سندع هذا السجال التافه الآن، وسنعود مرغمين لموضوع أسطورة الرسول والخلفاء، لندلي-ما دام الأمر أصبح جديا وعاما-برأينا فيه، وبعيدا عن لغة الأسواق والشوارع، وبدون قذف ولا سباب ولا كلام جارح، سنناقش الموضوع من الوجهة الوحيدة التي لها إمكانية الإجابة عما طرحته ضيفة مهرجان "تويزا"، وما سبق لصاحب أسطورة البخاري أن تساءل عنه بدوره.

إنه التاريخ يا سادة! الذي له الحق وحده أن يقدم الإجابات حول المواضيع التاريخية.

يكاد يتفق جميع من تصدى إلى نزع الواقعية التاريخية عن وجود الرسول عليه الصلاة والسلام، وصحابته الكرام البررة رضوان الله عليهم أجمعين، على أن الفترة التاريخية التي عاشوا فيها غير مدعمة بوثائق تاريخية تثبت أنهم عاشوا فعلا بكل الحمولة الإنسانية والأخلاقية التي حملتها الأجيال المسلمة المتعاقبة، وأن القرن السابع الميلادي في منطقة الشرق الأوسط واعتمادا على الأبحاث الأركيولوجية لم يعرف ظهور أي نبي عربي.

لن أخوض طبعا في مدى وجود هذه الوثائق، ولن أبذل أي جهد لإبرازها لهؤلاء، ولن أطعن في التنقيب الأركيولوجي المزعوم حتى! مادام هم أيضا أطلقوا فقط الكلام على عواهنه، ولم يقوموا بأي بحث أو تنقيب، ومن حيث كون هؤلاء الذين أثاروا هذه الضجة في الفراغ، اعتمدوا في كلامهم على مستشرقين ذوي نزعة دينية مقارناتية تحمل حقدا تاريخيا دينيا ضد الإسلام، وهو ما يتعارض مع ما يدعونه من علمانية حداثية تؤمن بالواقعية التاريخية.

لكن سأتناول الموضوع من جهة أخرى لها علاقة بسيرورة البحث التاريخي نفسه، ومنهجيته المتغيرة بتغير رواد علم التاريخ، وخاصة الفترة التاريخية ما بين القرنين التاسع عشر والعشرين، وعلاقة هذا التاريخ بالعلوم الإنسانية الأخرى، والتقاطعات التي حسمت في علمية التاريخ. ليس بهدف إبراز تهافت هؤلاء الذي نصبوا أنفسهم حكاما على تاريخ معاش لأمة عاشت مرتبطة في كل تفاصيل حياتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية-واقعا وضمنا، بحياة الرسول عليه الصلاة والسلام، والخلفاء الراشدين بعده رضوان الله عليهم، على اعتبار أن قمة ما يدعو إليه الإسلام كان نموذجه هاته الفترة التاريخية بسير شخوصها، وأحداثها، وجزئياتها، ولكن أيضا لتوضيح أن التاريخ كعلم إنساني شامل يصعب القفز عليه ببساطة وسذاجة.

بعد كل هذا المسار الذي قطعه التاريخ الجديد، منذ مجلة الحوليات وروادها من أمثال: "جاك لوغوف" و"لوسيان فافر"... للبحث الجدي في تاريخ الإنسان، وبعد كل هذا النقاش الذي خاضه هؤلاء مع كبار السوسيولوجيين والأنثروبولوجيين من أمثال "دوركايم"، لفسح المجال أمام التاريخ كمجال اجتماعي قائم الذات من جهة، ومن جهة أخرى للخروج-وهذا ما يهمنا من إثارة هذا النقاش-من بوتقة المدرسة الوضعانية التي حاصرت التاريخ في زاوية الحدث العسكري الدبلوماسي الممجد للفرد عوض الجماعة، اعتمادا على الوثيقة الرسمية كمصدر وحيد لدراسة التاريخ.. بعد كل هذا الزخم الإبستمولوجي الممتد عبر تشابك العلوم الإنسانية، يأتي اليوم من ينط بخفة ويخرج بأحكام قيمة تطعن في التاريخ الإنساني دون سند علمي.

فرواد المدرسة الوضعانية كـ"أرنست لافيس" و"ليوبولد فان رانكه" و"أوغست كونت"، وهم يسقطون القوانين الخاصة بعلوم الطبيعة على الإنسان، متماهين مع فترتهم التاريخية للقرن 19م، التي عرفت سيطرة العلوم التجريبية، ومتجاوزين ما دأب عليه المؤرخون قبلهم من تفسيرات فلسفية للأحداث التاريخية، ومحاولين إثبات علمية التاريخ من خلال إبراز الوثيقة كأداة ضبطية وحيدة لأحداثه، غاب عنهم وهم يفعلون أن هذا التاريخ لا يمكن الإحاطة به فقط من خلال الحدث السياسي، أو الشخصيات السياسية المؤثرة دون باقي الفئات الاجتماعية، وهو القصور الذي حاولت تجاوزه فيما بعد مدرسة الحوليات بتركيزها على التاريخ الاجتماعي بكل أبعاده واتجاهاته وبنياته.

"أمام التاريخ خيار واحد، إما أن يصير أنثروبولوجيا اجتماعيا أو لا شيء"

هذه المقولة هي لعالم مختص في الأنثروبولوجيا الاجتماعية، هو "إيفانس بريتشارد"، قد تلخص الكثير مما نود الإحاطة به من مسار تاريخ عرف تطورا مذهلا بفعل تكاثف اجتهادات لعلماء ومفكرين اختلفوا في المنهج والفترات التاريخية.

إن أول ما ينبغي الانتباه له في هذا الإطار هو أن التاريخ الاجتماعي، أو التاريخ الجديد، جاء لتجاوز الاعتماد الوحيد على الوثيقة الرسمية وليس إلغاؤها، بل توسيع مجال الاشتغال لدى المؤرخ ليشمل زوايا أخرى ظلت بعيدة عن الاهتمام التاريخي، أبرزها البنيات الذهنية المركبة للمجتمعات، والتاريخ الهامشي لفئات قلما تحدث عنها المؤرخون، كل هذا يصعب الإحاطة به دون الرجوع إلى الموروث سواء كان حضاريا ثقافيا كالعادات والتقاليد المستمرة في الزمان، أو لسانيا كالتنقيب في تجاويف اللغة، وتفكيك الرواية الشفهية المتداولة لدى المجتمع المستقرة في أعماقه والمشكلة لبنيته الذهنية. هذا التنقيب وهذا التفكيك هو أقرب في التحليل والملاحظة إلى البحث الأركيولوجي من حيث الاستنتاجات التي يمكن أن يحصل عليها الباحث، على اعتبار أنها تحمل حقائق دالة على تاريخ الإنسان ومساراته.

بالله عليكم هل هناك رواية شفهية في العالم الآن أكثر ضبطا وتمحيصا وتحقيقا من الأحاديث والسير والنوازل الفقهية الإسلامية؟

أو فلنعتبر أن العبادات الإسلامية بكل زخمها وتنوعها هي عادات اجتماعية موروثة، كيف تكونت إذن داخل البنية الذهنية الجماعية للأمة الإسلامية؟ وكيف حافظت على سيرورتها التاريخية المتجددة؟

إنه ضرب من الهبل واليتم المعرفي أن يتم الخوض في هذا الموضوع من هذه الزاوية الكئيبة!