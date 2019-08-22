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الرئيسية | منبر هسبريس | في مدح سليل الدوحة الشريفة..محمد بن الحسن

في مدح سليل الدوحة الشريفة..محمد بن الحسن

في مدح سليل الدوحة الشريفة..محمد بن الحسن
سعاد الوردي*
الخميس 22 غشت 2019 - 15:44

أعتلي صهوة القصيد،

يحرُنُ البوح

ويُعْرِض

أفك لجام الكلم،

تتمنع الحروف

وتَرْبِضُ

أرتب الأبيات،

تعصى على النظم

وترفض

أبني القوافي،

ينكسر مني رنينها

فلا يَنْبِضُ

أرص حروفي على الصدور،

تتساقط صرعى على الأعجاز

تنتفض

أستعير شعر المتنبي وأبي العتاهية،

لا يسعفني شعرهما،

ولا ما أحفظ

ماذا عساي أقول مدحا،

والممدوح سبط العدنان

سليل الكرام الأفنان

في بيوتهم تنزلت

آي الرحمان

يا أبيات اسعفيني!!

فأنا بنت هذي الديار الحسان

أعرف التاريخ

كخطوط كفي والبنان

يكفي أن تدوني

وتقولي لكل الأزمان،

هو محمد بن الحسن الباني

وارث السِّرِّ

ذي الصولجان

هو النجم بيننا نهتدي به في الدُّجُنِ

بليغ الحجة بديع الإفصاح واللُّسُنِ

ذو العزةِ اذا ما العز انتسب

ذو الكرمِ والكرم به نَجُبَ

سكن حبه القلب

وتقلب

سرى صِيتُه بين الأقطار

تأدبا

أسد الأطلس

في زمان، الكل فيه

تأرنب

إذا تكلم أنصت العالم

تهيبا

وإذا أشار لنا تبعناه

انجذابا

حبه على عرش القلب

متوج

سمي الصفات دمث الخلق

بالنور محياه متوهج

منير الخصال طلق الوجه

أبلج

حبل وصاله ممدود

مسْرَجُ

علم بين الملوك

سراج

في الملمات له العود

والمنعرج

سر بنا سبط طه

فنحن لك الأوس

والخزرج

وناد فينا داعيا

تجدنا نحو ندائك نعرج

العالم من حولنا ارتج

ونحن بشموخك تبثنا

ومن فيض عدلك نهلنا

كعبك في الغرب

عال

وقدمك في الجنوب

أصيل

في المشرق أخوة ونسب

ووصال

وبك الشمال يزهو

و يختال

جمعت المكارم من أطرافها

نسب وحسب ومجد

عز وكرم وسؤدد

جَمَعْتَ كلمتنا على الوحدة

صفا وراءك نعاهد

نمشي خلفك

نبني ونشيد

فتحت الأوراش تترا

تنساب

أرسيت قواعد العدل

تنتصب

لخطاك مولاي ننتظر

ولطلتك البهيةِ

نرتقب

تنساب بين المحبين بردا

ينسكب

دمتم لنا مولاي ذخرا وملاذا

ومعين عطاء

لا ينضب

وإليكم مولاي مني سلام

أرجو عليه أؤجر

وأُتابُ

فأنتم من بيت عليه أصلي

وأسلم وإليه أرغب

ولساني بذكركم مولاي

يتشرف ويطيب

(*) أديبة وشاعرة

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